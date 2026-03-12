De la cuesta del Alfonso Murube a un vuelo internacional: así han 'prosperado' Dépor y Ceuta tres años después

La plantilla del Dépor llegando a pie al Alfonso Murube RCD

Han pasado poco más de tres años. Pero parecen muchos más. En diciembre del año 2022, el Deportivo viajó a Ceuta para disputar la 17ª jornada del Grupo 1 de Primera Federación. Volvía a jugar en la ciudad autónoma el conjunto herculino muchas décadas después. Y su visita dejó una de las imágenes más curiosas de los años 'del barro' en la tercera categoría: la llegada de los futbolistas del Dépor al estadio a pie y cargando con el material ante la imposibilidad del autobús de acceder al estadio Alfonso Murube.

Lo cierto es que aquella imagen tuvo mucho de casuística, pues unas obras impedían en aquel momento el paso del autocar a las inmediaciones del estadio. Pero lo cierto es que se dio y quedó guardada en la memoria colectiva del deportivismo como una potente metáfora del escenario en el que se movía un equipo al que tan solo unos lustros antes enfocaban los grandes focos de la Champions League.

Aquel partido que el Deportivo venció no permitió al conjunto coruñés quedar campeón del Grupo 1 y, por ende, abandonar la categoría con un ascenso directo. Y en el playoff, el Castellón fue verdugo de una entidad que ya había cesado a Óscar Cano y había apostado a la desesperada por Rubén de la Barrera.

El Dépor tuvo que esperar una temporada más para regresar a Segunda. Y el Ceuta, que no pudo sumar contra el bloque coruñés, acabó logrando una salvación a la postre determinante en su historia. Porque tras culminar una gran remontada desde el último puesto y asegurar su permanencia de cara a la temporada 2023-2024 en Primera RFEF, el equipo caballa acabó subiendo a Segunda División como campeón el pasado mes de mayo.

Relevó al Deportivo como campeón absoluto de Primera Federación el Ceuta la pasada campaña. Y ahora, algo más de tres años después, ambas entidades se reencuentran en un contexto de prosperidad.

Por un lado, el combinado ceutí disfruta del sueño de Segunda División, que le otorga la posibilidad de medirse a históricos como el propio Dépor, el Zaragoza, el Málaga, el Sporting o el Racing. Está siendo, además, un curso feliz en el Murube, ya que el equipo se encamina hacia una meritoria y holgada permanencia.

Por otro lado, el Dépor vive ya instalado en la antesala de la máxima élite. Afianzado en el fútbol profesional de nuevo, el equipo deportivista tiene opciones intactas de ascenso a falta de 13 encuentros para que termine la temporada regular, segunda consecutiva en la categoría de plata. Y además, se puede permitir evitar odiseas como la que vivió para viajar a Ceuta en el año 2022.

Ya no habrá viaje a Andalucía más ferry para el Deportivo, que iniciará una cómoda travesía este viernes en un vuelo chárter desde A Coruña destino Tetuán. Ya en suelo marroquí, la expedición completará en autobús los escasos 40 kilómetros que separan el aeródromo de Ceuta para descansar y afrontar en las mejores condiciones un duelo lleno de prosperidad.