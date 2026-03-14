El uno x uno del Dépor ante el Ceuta: Altimira reactiva los sueños blanquiazules

Once del Deportivo en Ceuta FERNANDO FERNÁNDEZ

Estas son las notas del Dépor en la victoria por 1-2 ante el Ceuta en el Alfonso Murube.

ÁLVARO FERLLO (6). Concentrado: No le exigieron intervenciones brillantes. Respondió a un muy buen disparo de Bodiger desde la frontal y a otro desde dentro del área de Konrad, ya en la segunda mitad. No pudo hacer nada para evitar el gol local.

XIMO NAVARRO (5). De menos a más: Volvió a la titularidad más de cinco meses después, y se notó. Sufrió en el emparejamiento con Koné, el cuarto máximo regateador de la categoría. En el segundo tiempo creció en la faceta ofensiva.

ARNAU COMAS (4). Blando: Las primeras ocasiones de los locales llegaron tras despejes defectuosos de él, y el gol también. No alejó lo suficiente el balón en la jugada del gol ceutí. Además, permitió progresar al contrario por no encimar a su marcador cuando recibía de espaldas.

LOUREIRO (5). Lesionado: Recibió una fuerte entrada de Joaquín Matos que le dejó fuera de combate. Fue sustituido por Lucas Noubi tras el descanso. Volvió al perfil diestro y estuvo más cómodo con balón.

QUAGLIATA (4). Desacertado: Una de las incógnitas en clave blanquiazul era quién iba a dar profundidad. El italiano interpretó mejor que contra el Granada su rol, pero no decidió correctamente ninguna acción.

MARIO SORIANO (7). Organizador: Sin Riki, ganó más peso si cabe en la faceta de organizador. Distribuyó todo el juego, desde la base hasta zonas más adelantadas en busca del último pase, y puso en ventaja a sus compañeros de arriba con asistencias que pocos jugadores son capaces de trazar.

DIEGO VILLARES (6). Ancla: Aportó piernas y capacidad defensiva a la medular. Siempre bien colocado, como en la acción que supuso el empate, para interceptar y devolver la posesión al Dépor. Su mejor partido desde hace tiempo.

LUISMI CRUZ (5). Desubicado: Se esperaba un paso al frente del gaditano con las ausencias de Mella y Yeremay. Sin embargo, no tuvo su día. Partió desde la banda izquierda, pero no fue el jugador determinante ni tampoco encontró superioridades a través del juego asociativo.

STOICHKOV (3). Incapaz: Ni entró en juego, ni acertó en el mano a mano. Tiró fuera un mano a mano en la primera mitad. Fue sustituido en el minuto 77 por Cristian Herrera.

BIL NSONGO (6). Goleador: Respondió con su segundo gol de la temporada a la oportunidad de salir de inicio por primera vez. Mostró eficacia de cara a puerta y cumplió con nota en el trabajo defensivo que tanto exige el técnico catalán.

EL MEJOR. ADRIÀ ALTIMIRA (7): Un golazo por la escuadra desde la frontal sobre el tiempo de añadido permite al Deportivo volver a pisar puestos de ascenso directo. Jugó en una posición más adelantada que a la habitual.

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Los cambios

LUCAS NOUBI (6). Sustituyó al lesionado Loureiro tras el paso por los vestuarios. Se complicó una vez en salida de balón, pero quedó en un pequeño susto. Con él, la zaga ganó en contundencia.

CRISTIAN HERRERA (5). Tuvo en sus botas la más clara, pero lo envió al palo.

MULATTIERI (5). Descargó de espaldas a portería y fue una mayor amenaza para los centrales ceutíes.

DANI BARCIA (5). Vio la tarjeta amarilla al minuto de entrar al campo. Cumplirá ciclo ante el Zaragoza.