El Dépor se la devuelve al Zaragoza: no habrá entradas para la afición visitante en Riazor

Arnau Comas, pasando a un compañero en el Zaragoza-Deportivo Fernando Fernández

Riazor acoge dentro de una semana uno de esos partidos cuya historia está por encima del momento actual de dos de los grandes clubes del fútbol español. Deportivo y Zaragoza se enfrentan en la jornada 31 de Segunda División en un encuentro que, al menos de forma organizada, no contará con presencia maña en las gradas del estadio coruñés.

El Dépor ha decidido no ceder ninguna localidad para la afición visitante de cara a ese encuentro fijado para el próximo sábado 21 de marzo (21.00 horas), después de que el conjunto zaragocista hiciera lo mismo en la primera vuelta, en el duelo que enfrentó a ambos en el Ibercaja Estadio, el estadio modular que durante este curso está siendo la casa del Zaragoza mientras La Romareda se somete a la reforma que le permitirá ser sede del Mundial 2030.

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Desde la directiva deportivista han decidido pagar con la misma moneda, a lo que también se suman motivos de seguridad con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidente, debido a la rivalidad entre las dos aficiones.

El encuentro se presenta importante tanto para Deportivo como para Zaragoza, aunque por situaciones opuestas. Mientras que los blanquiazules buscan seguir la estela de los primeros clasificados para seguir con todas las opciones de ascenso, el conjunto maño ya no tiene margen de error en su pelea por evitar el descenso después de una temporada que se ha convertido en pesadilla.