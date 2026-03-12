Nacho Carretero: “El deportivismo se construye en la épica y en la gloria”

Nacho Carretero (A Coruña, 1981) reparte su tiempo entre múltiples pasiones. Periodista en El País, productor de series de éxito como 'Fariña' o 'Marbella' y escritor de libros como 'Nos parece mejor', donde habla del Dépor, que ocupa un lugar importante en su corazón. Algo que comparte con la mayoría de coruñeses. Una sinergia indivisible club-ciudad que vive y explica a la perfección. Algo que se transmite y hereda de padres a hijos en A Coruña, como un orgulloso legado.

Decía en aquel documental ‘Volver a ser grandes’ que no le hacía disfrutar ganar, sino ser del Dépor, pero con todo lo que hemos vivido en los últimos años, ¿se puede realmente disfrutar o el deportivista es un poco masoca?

No, porque precisamente es lo que entendemos por disfrutar en el fútbol. Hay una manera que es disfrutar de las victorias, del juego bonito, y evidentemente eso es disfrutar. Pero si entendemos el juego del fútbol como algo más que un espectáculo, también uno disfruta en la épica, en la unión, en las malas. Y está claro que de alguna manera el deportivismo, como otras hinchadas en España, pero el deportivismo lo ha demostrado, disfruta también en esas épicas, en esa necesidad, en esos baches. Porque en Primera RFEF, con casi 30.000 socios, nadie es socio porque esté sufriendo. En el fútbol el sufrimiento también es una manera de disfrutar a la larga. Y tal vez en el momento, en el partido, en la derrota, en la desgracia, no lo ves, pero a la larga sientes algo que tiene que ver con ser feliz, con tener buenos recuerdos, incluso en los peores momentos. Si uno piensa ahora en los dramas que vivimos en Primera RFEF, aquí es como un relato folclórico y maravilloso de lo que padecimos. Y en ese padecimiento hay algo de unidad, de épica, de identidad que nos hace disfrutar. Entonces al final, más por los hechos que por una opinión, concluyo que lo que nos hace disfrutar es ser del Dépor. Porque si lo que nos hiciese disfrutar fuese ganar, no seríamos del Dépor. O al menos la generación que viene detrás de la mía no lo sería. Y, sin embargo, lo que nos encontramos es que la mayoría de chavales en A Coruña son del Dépor.

Es verdad que ha vivido muchas noches épicas y gloriosas en Primera y en la Champions, ¿pero cómo se explica que esas generaciones más jóvenes sean del Dépor? ¿Recogen el legado de sus padres, lo que les han contado?

Uno se hace esa pregunta. Es posible que la generación de chavales que tienen ahora menos de 20 o 25 años sea mayoritariamente deportivista y es maravilloso. Tiene que ver, por supuesto, con la transmisión de una generación a otra. En fútbol funciona muchísimo ser del equipo de tus padres y aquí sucedió claramente. Y luego, A Coruña es una ciudad con una cultura de club muy importante. El Dépor trasciende al fútbol. Es uno de los signos, de las señas de identidad de la ciudad a todos los niveles. Incluso para la gente a la que no le gusta el fútbol, el Deportivo forma parte de su universo coruñés. Están varios elementos y el Dépor es uno de ellos. Hay algo de inercia, de propio, de orgullo, de identitario que hace que seas del Dépor porque lo sientes como parte de tu identidad, más allá de cómo le vaya al club, bien o mal. Imagínate si en estos años tan negros, tan difíciles, hay tanto deportivismo ¿qué no habrá dentro de unos años? Yo estoy convencido de que vamos a volver a disfrutar y mucho.

¿Y qué habrá?

Estoy seguro que se redoblará el Deportivo. Desde luego, no nos gusta estar en tierra de nadie. Los deportivistas necesitamos la gloria o la herencia. No tenemos término medio.

Hablaba en una pasada entrevista de que el guion de la historia del Dépor podía tener más miga que Fariña o Marbella.

Escribí un librito que se titula 'Nos parece mejor' y en él digo que el Dépor se puede definir como el equipo al que le pasan cosas. Para mí es bastante extraordinario. Uno repasa el historial de los clubes y, bueno, quien más y quien menos tiene sus capítulos llamativos. Hay clubes con historias muy planas, muy aburridas, incluso. Desde luego, el Dépor está en las antípodas de eso. Es un club al que le ha pasado de todo, lo bueno y lo malo. De repente ha ganado una Liga. Nadie está llamado a ganar una Liga y menos en el fútbol moderno. Y es un club que se ha ido a la tercera categoría. Ha fallado un penalti en el último minuto de la última jornada para ser campeón, ganó una Copa del Rey suspendida por una lluvia, el Centenariazo al Madrid... La lista de cosas para bien y para mal es impresionante. Creo que eso es lo que hace deportivismo. Incluso las desgracias nos quedan como cicatrices. Y las cicatrices con el tiempo se convierten en símbolos que enseñas casi con orgullo. Al final, el deportivismo se construye así, en lo bueno y en lo malo, en la épica y en la gloria. Y va calándote. La conclusión es que al final el Dépor forma parte de algo identitario que trasciende al fútbol y que por supuesto trasciende a la victoria o a la derrota.

Decía en el documental que era un alivio estar en Segunda, pero también es una categoría muy loca, ¿no?

Lo que pasa es que cuando grabé ese documental, estábamos en Primera RFEF y, claro, estar ahora en Segunda es un alivio. Hemos subido un escaloncito. Depende con qué lo compares. Si lo comparas con que tengo que jugar, con todos mis respetos, contra el Coruxo, que te empaten en el último minuto ante el San Fernando, jugar en campos en los que ni siquiera hay gradas y con árbitros con un nivel muy bajo, pues te diría, ‘oye, es un alivio’. Si lo comparas con lo que viví cuando era chaval, pues no. Pero al final lo que es un alivio es ver que el Dépor crece. Durante muchos años el drama no era tanto estar en Primera RFEF, sino ver que no había proyecto, que no había futuro, que no había nadie al volante. Era bastante desasosegante. Y por primera vez, más allá de que haya gente que esté más o menos de acuerdo con lo que está haciendo el club, parece que hay una idea, un camino. Hay estabilidad económica y paciencia. Como deportivista, me tranquiliza y me alivia. Tal vez no ascendamos este año, pero todo indica que el Dépor ha cogido una senda que le acabará devolviendo a Primera. Y eso es un alivio mucho más que estar jugando en Primera RFEF y tener el convencimiento de que no vas a ninguna parte y que lo más probable es que el año siguiente sigas igual o peor. Eso es infernal.

¿Cómo ve al Dépor este año? ¿Tiene el pálpito de que puede conseguir algo bonito?

No digo nada porque no me quiero engañar. Pero, desde luego, el Dépor tiene las herramientas para lograrlo. Tiene un equipón, para mí es una plantilla brutal. Lo único que me da pena es que no se les esté dando más chance a los chavales. Ahora mismo tenemos una de las plantillas más impresionantes de España y no terminan de cuajar. Me da pena ver chavales que en otros equipos, y no hay que mirar muy lejos, estarían jugando. Pero, por otro lado, creo que es indiscutible que hay un proyecto, una idea, un plan. Y creo que está llamado a acabar bien. Te diría que lo único que creo que el Dépor necesita mejorar y corregir es un poco lo que se refiere a su identidad y a su marca, a su conexión con la hinchada. No sé quién está a los mandos de eso, pero, desde luego, es alguien que no está conectado con el deportivismo ni con la ciudad. Cuando realmente es muy fácil conseguir esa conexión y es algo que te permite trabajar más tranquilo y más a gusto. Estoy seguro de que el Dépor está trabajando para corregir eso porque, por lo demás, creo que no hay nada que decir, y mucho menos viniendo de donde venimos.

Esa identidad que los que somos coruñeses y del Dépor, ya nos sale sola, pero que desde fuera, si no te la explican, a lo mejor no la sabes plasmar.

Pasa por incorporar a gente que conozca la idiosincrasia, aunque se comunique con otra gente que venga del mundo del marketing, que está bien, pero siempre alimentado por lo que es la identidad del club. Creo que eso es importante, sobre todo, para tener comunión con la hinchada. Si me pongo en la piel de un directivo del Dépor, trabajas tranquilo y te quitas mucho ruido del medio, si estás alimentado con tu afición. Así puedes trabajar en lo económico y en lo deportivo con más tranquilidad, que si estás en guerra por una cuestión identitaria que te va a hacer un ruido que te interfiere en el trabajo. Ojalá que el Dépor recapacite sobre esto. Desde luego, creo que sí que lo han hecho porque para mí ha habido una mejora en la comunicación, comparado con el año pasado y hace dos, que veía muy perdido al club y creo que ese camino va a seguir mejorando, estoy convencido.

Antes había como una especie de liturgia en cuanto a ir al fútbol y lo que te encontrabas. Ahora hay muchas más cosas alrededor. ¿El fútbol ha perdido su esencia?

Soy un nostálgico de ese fútbol. Me gusta que la grada sea protagonista, me encantaría que en Riazor hubiese una grada de animación que ocupase todo el fondo, con la gente de pie. Creo que el Dépor debería trabajar en eso y que le haría muy bien que Riazor tuviese más cultura de grada. Y eso creo que no es incompatible con los tiempos que vivimos, que ves en los estadios modernos. Pero creo que puede alcanzarse un equilibrio. Los shows y estas cosas del fútbol moderno pueden ser compatibles con algo que la gente se siente identificada, y que ayude a mejorar el ambiente en Riazor, a la grada, al equipo, pero que esté conectado con el deportivismo, que signifique deportivismo. Hay muchísimo material, muchísima cultura popular en A Coruña, muchísimos elementos identitarios como para trabajar sobre ellos. Y no hace falta ir a cosas completamente ajenas al deportivismo y al fútbol. Ojalá se encuentre esa conexión, otra vez, con la masa social.

¿Es de los que creen que el VAR fue una buena decisión?

No sé, veo más problema en los árbitros que en el VAR. Creo que es una herramienta que ya no tiene marcha atrás. Una vez que lo implementa, ya no existe fútbol sin VAR. Es así, puede resolver muchas injusticias, porque antes había unas injusticias tremendas. Creo que lo que hay que revisar un poco es cómo interpretan los árbitros lo que el VAR muestra. No puede ser que si hay pequeño contacto, ya se penalice. Me da la sensación de que los jugadores con el VAR están haciendo aún más teatro que antes. Se reproduce la imagen a cámara lenta y al árbitro no le queda más remedio que pitarlo. Estoy a favor del VAR, pero también creo que los árbitros tienen que permitir más contacto, más fútbol.

El Dépor ha despedido en los últimos años a algunos de sus jugadores franquicia, ¿lo ha sabido hacer bien el club?

Tiene que ver con entender qué significa esa persona que se va. Vuelvo a lo que hablábamos antes. Tiene que ver con entender la historia, el relato y la identidad deportivista. Si se entiende, entonces se tomarán las decisiones acorde a eso. Si no las entiende, o pasará desapercibido o no entenderán la dimensión de esa figura y, por tanto, no actuarán en consecuencia. Creo que el Dépor debería utilizar su pasado como algo a favor, no como algo en contra. Sí les veo un poco rupturistas con el pasado y entiendo que el Dépor ha sufrido su pasado como un lastre y está bien que se mire hacia adelante. Creo que eso es un acierto del club, mirar hacia adelante. Pero no lo veo incompatible con poner en valor el pasado. Forma parte de esas herramientas que el Dépor podría utilizar para conectar con su gente, para mostrar identidad y, a la vez, ser compatible con mirar hacia adelante.