Diego Villares da instrucciones en la banda durante el duelo entre el Dépor y el Eibar de este curso en Riazor Quintana

El Deportivo sabe que buena parte de su ansiada mejoría en el juego, a la que muchas veces van ligados los buenos resultados, pasa por que carbure su sala de máquinas. En el pasado mercado de invierno incorporó a Riki González, ex del Albacete, pero no termina ni de encontrarle acomodo al jugador ni un socio con el que se vislumbre el potencial que el jugador exhibió con los blanquillos.

Y mientras Riki busca sitio un indiscutible hace nada en todos los planes de Antonio Hidalgo, Diego Villares, vuelve a llamar a las puertas del once. El de Vilalba se perdió por primera vez en esta temporada dos encuentros, la sufrida victoria ante la Real Sociedad B en Zubieta (2-3) y la derrota contra el Granada (0-2) y puede regresar de cara al choque de este fin de semana ante el Ceuta en el Alfonso Murube.

Nueva probatura

Un retorno cimentado por una parte en una nueva vuelta de tuerca por parte de Hidalgo, que no acaba de encontrar ni un once tipo ni un pivote que acabe de colmar sus expectativas en las últimas jornadas ligueras. Tampoco quedó satisfecho el preparador de Granollers con el rendimiento de jugadores como José Ángel Jurado, el sustituido al descanso y que se encuentra a solo un partido de sumar su quinta amarilla.

Si se decanta por el futbolista de Vilalba y mantiene a Riki en el once será la tercera vez que ambos coincidan en el campo. Y curiosamente con ambos protagonistas sobre el verde el Dépor siempre ha ganado. La primera vez que compartieron minutos fue en el estreno de Riki con la elástica herculina. Fue el 8 de febrero ante el Albacete. Ese día ninguno de los dos fue titular y ambos salieron desde el banquillo. Villares ingresó en el verde por Mella y Riki por José Ángel. Esa 25ª jornada liguera los blanquiazules se impusieron, con ciertos apuros, por 2-1.

En la siguiente jornada entraba Villares por Riki en el minuto 79 del duelo dirimido en Castalia que se saldaba con triunfo orellut (2-0). Y era en el compromiso del fin de semana siguiente, contra el Eibar, cuando ambos se encontraban en la medular blanquiazul. Un encuentro que se saldaba con victoria por la mínima, gracias a un solitario de Eddahchouri en el 16 y en el que curiosamente, ambos jugadores abandonaban el campo a la vez. Lo hacían en el 68 para dar entrada a Patiño y José Ángel, respectivamente. Desde el 21 de febrero Villares, aunque ha seguido formando parte de las convocatorias, ha visto como se quedaba en blanco en cuanto a minutos.

En encuentro en Zubieta Hidalgo optó por la dupla Mario Soriano-Riki. Al retrasar la posición del de Alcalá de Henares fue Stoichkov el que pasó a ejercer en esa posición de enganche. El andaluz respondió con un gol y en el último compromiso, ante el Granada, volvió a ser de la partida. La medular, no obstante, cambió. Riki se emparejó con José Ángel en el timón blanquiazul, Stoichkov cayó a banda y como mediapunta regresó Soriano.

La cuestión es si visto que el experimento no acabó de ser satisfactorio y que al Dépor le costó hilvanar jugada Hidalgo no buscará “recuperar” para la causa a Villares. Un jugador que no llega al actual nivel de ostracismo que sufre en sus carnes José Gragera (que no juega desde el pasado 20 de diciembre cuando el Dépor perdió ante el Andorra 0-2), pero que ha ido perdiendo peso en el equipo. Un jugador que, al margen de su capacidad para la destrucción de juego del rival, ha demostrado buena capacidad a la hora de aparecer desde la segunda línea para incorporarse al ataque.

Dos dianas

Muestra de ello es que este curso lleva dos goles, en sendos empates ante Cádiz (2-2) y Las Palmas (1-1), curiosamente en jornadas consecutivas. Con la opción de Riki, que puede ejercer tanto de seis como de ocho, el Dépor explora otras vías para que su centro del campo conecte bien tanto con la retaguardia como con los hombres de ataque.

Al margen de que el equipo esté optando en las últimas jornadas por un juego más en largo, con el saque de Álvaro Ferllo buscando a la delantera, el Dépor no puede renunciar a ese juego más combinativo. Y es que el tener jugadores que cuentan con buen pie y trato con el balón invita a que la medular se convierta en ese hilo conductor que hilvane el juego. Una solución para que el ‘patadón’ sea un recurso solo en caso de que la presión adelantada del rival asfixie la salida de balón blanquiazul. Y teniendo en cuenta que Hidalgo es amigo de agitar el avispero y más con el equipo apremiado de volver a sumar de tres no es descartable que los actores puedan ser diferentes en varias posiciones del campo.

Con la medular en el punto de mira, entre otras demarcaciones, y jugadores apretando para volver, como un Diego Villares poco acostumbrado a tanto banquillo. El primer capitán de los herculinos pide paso para un lavado de imagen en el centro del campo deportivista.