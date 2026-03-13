Koné, el gambetero del duelo entre Ceuta y Dépor ante la ausencia de Yeremay

Kialy Abdoul Koné encara a Noubi durante el partido de la primera vuelta en Riazor, donde fue titular y completó los 90 minutos Patricia G. Fraga

"Me da igual jugar por la derecha o la izquierda, me siento cómodo en ambas. Al final estoy aquí para ayudar al equipo y sé lo que tengo que hacer”, afirma Kialy Abdoul Koné, el eléctrico extremo zurdo marfileño del Ceuta, uno de los encargados de aportar el desequilibrio y el espectáculo en el Alfonso Murube y que, ante la ausencia de Yeremay por lesión, este sábado también portará el cartel de gambetero del duelo entre la escuadra caballa y el Deportivo.

El africano, una de las principales bazas ofensivas del conjunto que dirige José Juan Romero, con sus dos goles, tres asistencias y, sobre todo, las cinturas que rompe por ambos costados del campo, es el cuarto máximo regateador de Segunda División. 52 regates ha completado Koné, los mismos que Álex Cala, del Castellón, y solo superado por David Larrubia, del Málaga, que lidera esta estadística con 85, el deportivista Yeremay, que ha protagonizado 73 regates en lo que llevamos de curso, y Cristian Carracedo, del Córdoba, con 67.

El Ceuta rescató al futbolista marfileño para la competición española en enero de 2025, desde el Al Yarmouk de Kuwait. El extremo izquierdo había competido en la tercera categoría nacional tanto con el Sporting de Gijón B, durante el curso 2020-21, como en el Castellón las dos temporadas siguientes. Pero es en el Ceuta donde ha explotado a la perfección su potencia física, velocidad y facilidad para encarar y superar rivales.

Nada más aterrizar en Ceuta, en el mercado de invierno, Koné ya se hizo un hueco en el once inicial de la escuadra ceutí. Disputó 16 partidos —catorce como titular— y con cuatro goles y dos asistencias contribuyó de manera directa a que el equipo caballa cerrara el curso 2024-25 como campeón del Grupo 2 de Primera RFEF, lo que le valió el ascenso directo a Segunda.

El africano ha mantenido su protagonismo en el equipo también en el fútbol profesional. Ha alternado tanto su banda natural como el extremo derecho, donde se ha mostrado igual de incisivo.

Trabajo para Altimira

En principio, ocupará el costado izquierdo frente al Dépor, donde le esperará como pareja de baile Altimira en el Deportivo. Así que el lateral derecho blanquiazul deberá lidiar con un oponente muy activo, que completa casi una media de dos regates por partido, no elude los duelos y con un fútbol muy vertical.

En la primera vuelta, en Riazor, fue titular, completó los 90 minutos y en su banda le tocó pugnar con Noubi.