Cómo nos ven? | Álvaro Gallardo: "A lo mejor le juega un poco en contra la presión al Dépor en este tramo final de la liga"

El periodista Álvaro Gallardo presenta SER Deportivos Campo de Gibraltar y Ceuta desde 2015 y cubre la información de la AD Ceuta para Carrusel Deportivo. Recuerda las épocas gloriosas del Dépor en Champions, admite que el equipo blanquiazul lo pasó mal en Primera Federación y que ahora en Segunda le puede estar pasando factura la presión por tener que subir.

Admite, además, que la posible baja de Yeremay y la confirmada de David Mella de cara al duelo de mañana en el Alfonso Murube son dos ausencias sensibles para los herculinos. Un poco en consonancia con lo que puede sufrir el cuadro caballa si pierde a Kuki Salazar y a Rubén Díez.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos del Dépor?

Recuerdo ese Dépor de Luque, de aquella remontada de Champions, que voló contra el Milan... Eso fue tremendo. Y luego en liga, tal y como estaba confeccionada en aquella época, con el Madrid y el Barça, lo que hizo ese equipo entonces... El rendir a un nivel increíble, creo que es algo irrepetible. Con ‘Jabo’ llevando al equipo al límite y compitiendo de una manera tremenda.

Y en su historia más reciente, segundo curso en Segunda, después de cuatro años en el barro, ¿cómo ve este año al equipo coruñés?

Estar ahí en Primera Federación, por la presión, por lo que es el Dépor... Y ahora en Segunda, a pesar de que el equipo compite, yo creo que está mejor fuera que en casa. Y después está la presión que supone llevar el nombre de Deportivo de la Coruña y tener que estar siempre arriba. No sé yo si va a jugar a favor o en contra del equipo en este tramo final de liga. A lo mejor le puede jugar un poquito en contra. Pero bueno, queda liga. Para mí la plantilla la tiene. Si Yeremay y los que tienen que estar lo están en condiciones a la hora de la verdad, pues el equipo no de debería tener problemas, por lo menos para pelear por el ascenso directo hasta el final. El playoff es una historia bien diferente. Porque confluyen muchísimos factores y todos los equipos ya están curados de espanto. Hay que tener paciencia y sobre todo saber que se está en el camino correcto. Pero entendiendo también que resultados como el del otro día (por la derrota contra el Granada), hacen mucho daño y levantan mucho polvo.

¿Puede condicionar mucho al Dépor que Yeremay pueda ser baja ante el Ceuta?

Sí, al final tiene un jugador que está en Segunda porque el Dépor ha apostado muy fuerte por él. Tiene características para jugar en cualquier equipo de muchísimo talento en Primera división. Cuando no está el mejor futbolista del equipo, se nota. Al final juegas en torno a él y te hace jugar muchísimo. Y ya simplemente al contrario le obliga o le implica que tenga que tener hasta dos futbolistas encima de él. Se notó ante el Granada. Vamos a ver qué pasa en Ceuta. Veremos si llega finalmente y si está también para jugar 90 minutos. No es una tontería, es un jugador diferencial y posiblemente el mejor futbolista de toda la Segunda.

De la cuesta del Alfonso Murube a un vuelo internacional: así han 'prosperado' Dépor y Ceuta tres años después Más información

¿Y cómo llega el Ceuta a este duelo después de cortar ante Las Palmas la racha de tres victorias seguidas?

El equipo ha ganado 10 de las 13 victorias que lleva en casa. Los números son definitorios. El Ceuta ha competido muy bien en su feudo. Hay muchos equipos que han pasado por el Murube y que se han ido de vacío. Por esa filosofía de José Juan Romero que hace a sus equipos casi jugar de memoria. Además, hacía 45 años que no había fútbol profesional en el Alfonso Murube, que siempre está lleno y los aficionados están disfrutando de lo lindo. El equipo está a 13 puntos del descenso, pero no es que se vaya a dejar ir antes de tiempo, hasta que llegue a los 50-52 que te den la permanencia. Lo que sí creo que va a ser uno de los tapados hasta final de temporada. Es cierto que el Dépor este año está más cómodo fuera que en Riazor, al contrario que el Ceuta. Creo que va a ser una lucha para ver quién se adapta mejor el partido. Porque uno está muy cómodo con balón y el otro cediéndolo a domicilio y diciendo: ‘bueno, yo te voy a esperar y a ver si a la contra te pillo’. Pero, sin duda, la temporada que está haciendo el Ceuta pocos se la podrían imaginar. Sobre todo por cómo empieza el equipo la competición, con tres derrotas seguidas. Pero después ha tenido rachas de ocho jornadas sin perder.

El Dépor tiene bajas pero también el Ceuta, como las de Kuki y posiblemente Rubén Díez, ¿cómo le afectarán?

Mucho también. No te lo voy a poner a la altura de Yeremay, pero Kuki puede ser el Yeremay del Ceuta, porque se estaba saliendo en el último mes, con seis goles y cuatro asistencias. Estaba a un nivel espectacular. También Rubén Díez, que en Coruña lo conocéis muy bien. En el centro del campo cuando están los que tienen que estar el equipo juega de maravilla.

¿Qué equipos ve candidatos al ascenso directo?

Hay equipos, como el Almería, que están muy sólidos últimamente. O el Racing de Santander, al que pienso que no lo va a bajar nadie del ascenso directo este año.