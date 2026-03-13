Hidalgo sobre la lesión de Mella: "Ahora mismo nos hace ser más pesimistas que optimistas"

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo Pedro Puig

El Deportivo encara su partido de este sábado tras una semana gris. Al mal partido del Granada se le suma la mala noticia de un David Mella que viajará a Madrid para conocer el alcance final de su lesión, pudiéndose perder lo que resta de temporada. "Ahora mismo nos hace ser más pesimistas que optimistas", reconoce Antonio Hidalgo. Sin los dos extremos más desequilibrantes de la plantilla, el técnico catalán busca "cómo poder tener esa pausa en campo contrario y cómo hundir al rival", a la vez que menciona la importancia de cuidar el estado anímico de los jugadores.

La lesión de Mella. “Una pena. En la primera exploración parecía que era solo un golpe. En la siguiente, pues se ha visto que puede ser una lesión mayor. Haremos una segunda consulta y a ver cómo termina”.

Una muy mala noticia. “Después del partido él tenía muy malas sensaciones. Parecía que iba a ser menor, pero es un chico fuerte, alegre y lo llevará bien. Hay que esperar, veremos la visita a Madrid para conocer el diagnóstico final, pero ahora mismo nos hace ser más pesimistas que optimistas. Lo que queda de temporada está en el aire. Vamos a tener un efectivo menos en trabajo, llegadas a uno contra uno e ir al espacio. Hay que buscar las mejores soluciones. Son las situaciones más difíciles en el mundo del fútbol, hay que estar cerca de él y apoyarlo mucho”.

Yeremay. “Va progresando. Es una incógnita y no puedo decir cuándo va a volver. Ya ha saltado al campo y está haciendo parte de los ejercicios con el grupo. Decidiremos en función de sus sensaciones”.

Lo que significan las dos lesiones. “Son dos jugadores diferenciales que dan el uno contra uno y desequilibrio en el último tercio, que es donde nos está costando más. Luismi ha jugado mucho en la derecha e intentaremos buscar soluciones para poder complementar cuando el balón sale fuera seguir pudiendo amenazar y hundir al rival. El fútbol y la vida son así. Hay que aceptarlo y mirar hacia delante".

Posibles sustitutos. "Estamos viendo. Es una noticia muy reciente y no le he dado muchas vueltas a eso. Tenemos jugadores de talento suficiente para sustituirlos. Hay que buscar cómo tener esa pausa en campo contrario y cómo hundir al rival en movimientos complementarios. Queremos mucho el balón al pie y eso hace que el rival en bloque bajo esté cómodo. El día de la Real B, cierto que con un jugador más, fuimos capaces de tener esa pausa. Tenemos que entender eso más todos. Tener más tranquilidad para que nos corran menos y nos ataquen menos. Sabemos nuestras cualidades de ataque. No somos un equipo agresivo y presionante sin balón. Daremos una vuelta y a ver cuál es la solución para mañana”.

Ceuta. “Nuestros números fuera de casa son muy buenos, pero el Ceuta es un equipo que propone y que está compitiendo a un gran nivel, sobre todo en casa. Están muy cómodos ahí”.

Luismi. “Es importante que todos demos un paso hacia delante en confianza. Hay que seguir intentándolo cuando salga y también cuando no. Son un tipo de jugadores que necesitan estados de confianza altos para que su fútbol fluya y no se frustren. Tenemos que ver dónde nos interesa más ahora su posición y cómo podemos hacer más daño con él. Su posición por dentro nos puede permitir por fuera liberar a gente. La frustración te lleva a la precipitación, que es lo que pasó en la segunda parte contra el Granada. Es un mundo con presión y hay que jugar con eso. Hay que dar el paso adelante para sacar su mejor versión”.

Trabajo psicológico. “Siempre tiene trabajo esto. Sorribas nos ayuda, nos apoya y da diferentes perspectivas de las situaciones. Te hace pensar y eso está bien. Hay que incidir en todo lo bueno que hemos hecho y saber qué es lo que tenemos que mejorar. Son las dos claves”.

Balanza entre las últimas sensaciones y los puntos. “Soy el máximo responsable de todo, es una evidencia. Sentirme seguro de lo que hago y poner en perspectiva lo hecho y lo que está en nuestras manos, es la lectura que hemos hecho esta semana. A partir de ahí puede parecer que todo está mal, pero hay que salir de ahí cuanto antes y buscar soluciones. El otro día noté que el equipo estaba algo más bloqueado de lo normal, pero por querer darle la vuelta demasiado rápido, por estar apresurados y por los picos de confianza en ese momento”.

Importancia de lo mental. “Se nos exige mucho y tenemos que convivir con ello, a la vez que aislarnos del ruido. Tenemos que ser consecuentes y dar ese paso por lo que queremos conseguir. Eso desaparece con resultados y juego, no de la noche a la mañana”.