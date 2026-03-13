José Juan Romero: "Es más importante la lesión de Kuki para nosotros que la de Yeremay para el Dépor"

Juan José Romero, técnico del Ceuta AD Ceuta

José Juan Romero, entrenador del Ceuta, analiza el partido de este sábado a las 21.00 horas contra el Deportivo. El técnico sevillano asegura que "es un partido para que todos los ceutíes disfrutemos mucho" y confiesa que "todos hemos sido del Dépor en esos años".

Partido para disfrutar. “Aquí cada semana son partidos muy apetecibles, ante rivales que conocemos desde la infancia y que han sido incluso referencia. Creo que todos hemos sido del Dépor en esos años. Es un partido para que todos los ceutíes disfrutemos mucho. Ahora es el momento de disfrutar de dónde estamos y de lo que tenemos”.

Lesiones del Dépor. “Independientemente de sus bajas, su entrenador va a seguir con su idea y su filosofía, No cambia nada que tenga una, dos o tres bajas. Va a ser un equipo muy complicado, fuera de casa es el equipo que mejores números tiene y eso dice mucho de su potencial. Es un equipo que no necesita mucho para ganarte un partido. El nivel individual de sus futbolistas es grande. No juega Yeremay, pero va a jugar un tal Luismi o Stoichkov. Da igual, tienen argumentos suficientes para generar problemas y seguir luchando por su objetivo, que no es otro que el ascenso directo. Nosotros intentaremos evitarlo. Tendremos que hacer las cosas muy bien como lo estamos haciendo toda la temporada para poder tener opciones de ganar este partido”

Enfermería llena. “No era normal que en un gran tramo de la temporada apenas hubiéramos tenido bajas, pero como siempre ocurre, y esto parece matemático, que cuando caen dos o tres, caen otros. Tenemos una lista de bajas amplia y cuando me dicen que en el Dépor les pueden faltar Yeremay o Mella… para nosotros Kuki Zalazar es más importante que Yeremay, y así podemos continuar con una lista. Si me acuerdo de todas la bajas tenemos las de Kuki, Campaña, Anuar, Redru y Marc Domènech. Ninguno estará frente al Deportivo y espero poder incorporarlos pronto. Es lo que hay. Vendrán jugadores del filial”.

Yeyo. “No sé si es buena noticia que debute, no le corresponde a un chico del filial jugar en Las Palmas. Otra cosa es que haya tirado las puertas para poder jugar pero, tiene cualidades y cada vez que entrena me gusta más. No hubiese entrado en ninguna quiniela, pero son buenas cuando tiras las puertas y yo encantado de darles una oportunidad. Ojalá que de aquí a final de Liga podamos darle más oportunidades”.

Ambiente. “El horario futbolero era el de las 17.00 horas, pero nos está tocando a las 14.00 por decreto. Es bonito porque es una hora propicia para que haya un gran ambiente. Debemos llenar el campo todos los partidos. Hay generaciones que no han visto esto y no se lo deben perder las de ahora”.

Las cifras del Ceuta en casa. “Los equipos suelen sumar más puntos en su casa que fuera. La única diferencia es la confianza con la que jugamos aquí. Fuera hay muchos momentos y situaciones en los que no hay valentía. El Ceuta no gana de local porque el Alfonso Murube sea una caja de cerillas o sea una encerrona, gana porque es mejor que casi todos los que han venido. Es un césped espectacular y con unas dimensiones mayores que la gran mayoría. Fuera de casa no hemos perdido el respeto. Si me tuviera que quedar toda la vida en esta categoría, no tendría ningún problema. Es fantástica. Esa igualdad, esa competencia… tiene mucho más condimento que Primera”.