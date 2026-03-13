Luismi, ahora te toca a ti

Luismi Cruz, en el césped tras caerse en una acción durante el Deportivo-Granada Quintana

Sin Yeremay Hernández de manera indefinida y sin David Mella puede que para nunca más esta temporada. El Deportivo ha perdido no solo a sus alas, sino a dos de sus futbolistas más diferenciales en ataque. Es el momento de que el resto de una plantilla poco nutrida en la segunda línea del ataque dé un paso al frente. Con Mario Soriano ejerciendo su labor de multifunción, un Stoichkov que no termina de encontrar el rendimiento pese a las oportunidades y un Cristian Herrera que ni está ni se le espera, todos los focos apuntan a Luismi Cruz.

El trequartista afronta ahora, a trece jornadas del final de la maratón, su gran oportunidad en el Deportivo. Y es que no ha terminado de convencer en estos primeros meses de blanquiazul el futbolista nacido en el Puerto de Santa María. Cual Guadiana a su paso por Andalucía, ha ofrecido un rendimiento inconstante.

Cruz ha ido navegando entre dos aguas. A nivel de rendimiento, pero también de coordenadas. Su posición más recurrente ha sido una banda derecha en la que no ha terminado de sentirse cómodo. Principalmente, por las obligaciones defensivas que exige Antonio Hidalgo al extremo de ese perfil. Pero también porque desde el costado no ha terminado de compensar sus carencias a la hora de atacar el espacio con el desequilibrio que debería aportar su extraordinario pie izquierdo. Más allá de sus actuaciones partiendo desde fuera, el ex del Tenerife también ha aparecido en posiciones más interiores, donde ha mostrado algún destello puntual que hacía ser optimista, pero no ha terminado de consolidarse.

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Hasta ahora, no ha parecido que el técnico catalán termine de fiarse del futbolista gaditano, pues cuando suele ser preguntado por Cruz y su apuesta por él como mediapunta, es habitual que acompañe sus reflexiones con la palabra “equilibrio”. No lo hizo en su última intervención antes de viajar a Tetuán para medirse al Ceuta (sábado, 21.00 horas).

“Son un tipo de jugadores que necesitan estados de confianza altos para que su fútbol fluya y no se frustren. Tenemos que ver dónde nos interesa más ahora su posición y cómo podemos hacer más daño con él. Su posición por dentro nos puede permitir por fuera liberar a gente. Hay que dar el paso adelante para sacar su mejor versión”, explicó el preparador deportivista, que apuntó más hacia la necesidad de complementar al andaluz con un futbolista cerca de él que le permita al equipo seguir encontrando profundidad por fuera. “Luismi ha jugado mucho en la derecha e intentaremos buscar soluciones para poder complementar cuando el balón sale fuera seguir pudiendo amenazar y hundir al rival”, añadió.

Así, no sería nada descartable que en la ciudad autónoma, Luismi volviese a tener la oportunidad en un once inicial que apenas ha pisado durante el último mes, en el que apenas acumula 126 minutos de juego. Solo en un partido de los últimos cuatro ha sido titular el zurdo. Fue titular Cruz en San Sebastián, pero la oportunidad le duró poco, pues apenas habían transcurrido 600 segundos tras el intermedio cuando dio con sus huesos en el banquillo.

Buscaba Hidalgo con las entradas de José Ángel y Patiño por Zaka y por Cruz encontrar el control que el canterano del Sevilla no había terminado de acercar con su presencia entre líneas en Zubieta, algo en lo que tampoco contribuyó a partir de sus entradas desde el banco en Castellón ni contra el Eibar o el Granada en Riazor.

Irregular

Y es que el portuense no ha terminado de agarrar un puesto en el once al que estaba abonado durante el primer tramo de temporada. Luismi acumula, por el momento, 19 titularidades en los 30 partidos de liga. Sin embargo, casi la mitad (nueve) fueron en las primeras diez jornadas, en las que solo se cayó de los planes iniciales de Antonio Hidalgo en Leganés, en beneficio de Mella.

El canterano y el gaditano han ido prácticamente turnándose como dueños del costado derecho ofensivo del Dépor. Cuando ha jugado uno de inicio, no lo ha hecho el otro. Al menos ha sido así salvo en contadas excepciones como los partidos contra el Mirandés y el Huesca —justo antes de que Mella se fuese al Mundial sub-20 de Chile—.

Tras esos dos choques, ambos coincidieron de nuevo en el once en Santander —aunque con Luismi acostado a la izquierda— y no volvieron a hacerlo hasta diez jornadas más tarde, en el primer partido del año 2026 contra el Cádiz. A pesar de acabar empatando ese choque, el fluido juego ofensivo del equipo provocó que Hidalgo le diese continuidad a esa idea. Pero no colocando a Cruz por dentro y a Mella por fuera, sino repartiéndolos en las bandas, esta vez con el santiagués a pie natural. 51 minutos duró el experimento en Gran Canaria, tras el que llegó un período de tres suplencias consecutivas para Mella, que acabó entrando en León y resolviendo el partido junto a un Cruz determinante en la mediapunta.

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Eso provocó que ambos entrasen de nuevo en el equipo ante el Albacete. Y el Dépor pasó de completar unos 30 minutos iniciales muy buenos con Luismi por dentro a perpetrar unos 60 finales muy pobres.

Llegó entonces un nuevo período de desconfianza en el andaluz, que no termina de levantar la mano ni como titular, ni como suplente. En Ceuta empieza su momento. Para esto vino el andaluz, por el que el Deportivo hizo una apuesta importante el pasado verano. Luismi, ahora te toca a ti.