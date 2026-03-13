En el Alfonso Murube, solo Bil Nsongo

Nsongo Bil celebra su gol frente a la Real Sociedad B Fernando Fernández

Ya viene siendo habitual. Pero no por ello es menos noticia. Y es que las ausencias de Yeremay Hernández y de David Mella no han abierto la puerta del primer equipo a más fabrilistas que a Bil Nsongo.

Un día más, el camerunés será el único representante del conjunto filial en el primer equipo del Deportivo, que en la noche de este sábado se mide al Ceuta.

El delantero africano viene de jugar en los últimos dos partidos, en los que Antonio Hidalgo recurrió a él como solución para dotar de más amenaza el área rival. Nsongo fue el quinto cambio en Zubieta después de más de un mes ausente de los planes del técnico catalán. Ante la Real B anotó su primer gol con el primer equipo, que fue clave para acabar remontando el partido. Eso le valió para convertirse en el segundo relevo del técnico, que poco después de la hora de juego ante el Granada sustituyó a Zakaria Eddahchouri por el punta nacido en Yaundé.

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A la espera de si el de Camerún logra ser titular por primera vez con el conjunto matriz del Dépor, lo que es evidente es que su presencia será la única que Manuel Pablo echará de menos en el encuentro de este fin de semana contra la Gimnástica de Segoviana. Porque Hidalgo no apostó por incluir en la citación para viajar a Ceuta vía aérea (A Coruña-Tetuán) y terrestre a ningún otro jugador del segundo equipo.

Y eso que durante la semana, tanto Noé Carrillo como Alioune Mane estuvieron presentes en los trabajos del primer equipo, excepto en la sesión de este viernes.

Habituales

El primero viene siendo un habitual día sí, día también en las sesiones dirigidas por Antonio Hidalgo, que no ha apostado por convocar en los últimos encuentros al teense ante el alto número de centrocampistas con ficha del primer equipo. Mientras, el segundo entró en los planes del cuerpo técnico del primer equipo ante las ausencias de Yeremay y Mella, aunque este último no ha sido el primer microciclo de trabajo en el que participó con el primer equipo.

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Mane, que ha venido jugando como lateral o carrilero por la izquierda en el Fabril, no entró finalmente en la lista de convocados para el duelo en el Alfonso Murube, a pesar de las necesidades de jugadores para desbordar por fuera.

Sin ningún futbolista del Fabril en la citación más allá de Bil Nsongo, el técnico catalán no tuvo que dejar a ningún jugador del primer equipo en casa.