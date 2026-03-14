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Dépor

El golazo de Altimira para dar la victoria al Dépor en el añadido: "Venía de varios centros precipitados y le pegué con todo"

El lateral, que jugó de extremo por las circunstancias, anotó el 1-2 en un remate que se coló por la escuadra

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
14/03/2026 23:27
Los jugadores del Deportivo celebrando el gol de Alti en Ceuta
Los jugadores del Deportivo celebrando el gol de Alti en Ceuta
Fernando Fernández
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Duerme el Deportivo en ascenso directo después de una nueva victoria in extremis en Ceuta (1-2), gracias a un golazo de Adrià Altimira en el añadido. 

A falta de un minuto para que se cumpliese el tiempo extra establecido por el colegiado, el exfutbolista del Villarreal recibió el esférico en el perfilado al carril diestro en las inmediaciones del área rival, con tiempo y espacio para controlar, levantar la cabeza y reparar sus últimas malas tomas de decisión, con las que mandó al limbo varios ataques prometedores.

"Es verdad que venía de varias jugadas de centrar, quizá me había precipitado un poco. Le pegué con todo. El gol me pone muy feliz. Ha sido increíble y, encima, ha servido para ayudar al equipo a lograr estos tres puntos", reconocía tras el partido el defensor, que jugó por delante del lateral todo el partido ante la baja de Mella y encontró el acierto en esos instantes finales para colocar el esférico en la escuadra diestra de Pedro López con un remate cruzado.

"Sabíamos que era un partido muy complicado. Nos jugábamos mucho. Además, había perdido el Almería. Son tres puntos importantes. Seguimos peleando y aún queda mucho", añadía el catalán en la entrevista flash de las televisiones con derechos.

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