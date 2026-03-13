Los centros, un recurso que se convierte en discurso ante la falta de argumentos del Deportivo

Quagliata, centrando en el Real B-Deportivo Fernando Fernández

El quinto equipo que menos centra de la Liga Hypermotion ha convertido los envíos desde los pasillos exteriores en su forma predilecta de ataque. El recurso se ha transformado en discurso para el Deportivo. Al menos en sus dos últimos partidos de competición, en los que ha apostado por el centro lateral de manera sistemática, recurrente y hasta masiva como método para tratar de finalizar sus ofensivas.

50 centros ha intentado enviar el Dépor al área del rival o a sus inmediaciones entre el pasado fin de semana, contra el Granada, y el primer partido de marzo, en Zubieta frente a la Real Sociedad B.

La vía le permitió llegar al gol en dos ocasiones ante el filial donostiarra, pero el éxito tiene truco. Porque ninguno de los tantos llegó de remate directo, sino de balones en los que el conjunto vasco pecó de falta de contundencia y dejó muertos para que Stoichkov embocase a placer y para que Bil domesticase el esférico, se generase un hueco y se inventase un gran remate.

Los tantos que supusieron el 0-1 y el 2-2 en San Sebastián fueron el cuarto y el quinto gol del curso para el Dépor, filtrando única y exclusivamente los procedentes de este tipo de envíos. El registro sitúa al equipo entrenado por Antonio Hidalgo entre los peores en esta faceta. Y evidencia que el conjunto herculino utiliza poco este recurso y, ni mucho menos, es dominante a través de él. Porque más allá de estos dos tantos, hasta la jornada 28, únicamente había hecho tres: uno de Mulattieri (en Leganés) y dos anotados en propia portería por Huesca y Albacete.

Es lógico que el Dépor huyese del centro hasta ahora. Mella y Yeremay, los extremos referencia del equipo, no son futbolistas que pisan la línea de cal para convertir sus intervenciones en envíos al área. Así, el equipo tiene ausencia de grandes centradores más allá de los pies izquierdos de Luismi Cruz y Sergio Escudero, lejos ambos de ser indiscutibles en el once. Pero el déficit también se comparte con los perfiles de los receptores, pues ninguno de los atacantes del primer equipo ni de los futbolistas con posibilidades de llegar en segunda línea dominan el arte de la llegada, la fricción y el remate.

Diego Villares, que entró ante el Eibar precisamente para cargar mejor el área, ha estado inédito en los dos últimos partidos. Justo cuando su equipo ha buscado más ese juego. La entrada de Stoichkov para acompañar a Zakaria Eddahchouri y jugar prácticamente con algo similar a un doble '9' tampoco ha resultado.

No encaja

La fórmula del centro es igual de lícita que cualquier otra. Pero analizando las características de la escuadra deportivista no parece el procedimiento más coherente para meter el miedo al rival. Más bien al contrario. Y es que resulta evidente que el Deportivo tiene en los centros un claro punto de mejora. Un hecho que ha ido destacando Hidalgo a lo largo de este curso.

“Nos está costando muchísimo en ese último tercio. No estamos atacando los intervalos cuando hay líneas de cinco (defensas), no estamos cargando bien el área, los centros no llegan con calidad… Ante bloques bajos sufrimos”, reconocía el técnico catalán al término del choque contra el Granada, en el que su equipo intentó 22 centros —siempre según Wyscout— en juego dinámico, con Quagliata (5) y Escudero (5) como grandes acaparadores de estos envíos, que tuvieron un claro origen en el carril izquierdo (el 68% de los totales).

Los centros del Deportivo contra el Granada. En azul, los que llegaron a un compañero (los números corresponden al dorsal del fubolista que ejecutó el envío) Wyscout

Sin embargo, el volumen le valió de muy poco al colectivo deportivista ese recurso, pues únicamente fructificaron en dos remates de Stoichkov, ninguno de ellos limpio sino subyacentes de despejes del rival. El Granada se protegió y no sufrió, al contrario que una Real Sociedad B que sí padeció más.

Precipitación

El centro lateral supuso una disyuntiva frente al combinado realista. Porque el Dépor sí sacó beneficio indirecto de esos envíos, pero su tendencia a colocar balones en el área le llevó a precipitar muchas ofensivas. A no madurar jugadas que, quizá, pedían más pausa. Así, sobre todo durante la primera parte de Zubieta, el combinado herculino aceleró demasiado acciones en las que lograba progresar tras superar la presión del rival.

Mejor estuvo en el segundo acto, sobre todo a partir de quedarse en superioridad numérica. Fue en esos momentos con un futbolista más en los que el cuadro deportivista sí logró hundir al contrario a base de circular el esférico y acudió al recurso del centro en posiciones menos forzadas y más peligrosas.

Los centros del Deportivo contra la Real B. En naranja, los que llegaron a un compañero (los números corresponden al dorsal del fubolista que ejecutó el envío)

Así, solo a partir de la tarjeta roja de Mikel Rodríguez, el Dépor ejecutó 15 centros. La cifra se elevó a los 22 contando toda la segunda mitad. Y fue de 28 en el cómputo total del partido, el número más alto de todo un curso que había marcado su tope en los 22 del encuentro de ida, en Riazor, contra el Almería. Quagliata también fue referencia con 11 envíos, en una clara demostración de que el plan colectivo pasaba por generar muchos aclarados al italiano.

De este modo, con una media de 25 centros en juego corrido en estos dos últimos encuentros, (su promedio por partido de todo el curso es 12) el Deportivo ha iniciado una tendencia hacia el envío colgado lateral que no es un síntoma positivo de su salud ofensiva. Porque ni es bueno en estas lides y porque el hecho de enfocarse en su mejora, llevando a más futbolistas a cargar el área, agranda todavía más sus gigantes distancias como colectivo. Cuando las ideas escasean, meter el balón al área es el recurso fácil. Pero nadie dijo que la sencillez fuese el mejor camino hacia el éxito.