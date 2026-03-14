Antonio Hidalgo: "Tras una semana complicada, los jugadores han sido valientes, atrevidos"

Antonio Higaldo sonríe en el Alfonso Murube durante el Ceuta-Dépor Fernando Fernández

"Hay que dar valor a los jugadores, que tras una semana complicada, han sido valientes, atrevidos", subrayó Antonio Hidalgo en la sala de prensa del estadio Alfonso Murube, después de que el Deportivo se impusiera al Ceuta (1-2) con un gol de Altimira en los últimos instantes del duelo.

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Triunfo en el Alfonso Murube. “Sabíamos que aquí poca gente había sacado algo, hemos sido capaces de sacar los tres puntos, hemos creído muchísimo, hemos planteado un partido de tú a tú y al final se ha decidido por una genialidad de Altimira”.

Golazo y celebración. “La importancia de creer, de saber la dificultad que tiene esta Liga, de conseguir sumar de tres. Fuera de casa lo estamos consiguiendo. Una victoria para dedicar a David, que de momento está fuera y veremos por cuánto tiempo. La gente siente mucho el escudo, lo que representa el Dépor y estamos muy contentos con los tres puntos”.

Doble lateral. “Necesitábamos algo más de energía en banda, con la pérdida de David, necesitábamos buscar soluciones. Sabíamos que Alti ahí nos iba a dar pie, el balón iba a salir más limpio. Hemos sido capaces de establecernos en campo rival y contento con el resultado”.

Titularidad de Bil y gol. “Muy contento por Bil, es un chico encantador, que siente la profesión, quiere ser futbolista y tiene mucha hambre. Lo ha dado todo y si es capaz de competir así, mucho mejor”.

Juego, tras una semana difícil. “Tenemos 52 puntos, estamos en posiciones de ascenso directo, es la dificultad. Las semanas, cuando pierdes, son complicadas, sobre todo emocionalmente. Tenemos que saber convivir con ello. Hay que dar valor a los jugadores, que tras una semana complicada, han sido valientes, atrevidos. Jugadores como Bil, Mario y Luis nos han dado esa superioridad por dentro. Es un camino a seguir”.

Capacidad de reacción. “Históricamente, este estadio es muy difícil, ellos meten muchísima gente en la última línea, tienen mucho dinamismo y cuando están frescos, tienes mucha amenaza. Hemos sufrido con nuestra línea de cuatro en la segunda parte, pero hemos ajustado con Alti. Contento por el resultado”.

Loureiro. “Tiene un golpe y vamos a ver el alcance. La importancia de tener 52 puntos, lo difícil que es. Queremos mejorar, pero el partido de hoy es un partido valiente, buscando todas las soluciones que tenemos, cuando nos faltan jugadores de importancia. Seguir empujando, creyendo y ese vaivén de emociones, tenerlo controlado y, a partir de ahí, competir al máximo”.

Riazor. “Tener la cantidad de puntos que tenemos fuera de casa nos da la posibilidad de estar en la posición que estamos y, a partir de ahí, empujando a los jugadores, nos va a permitir ser mejores, creyendo mucho en ellos y sabiendo que defienden el escudo a muerte”.

Temporada del Ceuta. “Está compitiendo contra cualquiera y poniendo en dificultad a todos los equipos, sobre todo en casa. Están haciendo un trabajo increíble y lo están demostrando, jugando de una forma muy particular que le está dando muchos resultados”.