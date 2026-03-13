Deportivo-Ceuta en Riazor Quintana

El mejor visitante de Segunda, el Deportivo, tiene esta noche (21 horas, Movistar/Dazn) una nueva prueba de nivel en el Alfonso Murube, la casa del Ceuta. Un equipo caballa que, de las 13 victorias que ha cosechado en 29 jornadas, 10 de ellas han sido en su feudo. Un campo que cada quince días se llena para ver a un plantel ceutí que no pierde en casa desde el 17 de enero, cuando se llevó el botín de los tres puntos el Valladolid (0-3).

El Ceuta recibe al Dépor después de haber cortado el fin de semana pasado ante Las Palmas (4-0) su racha triunfal de tres victorias seguidas (ante Granada, Córdoba y Mirandés). Además, el equipo de José Juan no podrá contar para este partido con dos piezas fundamentales en su esquema y, curiosamente, dos viejos conocidos de la parroquia blanquiazul: los ex del Dépor Kuki Zalazar y Rubén Díez.

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En el caso del uruguayo, ya se perdió el duelo ante el cuadro pío-pío, debido a una microrrotura fibrilar en el isquiotibial, que sufrió en el partido contra el Mirandés. Un frenazo en un muy buen momento del charrúa, que llevaba seis goles y cuatro asistencias. El último en caer ha sido Díez, que se lesionó un tobillo durante el entrenamiento previo al partido en Las Palmas, pero jugó 82 minutos ante el cuadro canario.

Este miércoles se anunció que el jugador pasará por el quirófano, aunque el club ha evitado dar detalles sobre el alcance de su dolencia. Ambos habían tenido minutos en el encuentro de la primera vuelta, en la que el Dépor se impuso (2-1) con ciertas dificultades. Las bajas de su rival son importantes, pero el cuadro herculino no se queda atrás en lo que a alcurnia de ausencias se refiere. David Mella no estará en Ceuta después de tener que pedir el cambio ante el Granada tras un choque con Diaby y las noticias del viernes no son halagüeñas en lo que se refiere a su regreso al césped, sin descartar incluso que tenga que pasar por el quirófano.

Es seria duda Yeremay, su compañero en el ala contraria, debido a una pubalgia que le privó de jugar ante el cuadro nazarí y que le ha tenido entrenando la semana en gran medida al margen. El momento de la temporada es importante, pero forzar los plazos si el canario no está listo podría suponer perderlo incluso más semanas. Ante este panorama, Antonio Hidalgo ha optado esta semana por sumar a Mane a los entrenamientos con el primer equipo, a los que ha regresado Noé Carrillo y en los que lleva semanas plenamente asentado Bil Nsongo. Después del varapalo con el Granada de la semana pasada, en el que el Dépor perdió una oportunidad de oro para asaltar los puestos de ascenso directo, los herculinos buscan ahora conquistar otro feudo y lamerse las heridas.

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Vuelta de tuerca

Sin acabar de encontrar un once tipo en lo que va de temporada, Antonio Hidalgo medita variaciones en una formación en la que no todos tienen el puesto garantizado. Uno de los interrogantes está en el centro de la zaga, donde habrá que ver si repite Comas o regresa Noubi. En la medular no es descartable el retorno de un Diego Villares que no juega desde el 21 de febrero y en las alas, ante las ausencias de Mella y Yeremay, el técnico tendrá que buscar alternativas, con Luismi como candidato para la derecha y Stoichkov por la zurda. En punta de ataque, Eddahchouri no vive un buen momento, Mulattieri no acaba de cuajar y es Bil el que llama a la puerta del once de un Dépor que espera asaltar esta noche el Alfonso Murube.