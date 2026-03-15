A Coruña bimundialista, un sueño de casi cuatro años que no llegó a concretarse

A Coruña llegó a ser designada como sede oficial del Mundial de 2030, pero el proyecto nunca terminó de consolidarse. La falta de avances en la reforma del estadio de Riazor, las dificultades para cerrar la financiación y la ausencia de consenso entre el Ayuntamiento y Deportivo acabaron por hacer inviable la candidatura. Tras varios años de reuniones, planes y revisiones técnicas, el gobierno municipal ha decidido finalmente retirar su candidatura pese a haber superado todas las fases previas del proceso.

El inicio del proyecto

Todo arrancó en 2022, con un proyecto ambicioso de reforma del estadio de Riazor. Durante más de un año, la ciudad avanzó en el proceso impulsado por la RFEF, superando diferentes fases de selección dentro de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos.

13 de julio de 2022. Primer proyecto de reforma de Riazor

Un documento enviado por el arquitecto David Estany proponía diversas actuaciones para adaptar el estadio herculino a los requisitos exigidos por la FIFA. El informe planteaba elevar la capacidad hasta los 40.200 espectadores mediante dos intervenciones principales: rebajar la cota del terreno de juego para añadir cinco filas en el anillo inferior, lo que permitiría ganar unas 3.000 butacas, y demoler Marathón para construir una nueva que sumaría alrededor de 5.000 localidades adicionales. El proyecto también contemplaba reintegrar la Torre de Marathón dentro del estadio.

14 de julio de 2022. Riazor entra en la carrera mundialista

Un día después, Riazor fue incluida oficialmente entre las 15 sedes españolas candidatas a albergar la cita mundialista, dentro de la propuesta conjunta de España y Portugal, a la que posteriormente se sumaría Marruecos. El proyecto municipal incluía la remodelación del estadio y la ampliación de su aforo para cumplir con los requisitos de la FIFA. Además, el plan contemplaba una reurbanización del entorno para mejorar su integración con el Paseo Marítimo. El proyecto afectaría principalmente a las gradas de Marathón y Tribuna, se volvería a integrar la torre en el conjunto del estadio y se cubriría el paso entre Manuel Murguía y la avenida de La Habana. También se crearía un aparcamiento interior para autoridades y deportistas.

En Tribuna, la ampliación implicaría eliminar la acera y uno de los carriles de circulación. Ese mismo día, Gonzalo Castro, entonces coordinador general del Ayuntamiento, se desplazó a Madrid. También viajó David Villasuso, director general y consejero del Deportivo. Ambos asistieron a una reunión sobre la candidatura. Allí presentaron el proyecto que el club había remitido al consistorio el día anterior.

3 de noviembre de 2022. Apoyo institucional del Deportivo

El Deportivo envió a la alcaldesa, Inés Rey, una declaración de apoyo institucional a la candidatura de la ciudad. “Desde este club consideramos que la designación de A Coruña como una de las sedes del Mundial 2030 sería muy positiva para nuestra ciudad a nivel social, deportivo y económico”, señalaba David Villasuso.

11 de noviembre de 2022. Presentación oficial de la candidatura

El Ayuntamiento presentó formalmente la candidatura de la ciudad. El proyecto de reforma del estadio elevaba su capacidad hasta unos 45.000 espectadores y permitía que Riazor pudiera albergar grandes eventos internacionales. El coste estimado de la actuación se situaba en torno a los 60 millones de euros, que se financiarían mediante la colaboración de distintas administraciones públicas y con posibles fórmulas de colaboración público-privada. La candidatura también contaba con el apoyo de la Xunta de Galicia.

25 de abril de 2023. Inspección federativa en Riazor

Una delegación de la RFEF visitó el estadio de Riazor para evaluar sus instalaciones dentro del proceso de selección de sedes. Fueron recibidos por la alcaldesa Inés Rey y por el entonces presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán. Un día antes, el arquitecto David Estany había presentado un nuevo proyecto más detallado que el presentado en 2022. En él se planteaba una ampliación todavía mayor del estadio, con un tercer anillo que rodearía todo el graderío y elevaría la capacidad hasta los 48.000 espectadores. En esta versión, la Torre de Marathón quedaría situada en el exterior del estadio.

4 de octubre de 2023. Confirmada la sede del Mundial

La FIFA confirmó que el Mundial de 2030 se organizaría mediante una candidatura conjunta formada por España, Portugal y Marruecos, con partidos conmemorativos del centenario en Uruguay, Argentina y Paraguay. El proceso de selección de sedes establecía que los estadios destinados a la fase de grupos debían contar con al menos 40.000 localidades. 20 días después, Riazor apareció en una lista provisional de sedes con opciones de albergar partidos del Mundial, situándose por delante del estadio de Balaídos en la carrera por representar a Galicia.

El impulso definitivo y las primeras grietas en 2024

Tras superar las primeras fases del proceso en 2022 y 2023, el año 2024 marcó un momento clave. Durante esos meses, el proyecto avanzó hasta lograr la designación oficial como sede, pero comenzaron a florecer los problemas.

21 de febrero de 2024. Abegondo pasa el examen

Técnicos de la RFEF inspeccionaron la Ciudad Deportiva de Abegondo como posible subsede de entrenamiento vinculada a la candidatura de Riazor. La Federación Galega indicó que se valoraban especialmente aspectos como los proyectos de reforma, la cercanía con aeropuertos o el AVE y la disponibilidad de hoteles de alta categoría.

Al día siguiente, representantes del Concello de A Coruña, la RFEF y la RFGF se reunieron en María Pita. Tras este encuentro, el Concello remitió al Deportivo un documento conocido como Stadium Agreement, que detallaba las condiciones en las que el estadio debía ser entregado a la FIFA. Entre otras exigencias, el recinto debería cederse libre de publicidad y merchandising, y la FIFA tendría potestad para modificar temporalmente el nombre del estadio durante el torneo.

11 de mayo de 2024. Reunión entre club y Concello

El Concello y el Deportivo mantuvieron una reunión en María Pita con la presencia del entonces presidente del club, Álvaro García Diéguez, y el director general Massimo Benassi.

11 de junio de 2024. Dudas por la financiación

La candidatura entró en una fase de incertidumbre debido a las dificultades para cerrar la financiación de la reforma de Riazor. El coste estimado de la obra se había elevado hasta cerca de 90 millones de euros. El proyecto municipal, presentado bajo el lema “A Coruña, fútbol sobre el océano”, incluía una reforma que aumentaría el aforo a 48.015 espectadores mediante la construcción de un tercer anillo y el descenso del terreno de juego. Además, sería necesario demoler la actual grada de Preferencia, crear un aparcamiento subterráneo y realizar actuaciones urbanísticas en el entorno del estadio. El Concello dejó claro que no asumiría en solitario el coste de la obra, lo que obligaba a alcanzar acuerdos con la Diputación, la Xunta y posibles inversores privados.

19 de julio de 2024. A Coruña, elegida sede

La RFEF confirmó que el estadio de Riazor sería una de las once sedes españolas del Mundial de 2030, a falta de la ratificación definitiva de la FIFA. La remodelación de Riazor, valorada en más de 90 millones de euros, incluía la construcción de un tercer anillo y el descenso del terreno de juego para superar las 40.000 localidades. El Deportivo solicitó una reunión con el Concello para analizar el impacto que tendría la remodelación y conocer las condiciones del proyecto.

24 de septiembre de 2024. Examen de la FIFA

Una delegación técnica de la FIFA visitó A Coruña y el estadio para evaluar la candidatura. La inspección analizó aspectos como financiación, accesos, seguridad, zonas VIP o planes de movilidad. Además, los expertos visitaron distintos hoteles de la ciudad y posibles subsedes de entrenamiento como Abegondo, Ponte dos Brozos (Arteixo), García Hermanos (Betanzos) y Vista Alegre (Ordes).

10 de octubre de 2024. Avances en la financiación privada

La candidatura logró avanzar en la búsqueda de financiación privada, un paso clave para consolidar el proyecto. Además, se remitió a la FIFA un dossier con aclaraciones sobre aspectos como espacios VIP, hospitality y plazas hoteleras disponibles. El nuevo diseño planteaba un estadio con 45.598 asientos y el compromiso de inversión por parte de una multinacional especializada en la gestión de espacios para eventos.

30 de noviembre de 2024. Aprobación técnica de la FIFA

La FIFA comunicó que A Coruña superaba la evaluación técnica y confirmó provisionalmente que Riazor albergaría al menos cinco partidos del Mundial, incluido uno de dieciseisavos de final. El organismo también propuso una remodelación integral del estadio para convertirlo en un recinto multiusos, un modelo similar al planteado en otras sedes como Málaga, Zaragoza o Sevilla. El 11 de diciembre se ratificó oficialmente la designación, con el compromiso de acometer la remodelación.

14 de diciembre de 2024. Confirmación de las subsedes

El proyecto se reforzó con la designación de cinco subsedes de entrenamiento en Galicia: Betanzos, Ferrol, Ordes, Cerceda y Vigo, que contaría con dos instalaciones, la ciudad deportiva Afouteza y A Madroa. Aunque la ciudad había logrado convertirse oficialmente en sede del Mundial, el proyecto seguía condicionado por la financiación de la reforma y por las dudas existentes entre algunas de las partes implicadas, factores que acabarían siendo determinantes en los años siguientes.

Retrasos, dudas y la candidatura que empezó a tambalearse en 2025

Después de lograr la designación oficial como sede del Mundial de 2030 a finales de 2024, el año 2025 debía ser el momento de consolidar el proyecto. Sin embargo, los meses fueron pasando sin avances decisivos en la reforma del estadio de Riazor y aumentaron las tensiones entre el Ayuntamiento, el Deportivo, que siempre estuvo en contra de la ampliación del aforo del estadio. Los retrasos administrativos, las dudas económicas y la falta de consenso comenzaron a poner en cuestión la viabilidad del proyecto.

18 de enero de 2025. Calendario de obras para Riazor

Se comienza a trabajar en la licitación del proyecto de remodelación del estadio de Riazor y su entorno con la intención de adjudicarlo en otoño. El plan municipal establecía que las obras comenzarían en el verano de 2026 y tendrían una duración aproximada de tres años. Esto implicaría que el Deportivo tendría que convivir con las obras en el estadio a partir de la temporada 2026-27. Inés Rey defendió la fortaleza del proyecto y aseguró que el interés inversor había crecido: “No es que no haya inversores, sino que hay más que al principio”.

27 de marzo de 2025. Tensión con el Deportivo

El concejal responsable del proyecto mundialista, Gonzalo Castro, defendió la solidez de la candidatura en una entrevista en Dxt Campeón y lamentó la falta de implicación del Deportivo. Según explicó, el Concello tenía las puertas abiertas para que el club participase en el proyecto.

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12 de julio de 2025. Málaga renuncia al Mundial

La renuncia de Málaga a ser sede del Mundial 2030 reabrió el debate sobre posibles cambios en el reparto de sedes, lo que volvió a situar a A Coruña en el foco.

10 de septiembre de 2025. Escotet cuestiona el proyecto

El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, mostró sus dudas sobre la ampliación del estadio y afirmó que no encontraba justificación financiera para duplicar el aforo de Riazor y advirtió de la complejidad del proyecto en términos de movilidad, seguridad, sostenibilidad e impacto urbanístico. Escotet defendió que el Deportivo debía proteger su equilibrio financiero, aunque expresó su voluntad de mantener buenas relaciones con el Concello.

El consejero delegado del club, Massimo Benassi, fue aún más crítico con la falta de información sobre el proyecto. En declaraciones a Dxt Campeón, aseguró que el Concello no había explicado cómo se financiaría la obra ni cómo afectaría al Deportivo, lo que generaba incertidumbre en el club.

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30 de septiembre de 2025. La candidatura entra en fase crítica

El principal problema era que la reforma de Riazor todavía no había salido a licitación, pese a que la FIFA había fijado junio de 2025 como referencia para que las sedes comenzasen estos procesos. En María Pita se presentó un anteproyecto de reforma para ganar tiempo, pero seguían pendientes las modificaciones indicadas por la comisión de evaluación de la FIFA. Además, las negociaciones con posibles inversores privados se habían frenado. Entre ellas, las conversaciones con la empresa norteamericana Oak View Group, especializada en la gestión de grandes recintos deportivos, que se enfriaron cuando surgieron dudas sobre la convivencia entre los inversores y el Deportivo como usuarios del estadio.

17 de octubre de 2025. Aviso de la Federación

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, pidió públicamente rapidez a A Coruña para avanzar en el proyecto y recordó que la ciudad estaba dentro de la preselección de sedes, pero advirtió que eso solo representaba un avance y no una designación definitiva. Además, subrayó que la FIFA exigía un mínimo de 43.000 asientos en los estadios.

26 de noviembre de 2025. Ultimátum de la FIFA

La FIFA fijó el último trimestre de 2026 como fecha clave para evaluar el estado real de las sedes. Si para entonces el proyecto de Riazor no había avanzado de forma significativa, A Coruña correría un serio riesgo de quedar fuera del Mundial. El problema principal seguía siendo que la ampliación del estadio todavía no había salido a licitación.

11 de diciembre de 2025. Comisión especial en el Ayuntamiento

Ante la creciente preocupación política y social por la falta de avances, el pleno municipal aprobó la creación de una comisión especial de seguimiento del proyecto del Mundial 2030. La iniciativa fue impulsada por el Partido Popular y aceptada por el gobierno local. El portavoz popular, Miguel Lorenzo, criticó con dureza la falta de transparencia del Concello y recordó que había pasado un año desde que se anunció a A Coruña como sede sin que se hubiese cumplido ninguno de los plazos anunciados para la licitación del proyecto.

Al finalizar 2025, la candidatura seguía oficialmente en pie, pero acumulaba retrasos administrativos y dudas financieras. Una situación que dejaría el proyecto en una posición cada vez más frágil de cara a las decisiones que debían tomarse en 2026.

El colapso del proyecto y la retirada de la candidatura en 2026

Tras años de trabajo y después de haber sido ratificada como sede del Mundial, la candidatura de A Coruña entró en su fase definitiva. Finalmente, la ciudad decidió retirar su candidatura pese a haber superado todas las fases previas del proceso.

30 de enero de 2026. El Concello apunta al Deportivo

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, señaló públicamente que la postura del Deportivo “no es muy favorable” a la celebración del Mundial durante la primera reunión de la comisión municipal de seguimiento del proyecto. Desde la oposición, el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, calificó la sesión como “decepcionante” por la falta de información sobre el estado real de la candidatura.

5 de marzo de 2026. Aviso desde la Xunta

El conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, advirtió de la urgencia de iniciar las obras si la ciudad quería llegar a tiempo al Mundial. El dirigente autonómico criticó la falta de información sobre el proyecto y pidió al Concello que aclarase la situación de la financiación privada que se había mencionado en meses anteriores.

10 de marzo de 2026. El proyecto se tambalea

El Concello de A Coruña y el Deportivo retomaron el diálogo en una reunión entre la alcaldesa Inés Rey y el presidente del club, Juan Carlos Escotet. Por primera vez se empezó a explorar abiertamente la posibilidad de renunciar al Mundial y centrarse en una reforma más modesta del estadio de Riazor.

A partir de entonces comenzó a tomar forma una alternativa: abandonar el proyecto mundialista y trabajar en una reforma más reducida del estadio. El plan incluiría también la posibilidad de ampliar la concesión del estadio al Deportivo más allá de los 25 años actuales, y desarrollar un modelo de uso más amplio del recinto.

11 de marzo de 2026. El Concello abre la puerta a alternativas

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, evitó confirmar públicamente una renuncia inmediata a la candidatura, pero dejó claro que la ciudad tenía proyectos de desarrollo más allá del Mundial. Castro insistió en que el gobierno municipal estaba trabajando para defender los intereses de la ciudad y aseguró que, si finalmente el proyecto mundialista no salía adelante, se buscarían alternativas beneficiosas para A Coruña.