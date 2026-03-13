El remate de cabeza, un recurso improductivo para el Deportivo

Mulattieri, intentando rematar un centro lateral Germán Barreiros

Nadie da menos miedo en balones aéreos que el Deportivo. El conjunto blanquiazul es el colectivo que menos goles ha materializado a través de testarazos en lo que va de liga. Mientras equipos como el Racing o el Albacete comandan esta clasificación rozando la decena de dianas, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo únicamente ha celebrado un tanto marcado de cabeza. Fue el de Samuele Mulattieri, en el encuentro de la tercera jornada en Leganés, que servía para recortar distancias en lo que fue, a la postre, un empate.

Precisamente el italiano resultó clave ese día también en la acción del penalti que acabó en el 2-2 definitivo, transformado por Yeremay Hernández. En un centro al área, el punta transalpino fue agarrado cuando iba a rematar de testa. Y el colegiado castigó la acción de Marvel con pena máxima.

Después de aquel estreno majestuoso del delantero de La Spezia, parecía que el Dépor había incorporado a un futbolista que podía funcionar como poderosa referencia de área. Pero nada más lejos de la realidad. Porque el italiano no ha terminado de resolver los problemas de cara a gol en el área de un equipo que carece, de manera muy evidente, de puntas rematadores.

No lo es Mulattieri pese a ese impactante debut. Y tampoco lo son Zakaria Eddahchouri o un Juan Diego Molina ‘Stoichkov’ que ha venido jugando ejerciendo en momentos puntuales del curso como referencia más ofensiva del equipo deportivista.

De hecho, no es casualidad que el andaluz sea el menos ariete puro de los tres. Porque de los 82 goles que ha marcado Stoichkov desde que juega en Segunda División, únicamente 10 han llegado de cabeza. Suponen el 12,2% del total. El gaditano estrenó su cabeza en la temporada 2019-20 vistiendo el amarillo del Alcorcón. Con el Sabadell, precisamente a las órdenes de Antonio Hidalgo, materializó dos tantos. Y jugando para el Eibar, anotó 7 goles de cabeza (3 en la campaña 2021-22 y 4 en la 2023-24).

Tiene mejores registros Zakaria Eddahchouri, aunque en su caso gracias a su historial en Países Bajos. El holandés ha marcado 13 dianas en liga desde que es futbolista del Dépor y ninguna ha sido de cabeza. La dinámica tiene poco que ver con lo que sucedió cuando vestía los colores del Telstar, del que se fue con 7 tantos en cabezazos de 43 materializados. Es decir, un 16,3%. De hecho, el mismo curso en el que fichó por el Deportivo había anotado 3 dianas de cabeza, una cifra que, en parte, evidencia la laxitud de las defensas en la segunda liga neerlandesa.

El porcentaje de Zaka es casi idéntico al de Mulattieri. Contando los últimos 56 goles del punta cedido por el Sassuolo —que incluyen su etapa en el Dépor, sus años en Italia y un curso en Países Bajos—, 9 han llegado de cabeza. Un 16,1%.

Los porcentajes del neerlandés y del italiano, sin ser altos, no son muy pobres. Pero ni uno ni otro está encontrando en el Deportivo el acierto para convertirse, ni de casualidad, en una amenaza aérea para sus rivales dentro del área. Y sin especialistas rematadores en la vanguardia y tampoco llegando desde atrás, resultar temible en los centros laterales en juego dinámico o balón parado es tarea compleja.