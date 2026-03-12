Mane y Noé Carrillo, las alternativas fabrilistas de Hidalgo para evitar el atasco

Mane durante el Fabril-Rayo Cantabria JAVIER ALBORES

Mientras los servicios médicos trabajan para recuperar lo antes posible a Yeremay y Mella, Antonio Hidalgo explora todas las opciones para encontrar alternativas en caso de que el regreso de ambos extremos no sea tan cercano como se espera. Lo hará entre los efectivos que tiene en el primer equipo, pero por supuesto también en el Fabril. Siguiendo los pasos de un Bil Nsongo que cada vez llama con más fuerza a la puerta de la titularidad, esta semana ha sido el turno para el regreso a dinámica de primer equipo de Noé Carrillo y la inclusión de otro de los puntales del conjunto que dirige Manuel Pablo: el senegalés Mane.

Ambos han participado en las últimas sesiones de trabajo junto al delantero camerunés como representantes del Fabril y tienen opciones de viajar este viernes a Ceuta con la expedición deportivista. Son dos perfiles diferentes, pero que al mismo tiempo también ejemplifican las vueltas que el técnico le está dando a cómo encontrar soluciones en ataque para un equipo que se atasca. Noé ya ha debutado esta temporada y dejado grandes sensaciones en la Copa, lo que le sirvió también para estrenarse en partido oficial ante el Almería. Desde entonces ha desaparecido con los mayores, pero sí ha seguido siendo clave para que Manuel Pablo y los suyos lideren el grupo de Segunda RFEF. La opción del de Teo supondría una pieza más para estimular el juego interior en campo contrario, algo especialmente decisivo si la ausencia de extremos lleva a Hidalgo a apostar por una línea de cinco más canónica.

Porque para ampliar el abanico por fuera es para lo que ahora mismo está testeando a Mane. El extremo está jugando como carrilero en las últimas semanas en el Fabril y su despliegue físico y potencia el están permitiendo dar al equipo blanquiazul una profundidad importante por el costado izquierdo. Ese flanco está bien cubierto con Quagliata y Escudero, pero más allá de los dos laterales, el técnico catalán tiene pocas opciones donde elegir, especialmente si lo que busca es un perfil incisivo. Bien sea para llegar desde atrás, o para actuar como extremo puro.