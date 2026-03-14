“Ceuta es como Monte Alto”

La aficiçon herculina celebra el triunfo con los jugadores blanquiazules FERNANDO FERNÁNDEZ

“Ceuta es muy bonita. Me recuerda a A Coruña porque está rodeada por el mar, es una península, la parte de arriba es como Monte Alto, porque está en un monte en el que hay un castillo y unas murallas que merece la pena ver, y ellos también tienen a Hércules. El suyo está separando las columnas que unían África y América y que permiten juntarse el Atlántico con el Mediterráneo, y el nuestro está construyendo una torre”, explica Borja Catá, uno de los más de cien aficionados del Dépor que protagonizaron su particular Odisea para apoyar al equipo coruñés desde la grada del Alfonso Murube.

Más de mil kilómetros y el Estrecho de Gibraltar separan Galicia de la ciudad autónoma, una distancia insuficiente para frenar al deportivismo, que jornada tras jornada ofrece una muestra de su fidelidad al cuadro herculino.

“A nosotros el viaje nos cuadraba bien porque teníamos que estar en Sevilla esta semana”, relata Catá, integrante de la peña deportivista Burela y quien se desplazó a tierras africanas junto a su pareja.

“Nosotros viajamos a Sevilla en avión. Lo normal es que, desde Galicia, la gente tenga que desplazarse en avión o en coche hasta Sevilla o Málaga. Desde allí, hay que ir hasta Algeciras en coche y luego hacer el último tramo en ferry o en helicóptero, como hicimos nosotros”, explica.

Este aficionado blanquiazul, natural de Vicedo, municipio de A Mariña lucense, se recrea con su primera experiencia en la aeronave: “El helicóptero tiene catorce plazas y es un poco más caro que el ferry. Cuesta entre 50 y 100 euros desde Algeciras, un poco más si lo coges desde Málaga, pero para una vez que vamos”.

“Mi pareja y yo nunca habíamos montado en helicóptero, así que al principio íbamos acojonados (risas). Cuando subes, empieza a temblar eso, así que pasamos un poco de miedo, pero luego ni se nota. Además, cuadró un día espectacular. Supongo que si es un día con más viento o peores condiciones climatológicas, será más movido, pero fue una experiencia muy buena y apenas fueron cinco o diez minutos. Creo que desde Málaga es media hora”, continúa.

Catá ha disfrutado al máximo el desplazamiento a tierras africanas, que subraya, aún más, el enorme esfuerzo de los seguidores deportivistas, tanto por las horas del viaje como por el precio. “Imagínate. Sobre unos 500 euros lo que es el desplazamiento. Más dormir y luego lo que te tomes aquí”..

Eso sí, Borja Catá se vuelve a Galicia encantado de la experiencia ceutí. “La gente de aquí es muy afable, muy amigable. Vas a otros sitios y hay un poco más de guerra, pero aquí el ambiente es excepcional”, quien tampoco tiene quejas con la gastronomía. “Hay mucho tapeo y tienen Estrella Galicia, así que sin problema (risas). Y también tienen pulpo, que seguramente será del mismo sitio que el que tenemos nosotros”, resalta.

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Durante su estancia en Ceuta, este integrante de la peña deportivista de Burela se ha topado con más aficionados blanquiazules de los que esperaba: “Hay bastante más gente de la que pensaba, y eso que no son fechas de vacaciones, pero nos hemos juntado unos cuantos”.

Un total de dieciocho agrupaciones del Deportivo estuvieron representadas en el Alfonso Murube para empujar a los pupilos de Antonio Hidalgo.

Acerca del desempeño del Deportivo ante el Ceuta, Catá expresó el sentimiento de la grada: “Otro partido más sufriendo, que es lo nuestro, pero solo por el ambiente que hemos vivido ha merecido la pena este desplazamiento. Quién nos iba a decir que tendríamos que depositar nuestras esperanzas de ascenso en Nsongo Bil pero el fútbol es así. Nos vamos con la sensación de una visita muy acogedora y con el triunfo cosechado fuera de casa”.