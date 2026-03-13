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Dépor

Ceuta-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 30 de LaLiga Hypermotion

Los blanquiazules visitan este sábado (21.00 horas) el Alfonso Murube tres años después de la última vez

Esther Durán
13/03/2026 17:23
Luismi Cruz, conduciendo el balón en el Deportivo-Ceuta ante varios rivales
Luismi Cruz, conduciendo el balón en el Deportivo-Ceuta ante varios rivales
Patricia G. Fraga
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El Deportivo, después de caer por 0-2 ante el Granada en el “seguramente el peor partido de la temporada”, en palabras de Antonio Hidalgo, se enfrenta este sábado al Ceuta en el Alfonso Murube. El cuadro de Antonio Hidalgo se mide a un conjunto que también saldrá al campo con ganas de reivindicarse de su último resultado liguero. Los de José Juan Romero cayeron por 4-0 ante Las Palmas y rompieron su racha de tres triunfos consecutivos. El Dépor, por su parte, llega al encuentro con la necesidad de pasar página y la urgencia de conseguir los tres puntos para no descolgarse del tren del ascenso directo tras haber desperdiciado la oportunidad de asaltarlo la jornada anterior. Los blanquiazules no podrán contar con David Mella ni Yeremay, sus dos futbolistas más desequilibrantes de banda.

📅 Horario del Ceuta-Deportivo

El duelo entre el Ceuta y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:

  • Día: Sábado 15 de marzo
  • Hora: 21.00 horas
  • Estadio: Alfonso Murube
  • Competición: jornada 30 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Ceuta-Deportivo en TV y online

El Ceuta-Deportivo se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

  • LaLiga TV Hypermotion: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo
  • DAZN: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.
  • Directo de Dxtcampeón: el encuentro podrá seguirse en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.

Un equipo revelación con mucho carácter

El Ceuta es la principal sorpresa del curso en LaLiga Hypermotion. El conjunto caballa, pese a ser un recién ascendido a la categoría y no disponer de los recursos económicos de otros, marchan octavos en la tabla clasificatoria y sueñan con colarse entre los seis primeros clasificados para jugar el playoff a Primera. Un deseo por el que están en disposición de luchar. Tan solo cuatro puntos les separa del Málaga, que cierra los puestos que dan acceso a la promoción de ascenso. Los ceutíes han sumado el 73% de los puntos disputados en su feudo. En el partido de ida, los herculinos salieron victoriosos por 2-1, pero sudaron hasta el final para impedir que el Ceuta empatase un encuentro en el que se había puesto dos goles por debajo.

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