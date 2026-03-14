Uno por uno del rival | Ceuta, una cenicienta que exhibe síntomas de desgaste

Los futbolistas del Ceuta celebran su gol en el 2-1 de la primera vuelta en Riazor contra el Dépor Quintana

“Intentamos dar siempre el 200 %. El día que eso no ocurre, puede pasar que cada error lo pagues con un gol”, razonó José Juan Romero, técnico del Ceuta, tras el descalabro de su equipo en Las Palmas.

Dominio, posesión, presión alta y exprimir hasta el límite cada recurso son las claves de la cenicienta, que se encuentra a cuatro puntos del playoff y disfruta de un colchón de trece sobre el descenso, cuando su objetivo real es la permanencia. El riesgo es que el final de temporada se le haga demasiado largo. De hecho, ha empezado a dar síntomas de agotamiento a nivel de lesiones. Afronta el duelo con bajas importantes, entre ellas, el exdeportivista Kuki Zalazar y, en principio, también Rubén Díez, quien, según confirmó el club a este diario, debe pasar por el quirófano para operarse de un tobillo, pero el entrenador no lo citó como ausencia en la rueda de prensa previa al partido.

Pedro López. 31 años. 6 partidos. 540 minutos. 12 goles encajados.

José Juan sigue el guion del pasado curso, en el que alternó la portería entre el extremeño y Guille Vallejo, quienes jugaron casi el mismo número de jornadas. Esta campaña, el burgalés encadenó 22 encuentros, desde la cuarta jornada, pero Pedro López ha defendido el arco en las cuatro últimas. El emeritense ha dejado su portería a cero en uno de los seis duelos que ha jugado. Seguro bajo palos, se trata de un arquero fiable por alto y en las salidas, aunque viene de encajar cuatro goles en Las Palmas. Siete veces ha dejado su meta imbatida Vallejo en los 23 duelos de Segunda que lleva.

Aisar Ahmed. 24 años. 26 partidos. 1.949 minutos. 0 goles anotados.

El futbolista nacido en el barrio ceutí de El Príncipe, que ha vivido los tres ascensos con el conjunto caballa, retorna tras perderse el choque en Las Palmas por sanción. Puede jugar como extremo derecho, su posición natural, y también como lateral. De hecho, la lesión desde mediados de febrero de Anuar, otro extremo reconvertido en lateral con el que comparte habitualmente la banda derecha, le ha llevado a jugar en la retaguardia en los últimos encuentros.

Carlos Hernández. 35 años. 28 partidos. 2.520 minutos. 1 gol anotado.

El veterano central es el líder de la retaguardia. Solo su sanción frente al Córdoba, hace tres partidos, por acumulación de tarjetas amarillas le ha impedido completar todos los minutos del campeonato, ya que ha jugado de principio a fin los 28 encuentros restantes. El ex del Lugo es un seguro antiaéreo y un zaguero que se hace fuerte en su área. En Riazor, en la primera vuelta (2-1), el primer tanto del Dépor fue un centro chut de Yeremay que el central desvió hacia su portería.

Diego González. 26 años. 26 partidos. 2.086 minutos. 0 goles anotados.

Es otro de los fijos de José Juan Romero en el engranaje defensivo. Encadena quince titularidades y ha jugado de inicio en 22 de las últimas 23 jornadas de la competición. El pasado 8 de agosto rescindió el año de contrato que le quedaba con el Huesca, donde el pasado curso se habituó a la suplencia, para fichar con el conjunto caballa, donde es titular indiscutible. Se trata de un central contundente y con buen trato de balón.

José Joaquín Matos. 30 años. 25 partidos. 2.220 minutos. 4 goles anotados.

El utrerano es otro fijo en los planes de preparador del cuadro ceutí. Se trata de un lateral zurdo con mucho recorrido, que destaca por su facilidad para llegar al área contraria y sorprender a las defensas rivales. De hecho, es el cuarto máximo realizador del equipo caballa con cuatro goles. Además, ha regalado dos asistencias a sus compañeros. Reapareció la pasada semana de una lesión que le hizo perderse los tres partidos anteriores.

Youness Lacchab. 26 años. 25 partidos. 1.751 minutos. 2 goles anotados.

El mediocentro defensivo hispano-marroquí es el soporte de la medular desde su llegada al club ceutí en enero de 2025. Fue un fijo en el once en la segunda mitad del pasado curso y lo sigue siendo en Segunda División. Aporta consistencia al centro del campo del cuadro africano, con el que lleva dos goles y dos asistencias.

Yann Bodiger. 31 años. 27 partidos. 1.130 minutos. 1 gol anotado.

Solo ha sido titular en diez ocasiones, pero se trata de un habitual en las rotaciones del técnico del Ceuta y cuajó una gran actuación en el último triunfo de los caballas, frente al Mirandés, contra el que jugó de inicio y completó 24 de los 25 pases que intentó. Las bajas en la medular le abren la puerta de la titularidad de nuevo.

Marino Illescas. 25 años. 7 partidos. 331 minutos. 0 goles anotados.

El sevillano fichó en el mercado de invierno, tras rescindir su contrato con el Mirandés, y desde su llegada se ha convertido en un jugador con peso en la medular caballa. Ha sido titular en las cuatro últimas jornadas y ya ha dado tres pases de gol. Se trata de un futbolista con buen trato de balón y un gran disparo que puede actuar tanto de ‘6’ como de ‘8’.

Konrad de la Fuente. 24 años. 20 partidos. 934 minutos. 1 gol anotado.

Cedido por el Lausanne y formado en la cantera del Barcelona, el extremo nacido en Miami es un habitual en los planes de José Juan Romero, pero más partiendo desde el banquillo. Aun así, suma diez titularidades y, ante la baja de Anuar, puede jugar de inicio frente al Dépor. Velocidad y desborde son las principales cualidades de este atacante, que registra un gol y una asistencia.

Marcos Fernández. 22 años. 23 partidos. 1.909 minutos. 8 goles anotados.

En Ceuta celebraron como el mejor fichaje de invierno que el punta cedido por el Espanyol continúe en el Alfonso Murube, ya que era pretendido por varios clubes. Se trata del máximo artillero de la escuadra ceutí con ocho dianas. “Actitud, trabajo y compromiso” , como él mismo afirma, son las señas de identidad del joven delantero tarraconense, que tiene la capacidad de generar ocasiones y mostrarse letal en la definición. Ha visto portería en tres de las seis últimas citas.

Kialy Abdoul Koné. 28 años. 27 partidos. 1.806 minutos. 2 goles anotados.

El extremo marfileño es otro de los fijos en el ataque caballa. Ante las bajas de Kuki Zalazar y Anuar, gana aún mayor importancia su presencia en el campo. De hecho, se trata del máximo asistente del equipo, con tres pases decisivos, junto a Marino Illescas y el propio Kuki. Se trata de un futbolista con mucha potencia física, velocidad y muy vertical. Con 52 regates, es el cuarto máximo gambeteador de Segunda.