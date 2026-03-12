Mi cuenta

Hidalgo busca nuevas alas para su Deportivo sin Yeremay ni Mella

El técnico necesita encontrar amplitud y profundidad ante la falta de sus dos extremos en Ceuta

Dani Fernández
Dani Fernández
12/03/2026 13:23
Adrià Altimira controla una pelota durante el Dépor-Granada
Adrià Altimira controla una pelota durante el Dépor-Granada
Quintana
El Deportivo quiere olvidar el capítulo vivido en Riazor y centrarse en su próximo enfrentamiento, pero para afrontarlo de la mejor manera posible deberá corregir todos los errores mostrados en la derrota ante el Granada para no volver a tropezar con la misma piedra. Si algo le faltó a los locales fue la verticalidad y profundidad con balón. No es fácil encontrarla ante un rival que se defiende en bloque bajo. Tampoco lo será encontrarla en la excursión a Ceuta sin los más destacados de la clase en esa asignatura. La baja confirmada de David Mella, unida a la más que probable ausencia de Yeremay Hernández mientras sigue recuperándose de sus problemas en el pubis, deja un panorama desolador en el ataque blanquiazul.

Esa será la principal avería que deberá arreglar Antonio Hidalgo para proporcionar a los seguidores blanquiazules el juego que demandan y conseguir un triunfo que les vuelva a acercar al segundo clasificado. Pero no será tarea fácil.

El técnico catalán se las tendrá que apañar para cumplir con las exigencias del respetable. Sin el canario y el de Teo, no quedan muchas más opciones en plantilla para encontrar en los extremos velocidad, desborde y capacidad de marcar las diferencias. Nada menos que el vacío que dejan el ‘10’ y el ‘11’. Un roto considerable.

El once del Deportivo en su visita a Almería el 17 de noviembre de 2024, donde fueron baja Yeremay y Mella

Sin Yeremay y Mella 489 días después

Luismi Cruz y Cristian Herrera son los otros dos jugadores de banda de los que podrá disponer el de Granollers. Dos futbolistas totalmente diferentes a pesar de compartir la condición de ser zurdos y con protagonismo muy diferente sobre el campo. El gaditano es un perfil más asociativo y con tendencia a juntarse por dentro a los Mario Soriano, Riki y compañía. De hecho, aunque en el papel se le sitúe muchas veces pegado a la línea, con frecuencia es el recurso del que Hidalgo echa mano para generar superioridades en el centro del campo. Ante el Granada, por ejemplo, intentaba recibir en el cuadrado formado entre central-lateral e interior-extremo, con Adrià Altimira como encargado de dar amplitud por todo el carril derecho.

Con Cristian Herrera cuesta más analizar qué es lo que le pide el técnico. El goleador en Copa ha desaparecido tras la eliminación contra el Atlético de Madrid en octavos de final. Solo ha disputado 85 minutos en Liga y no juega desde la derrota contra el Andorra por 1-0 en el mes de diciembre, cuando ingresó al campo a falta de diez minutos para el final.

Posible vuelta al origen

Por la imposibilidad lógica de encontrar otro Yeremay y otro Mella, la alternativa de apostar por un nuevo dibujo coge fuerza. Hidalgo podría regresar a la formación con la que luchó con el Huesca por colarse entre los seis primeros la pasada campaña. Un sistema que, o bien por falta de número de defensores o por el nivel de sus atacantes, no ha podido desarrollar con continuidad.

Siempre que ha intentado replicar el mismo esquema que aplicó en El Alcoraz, alguien se tenía que adaptar a un nuevo rol. Fue el propio David Mella quien en el primer tramo de temporada tuvo que adaptarse a una posición más alejada del área y sacrificarse para ayudar en defensa. Ahora, tras la llegada de Adrià Altimira, ya hay un candidato mucho más específico para, desde línea de cinco, dar alas al Deportivo. Una manera con la que, de nuevo con Quagliata por la izquierda, el Deportivo podría disimular la falta de desborde y regate sin perder el equilibrio y solidez que siempre ha buscado el cuerpo técnico.

Charlie Patiño, que ha dado un paso al frente en las últimas semanas, ganaría enteros para reaparecer como titular en una medular que no tendría que preocuparse tanto de lo defensivo. Una sala de máquinas similar a la vista en la segunda parte contra el Granada tras la sustitución de José Ángel tras el paso por los vestuarios. Riki volvería a la base para que el inglés ocupase la segunda altura y Mario Soriano arrojase luz y calidad desde la mediapunta.

El once inicial del Deportivo posa antes de comenzar el partido ante el Granada

El uno x uno del Dépor ante el Granada: Altimira, la energía de Bil Nsongo y poco más

Con Bil Nsongo haciendo méritos más que suficientes como para disfrutar de su primera titularidad en el Deportivo y en el fútbol profesional, el Dépor podría estrenar una delantera formada por dos puntas en este temporada. Sergi Enrich y Patrick Soko eran las referencias habituales de un cuadro oscense que tenía la firma integrada de su preparador, fórmula por la que hasta el momento apenas ha apostado en A Coruña.

Hidalgo tenrá que darle vueltas a la cabeza y a la pizarra para tratar de compensar la ausencia de un desborde en los costados que no puede volver a convertir a los blanquiazules en un equipo plano y previsible. Porque, sin Yeremay ni Mella, escenario que todavía no se sabe cuánto se extenderá el camino al gol deberá construirse de otra manera. Con más presencia por dentro, más llegadas desde segunda línea y un dibujo que permita pisar área con más efectivos y ganar profundidad con más facilidad. Un plan alternativo para un partido en el que el Deportivo está obligado a reaccionar si no quiere que el tropiezo ante el Granada se convierta en algo más que un simple accidente.

