La Primera RFEF prueba el nivel de Mfulu nueve meses después de su último partido

El fútbol ha cambiado mucho en los últimos años y con él también el mercado de fichajes. Lo que antes eran excepciones, como ver a futbolistas en paro fichar una vez cerradas las ventanas, especialmente cuando había pasado tiempo, es cada vez más habitual. Y esta es la vía que intenta aprovechar Omenuke Mfulu para no pasar un año en blanco después de su salida del Deportivo. El centrocampista está desde este jueves a prueba en la SD Ponferradina, con la que se entrenará con el objetivo de hacerse un hueco.

El conjunto berciano ha logrado enderezar su rumbo después de una primera vuelta complicada y marcha ahora mismo en mitad de tabla del Grupo 1 de Primera RFEF, a un punto del playoff de ascenso a Segunda. Durante todo el curso han tenido problemas en el centro del campo, pero las recientes lesiones de San Emeterio y Andújar han terminado por diezmar la parcela hasta el punto de que han decidido recurrir al exdeportivista.

Mfulu se pone ahora manos a la obra para intentar convencer a Mehdi Nafti de que puede echar una mano hasta final de temporada. La Ponfe no ofrece más datos sobre el acuerdo con el franco-congoleño más allá de que "se incorpora desde este jueves a los entrenamientos".

En A Coruña y sin jugar desde mayo

Será interesante ver cuál es el estado de forma de 'Nuke', cuyo último encuentro fue en mayo de 2025, en el duelo entre el Deportivo y el Granada en Riazor. Desde entonces, el mediocentro no ha vuelto a disputar minutos ni oficiales ni amistosos, ya que ha estado sin equipo.

Mfulu decidió quedarse en A Coruña después de llegar a un acuerdo con el club blanquiazul para la rescisión de su contrato y ha estado entrenándose por su cuenta, como él mismo reconoció en enero, cuando el Dépor visitó a la UD Las Palmas. En ese encuentro, el equipo canario le rindió homenaje por su etapa en la isla, en la que consiguió el ascenso a Primera División. Desde ahora entrenará por conseguir un contrato en El Toralín y terminar el curso en busca de, a punto de cumplir los 32 años, dar un último impulso a su carrera.