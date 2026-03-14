Ceuta – Deportivo, en directo | Sigue el minuto a minuto de la visita al Alfonso Murube
Antonio Hidalgo y los suyos visitan el Alfonso Murube en la jornada 30 de LaLiga Hypermotion
Gol del Ceuta
Marcos Fernández adelanta a los locales. Rubén tiró a la madera y el punta transformó a placer delante de Álvaro Ferllo. 1-0.
!Ocasión clara para los locales!
De nuevo Rubén Díez con la pierna menos dominante. Disparó fuera desde dentro del área libre de marca.
Fuera de juego de Bil
Corrió el balón en largo de Ximo, pero el colegiado señaló posición antireglamentaria.
Lo intenta Rubén Díez
Arnau Comas despejó a la frontal y el exblanquiazul, con pierna izquierda, envió el balón muy por encima del larguero.
Primer remate
Koné encaró a Ximo Navarro y puso el balón atrás a Aisar, que no logró darle dirección a portería.
Arranca el partido
Ya rueda el balón en el Alfonso Murube.
!Calentamiento, listo!
El Deportivo se retira del campo y vuelve al vestuario para terminar de prepararse y escuchar las últimas indicaciones.
¿Qué se puede esperar de los ceutíes?
Este es nuestro uno por uno del rival.
El momento de Luismi Cruz
El futbolista gaditano está llamado a dar un paso al frente ante la ausencia de Yeremay Hernández y David Mella.
Hidalgo pone el foco en el estado mental
El catalán indicó en la rueda de prensa previa al choque cuál es el principal punto de mejora.
¿Cómo visualizan los técnicos el encuentro?
José Juan Romero no tiene disponibles a varios de sus futbolistas. Entre ellos, Kuki Zalazar.
El once del Ceuta
El exdeportivista, Rubén Díez, titular.
!Bil Nsongo debuta como titular!
El delantero camerunés disfrutará de su primera oportunidad de inicio y compartirá punta con Stoichkov.
Esta es la alineación del Dépor
El entrenador blanquiazul apuesta por cinco defensas.
Esta es nuestra portada de este sábado
¿Quieres seguir el partido?
Te contamos todas las opciones para vivir el encuentro.
¡Hoy juega el Dépor!
Los blanquiazules regresan tres años después al Alfonso Murube.