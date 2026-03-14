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Dépor

Ceuta – Deportivo, en directo | Sigue el minuto a minuto de la visita al Alfonso Murube

Antonio Hidalgo y los suyos visitan el Alfonso Murube en la jornada 30 de LaLiga Hypermotion

Dani Fernández
Dani Fernández
14/03/2026 19:48
Directo Ceuta-Dépor
Directo Ceuta-Dépor
Dxt Campeón
Ceuta
1-0
Deportivo
15'

Gol del Ceuta

Marcos Fernández adelanta a los locales. Rubén tiró a la madera y el punta transformó a placer delante de Álvaro Ferllo. 1-0.

14'

!Ocasión clara para los locales!

De nuevo Rubén Díez con la pierna menos dominante. Disparó fuera desde dentro del área libre de marca.

12'

Fuera de juego de Bil

Corrió el balón en largo de Ximo, pero el colegiado señaló posición antireglamentaria.

8'

Lo intenta Rubén Díez

Arnau Comas despejó a la frontal y el exblanquiazul, con pierna izquierda, envió el balón muy por encima del larguero.

5'

Primer remate 

Koné encaró a Ximo Navarro y puso el balón atrás a Aisar, que no logró darle dirección a portería.

1'

Arranca el partido

Ya rueda el balón en el Alfonso Murube.

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!Calentamiento, listo!

El Deportivo se retira del campo y vuelve al vestuario para terminar de prepararse y escuchar las últimas indicaciones.

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¿Qué se puede esperar de los ceutíes?

Este es nuestro uno por uno del rival.

El Ceuta logró su última victoria en Liga en Anduva ante el Mirandés (0-1)
El Ceuta logró su última victoria en Liga en Anduva ante el Mirandés (0-1)
AD CEUTA
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El momento de Luismi Cruz

El futbolista gaditano está llamado a dar un paso al frente ante la ausencia de Yeremay Hernández y David Mella.

Luismi Cruz, durante el duelo con el Albacete
Luismi Cruz, durante el duelo con el Albacete
Alborés
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Hidalgo pone el foco en el estado mental

El catalán indicó en la rueda de prensa previa al choque cuál es el principal punto de mejora.

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¿Cómo visualizan los técnicos el encuentro?

José Juan Romero no tiene disponibles a varios de sus futbolistas. Entre ellos, Kuki Zalazar.

Juan José Romero, técnico del Ceuta
Juan José Romero, técnico del Ceuta
AD Ceuta
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El once del Ceuta

El exdeportivista, Rubén Díez, titular.

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!Bil Nsongo debuta como titular!

El delantero camerunés disfrutará de su primera oportunidad de inicio y compartirá punta con Stoichkov.

Nsongo Bil celebra su gol frente a la Real Sociedad B
Nsongo Bil celebra su gol frente a la Real Sociedad B
Fernando Fernández
Previa

Esta es la alineación del Dépor

El entrenador blanquiazul apuesta por cinco defensas.

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Esta es nuestra portada de este sábado

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¿Quieres seguir el partido?

Te contamos todas las opciones para vivir el encuentro.

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¡Hoy juega el Dépor!

Los blanquiazules regresan tres años después al Alfonso Murube.

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