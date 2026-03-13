Mi cuenta

David Mella viajará a Madrid para evaluar su lesión y no se descarta que pase por el quirófano

La primera exploración reveló un edema óseo en la articulación, pero el club teme que sufra algo más grave

Jorge Lema
Jorge Lema
13/03/2026 11:06
Mella, siendo atendido por los servicios médicos del Deportivo
Mella, siendo atendido por los servicios médicos del Deportivo
Carlota Blanco
Las malas noticias no paran de acumulársele al Deportivo en los últimos días. A las sensaciones tras la derrota ante el Granada y el ambiente enrarecido de Riazor, se une la lesión de David Mella, que puede ser más grave de lo esperado. El club blanquiazul ha anunciado este viernes que el jugador viajará en los próximos días a Madrid para someterse a una nueva evaluación con el temor de que "el alcance de la lesión pueda ser mayor" y no se descarta que pase por el quirófano.

Mella se retira lesionado del Dépor-Granada

Mella se libra de una lesión grave, pero no jugará en Ceuta

El primer diagnóstico, después de las pruebas a las que el canterano se sometió el lunes, reveló un edema óseo. Dolencia que lo iba a mantener alejado de los terrenos de juego unas semanas, pero desde luego que no revestía la gravedad que se teme en estos momentos. "Por este motivo, David Mella será valorado en Madrid por el doctor Manuel Leyes. Después de la evaluación, se determinará el tratamiento a seguir y si el jugador debe someterse a una intervención quirúrgica".

En caso de que tenga afectados los ligamentos y necesite operarse, la posibilidad de que el futbolista de Teo reaparezca esta temporada es remota. Quedan dos meses y medio para el final de la temporada regular y este tipo de intervenciones requieren un tiempo importante de recuperación.

Otro final de curso en riesgo

Si esto sucede, no será esta una situación desconocida para él, ya que su 2025-26 terminará en la enfermería como lo hizo la 2024-25. El año pasado la lesión fue muscular, en el recto femoral, y lo dejó KO a finales de abril, cuando el equipo blanquiazul ya tenía encarrilado el objetivo.

Adrià Altimira controla una pelota durante el Dépor-Granada

Hidalgo busca nuevas alas para su Deportivo sin Yeremay ni Mella

En este caso se trata de un infortunio, un golpe que lo aparta del equipo en un momento delicado, con Yeremay también ausente y con todo por decidirse en la parte alta en la lucha del conjunto coruñés por pelear hasta el final el ascenso a Primera División.

