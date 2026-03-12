Loureiro: "Hay mucha ilusión, pero hay momentos en los que es complicado responder a esas expectativas tan altas"

Miguel Loureiro, en rueda de prensa Pedro Puig

"Todos estamos muy ilusionados con este proyecto, pero cuando hay mucha ilusión, eso se traduce en mucha exigencia y expectativas muy altas. Hay momentos de la temporada en las que es complicado responder a esas expectativas", asegura Miguel Loureiro, uno de los pesos pesados del vestuario del Deportivo, quien, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en Abegondo, ha reconocido el mal juego ante el Granada, ha afirmado que los jugadores son "los más críticos" tras las derrotas, pero ha afirmado que esa crítica no puede llevar al grupo a "ser pesimistas" y ha solicitado el respaldo de la afición blanquiazul "de aquí hasta el final de temporada" para afrontar "un reto muy bonito", "disfrutarlo y vivirlo con ilusión".

Estado del grupo, tras la derrota ante el Granada. “Mirando hacia delante, pensando ya en el Ceuta, en el partido del sábado, que tenemos una buena oportunidad para quitar esas sensaciones y recuperar la confianza, las buenas sensaciones del equipo. Trabajando sobre la idea que queremos plasmar el sábado. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival alegre, un equipo que es su primer año en la categoría, pero que lo está haciendo muy bien. En su campo ha dejado escapar muy pocos puntos y concienciados de lo que nos vamos a encontrar y con muchas ganas de que llegue el sábado para recuperar esas sensaciones y volver a sentirnos bien y con confianza, como equipo, a través de la competición.

Claves de las dos caras del Dépor en Riazor y fuera. “Es difícil encontrar un patrón que pueda determinar el porqué de esa situación. Pienso que cada partido es diferente, cada rival, en cada contexto, es diferente. Yo siempre digo que nosotros afrontamos los partidos de la misma manera. A lo mejor, que en esos partidos se den contextos más propicios, que nos vengan mejor para explotar nuestras virtudes, puede ser en algún momento, pero no creo que la manera de afrontar los partidos por nuestra parte sea diferente ni desde el punto de vista táctico ni desde el punto de vista mental. Al revés, creo que en nuestra casa tenemos más fuerza, sentimos el apoyo de nuestra gente, sabemos la responsabilidad que tenemos y que con el apoyo de nuestra gente, de aquí hasta el final de temporada, Riazor va a ser un factor determinante. Es cierto que tenemos que mejorar, sobre todo, en casa a nivel de resultados, y de aquí a final de temporada va a ser importante”.

Ante el Granada hubo serios problemas para salir con la pelota. “Pienso que con el paso de las jornadas y a medida que los equipos van viendo más partidos nuestros, van conociendo más las virtudes que tenemos como equipo. Es evidente que tenemos futbolistas que, con tiempo y espacio, con el balón en los pies, son muy determinantes. Entonces, los equipos intentan reducir ese tiempo lo máximo posible y por eso pienso que en los saques de puerta, los rivales nos vienen cada vez más arriba, más a pares y eso dificulta un poco poder iniciar desde atrás. Luego, también, creo que hay esas dos fases en las que, en juego, una vez que los equipos se ponen más en ese bloque compacto y tratan de reducirnos los espacios, de defendernos en un bloque, ahí nos está costando un poco más, sobre todo en este último partido que no terminamos de encontrar esos caminos para hacerles daño, atacar espacios y poder abrir al rival.

Es algo en lo que estamos trabajando, que necesitamos mejorar, pero evidentemente trabajamos cada día para hacerlo. Tenemos que encontrar ese equilibrio en el que nos sintamos cómodos, pero un mal partido no tiene que empañar todo lo que estamos haciendo. Creo que estamos en una situación muy buena y que debemos mirar para delante con optimismo. La situación, de cara a este tramo final, a nivel de clasificación, es muy buena y tenemos una oportunidad y un reto muy bonito para poder disfrutarlo y vivirlo con ilusión”.

Clave para llegar a la jornada 42 en los puestos de arriba. “El fútbol está influenciado por muchos factores, el aspecto mental también es fundamental. Los futbolistas tenemos que ser muy conscientes de lo que nos vamos a encontrar, de los contextos que nos van a plantear los rivales hasta el final. Es una pregunta muy amplia y complicada de responder aquí, pero pienso que en el trabajo diario que hacemos, nosotros mismos somos los más críticos. Vivimos para esto, trabajamos todos los días para jugar bien, para ganar y, cuando no lo conseguimos, somos los más críticos con nosotros mismos, pero esa crítica no nos puede llevar a ser pesimistas. Hay un reto muy bonito por delante, tenemos una oportunidad increíble para poder disfrutar todos juntos y creo que tenemos que abrazar esa responsabilidad, cogerla con tranquilidad, con calma y con esas ganas y esa pasión que nos va a permitir competir al máximo nivel y llegar al final de temporada en esas posiciones altas de la tabla”.

Mensaje a la afición. “Que nosotros mismos somos los más críticos, que tratamos de mejorar cada día, que van a ser un factor determinante de aquí al final de temporada. Sabemos el club que representamos, la ilusión que hay alrededor del equipo, que nosotros compartimos esa misma ilusión, esa misma exigencia. Tenemos la mejor afición de la categoría, va a ser un factor determinante hasta el final de temporada y simplemente darles las gracias por el apoyo, que nos animen y que sepan que el equipo va a darlo todo hasta el final”.

Motivo de la insatisfacción por parte de los aficionados. “Pienso que hay mucha ilusión alrededor del equipo, que todos somos conscientes del proyecto en el que estamos, hablo a nivel de afición, de club. Todos estamos muy ilusionados con este proyecto, pero cuando hay mucha ilusión, eso se traduce en mucha exigencia y expectativas muy altas. Hay momentos de la temporada en los que es complicado responder a esas expectativas. Todos pasamos por momentos de forma durante la temporada. Los jugadores tenemos momentos de forma mejores o peores, condicionados por el aspecto físico y mental o el que sea. En esos momentos es más complicado desde fuera ser optimista o ver las cosas de una manera positiva, por las expectativas que se generan. Tenemos unas ganas tremendas de darles alegrías a la afición y de que las cosas nos salgan bien”.

Yeremay. “Es una lesión compleja, en el sentido de que nunca se pueden marcar plazos, es algo complicado. Las sensaciones van y vienen. Es una lesión que tuve y es incómoda y bastante limitante. Cada vez está haciendo más cosas y sigue los plazos que le está marcando el club. Queremos contar con él lo antes posible, sabemos la importancia que tiene Yere. Desearle que esté con nosotros lo más rápido posible porque le necesitamos”.

Error en el gol. “Sí que le das muchas vueltas, sobre todo, después del partido. Soy una persona que me gusta analizarlo todo mucho y no suelo fijarme solo en el resultado. Cuando se da una situación así, es complicado de gestionar. Ahora, como un veterano, me lo tomo de una forma diferente y no me bloquea o me limita durante el partido, sino que soy capaz de aplazar ese análisis o ese sufrimiento para otro momento. A lo mejor, en otro momento de mi vida me habría puesto más nervioso y es algo que te lleva a cometer más errores, después de esa acción. Como es una situación puntual, la analizas, la ves y es algo complicado que se vuelva a repetir porque no es tanto un error de concepto, como un error de ejecución en ese momento y sin más. Tenemos que estar acostumbrados a convivir con el error, si no, no estaríamos aquí”.