Riazor era un infierno y ahora es el paraíso

Imagen del Deportivo-Murcia de la temporada 1990-91, en la que el Deportivo sumó 35 de los 38 puntos posibles en Riazor y consumó su noveno ascenso a Primera tras vencer a los pimentoneros (2-0) ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Que el factor campo ha perdido importancia en el fútbol moderno no es nada nuevo. Los jugadores viven más aislados del ambiente que nunca gracias al trabajo psicológico y de concentración. Otro tanto de lo mismo sucede con los árbitros, entre los que prácticamente ha desaparecido una figura mítica, la del trencilla ‘casero’ que barría para el conjunto local. Los terrenos de juego son prácticamente calcados en cada estadio, al menos en el fútbol profesional, con lo que se acabó aquello de cortar la hierba de menos o de más, han desaparecido los tradicionales ‘manguerazos’ y también los campos embarrados, gracias al excelso cuidado y los terrenos mixtos, mezcla de tepe natural y artificial.

¿Y qué pinta el Deportivo en medio de todo de esto? Pues el conjunto blanquiazul ha sido tradicionalmente un conjunto de la zona baja de Primera, pero puntero en Segunda. Su balance histórico en Riazor en la categoría de plata es de primer nivel. Pero esa tendencia se ha revertido desde su último regreso al fútbol profesional.

Top 10 | Temporadas más goleadoras del Deportivo en Segunda División Más información

Tras una nueva derrota el pasado domingo frente al Granada (0-2), el equipo deportivista suma 48 puntos en los 35 partidos que ha disputado en Riazor desde su regreso a la Segunda División el pasado curso 2024-25. Si los resultados del anterior ejercicio fueron los peores de la historia como local en Segunda, los de la presente campaña no van mucho más allá. El Deportivo de Imanol Idiakez, primero, y Óscar Gilsanz, después, perdió más partidos en Riazor (7) que los que ganó (6), para un total de 26 puntos. Por primera vez en sus entonces 42 temporadas en la segunda categoría, el Deportivo sumaba menos de la mitad de los puntos disputados en Riazor. Un paupérrimo 41,3 %, acompañado de, también por primera y única vez, un saldo negativo de goles: 26 anotados por 27 recibidos.

El tema ha mejorado levemente en la temporada número 43, en la que los pupilos de Antonio Hidalgo al menos han sido capaces de ganar prácticamente la mitad de los 14 encuentros celebrados hasta la fecha. El Dépor suma 6 victorias, por 4 empates y otras tantas derrotas, que arrojan un saldo de 22 puntos. O lo que es lo mismo, el 52,4 % del botín en disputa. El Deportivo solamente rindió por debajo de esa cifra como anfitrión en Segunda dos veces: en la pasada campaña y en la del descenso tras el ‘caso Fuenlabrada’. El equipo también ha mejorado levemente el balance goleador con respecto al curso previo, con 18 dianas a favor por 15 en contra.

En estos 35 encuentros de las dos últimas campañas, el Deportivo presenta un bagaje prácticamente simétrico, con 12 victorias, 12 empates y 11 derrotas, 44 tantos marcados y 42 recibidos. Los 48 puntos sumados de 105 posibles suponen un 45,7 % del total.

Tres de cada cuatro

No hace falta más que repasar por encima los datos históricos para darse cuenta del apreciable bajón de rendimiento en el municipal herculino durante la última campaña y media.

El Deportivo tiene en su bagaje una temporada con todos los puntos disputados en casa ganados (14 de 14, 7 victorias en otros tantos choques, en la campaña 1939-40), otras 7 por encima del 90 % y 15 más que superan el 75 %. Es decir, en más de la mitad de sus campañas en Segunda División (23 de las 43) ha sumado un mínimo de 3 de cada 4 puntos en sus partidos de local.

El balance histórico alcanza el 73,1 % de puntos en Riazor, fruto de 437 victorias y 148 empates. El Deportivo ha sumado 1.078 de los 1.475 que se pusieron en juego en sus 678 partidos en su feudo en Segunda División. Si descontamos los últimos 35 partidos, el botín deportivista supera las tres cuartas partes. Entre su debut en la campaña 1928-29 y la victoria en el partido aplazado con el Fuenlabrada en agosto de 2020, los blanquiazules se quedaron con el 75,2 % de los puntos, 1.030 de los 1.370 posibles.

Todos estos guarismos históricos se mueven, cifra arriba, cifra abajo, alrededor de la consecución del 75 % de los puntos. De sumar 3 de cada 4 puntos. Un rendimiento extraordinario que refleja la más común situación clasificatoria del Deportivo en Segunda, donde siempre ha sido visto por los rivales como uno de los grandes clubes de la categoría.

Una excepción

El actual 52,4 % de los puntos tiene un hermano gemelo en la temporada 2013-14. El equipo de Fernando Vázquez estuvo lejos de su mejor nivel en Riazor. Aunque solo perdió 4 encuentros, apenas ganó 8, ya que la mayoría (9) concluyeron en empate. Aquellos 33 puntos en casa fueron, exactamente, el 52,4 % de los 63 posibles.

El Dépor camina lejos de Riazor al ritmo de los dos últimos ascensos a Primera División Más información

Aquel año, once equipos superaron a los deportivistas en su rendimiento como locales. La diferencia estuvo a domicilio, donde el Deportivo fue el número uno de la Liga con amplia diferencia, lo que colaboró decisivamente en alcanzar el ascenso a Primera.

El curso 2013-14 es una excepción en cuanto a los ascensos. Porque los otros diez saltos a la división de honor están marcados por un fantástico rendimiento de los blanquiazules ante su parroquia. En los tres logrados en la década de los 40, el Deportivo perdió un solo encuentro de 37 disputados. Consiguió 10 victorias y 1 empate en la campaña 1940-41, 9 victorias, 3 empates y la única derrota en la 1945-46 y 12 triunfos y 1 igualada en la 1947-48, en la segunda mejor campaña como local en Segunda División, con el 96,1 % de los puntos posibles.

En los cinco ascensos del ‘equipo ascensor’ de los años 60 y 70, los blanquiazules apenas sufrieron 3 derrotas en nada menos que 79 encuentros. En las temporadas 1961-62, 1965-66 y 1970-71, el Deportivo concluyó invicto en Riazor. Veinte años después, en su regreso a Primera después de 18 años de ausencia, el Deportivo no acabó invicto, pero firmó una temporada sobresaliente en Riazor, donde ganó 17 partidos, empató 1 y perdió el restante, frente al Eibar (2-3). Es decir, sumó 35 puntos de 38, el 92,1 %.

El peor balance casero en un salto a la élite data del ejercicio 1967-68. El equipo coruñés ganó 10 choques, igualó 3 y perdió 2, para 23 puntos de 30, que no es poca cosa, sino un 76,7 % del total.

En sus 11 ascensos a Primera, el Deportivo solamente sufrió 10 derrotas en Riazor. Entre la pasada y la actual campaña, ya suma 11 tropiezos. Parece difícil que estos números convaliden con el ansiado retorno a la máxima categoría, aunque ya quedó demostrado hace poco más de una década que, aunque difícil, es posible dar el salto a Primera División pese a que Riazor dejase de ser un infierno a ojos de sus visitantes para convertirse en un paraíso.