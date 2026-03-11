Viajar, la medicina del Dépor tras “el peor partido”

Los jugadores del Dépor celebran uno de los goles en Zubieta ante la Real Sociedad B Fernando Fernández

“Ha sido un partido muy malo, creo que el peor desde que estoy aquí”, manifestó Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Riazor, tras el 0-2 contra el Granada del pasado domingo que hizo estallar a parte de la afición por el pobre juego desplegado por los blanquiazules. El Deportivo desaprovechó la oportunidad de escalar a la zona de ascenso directo tras encajar su octava derrota de la temporada, la cuarta en el estadio coruñés. La competición concederá a la escuadra herculina la oportunidad de recuperarse del golpe recibido este mismo sábado (21.00 horas), con la mejor medicina, vistos los resultados del curso, viajar. El Dépor es el mejor visitante de Segunda, pero, ojo, porque esta jornada juega en Ceuta ante el rival que mejor porcentaje de puntos exhibe como local.

El público de Riazor acabó muy descontento con su equipo, después de que el cuadro deportivista apenas generara dos ocasiones claras ante el Granada. Los blanquiazules completaron cerca de 600 pases, pero sin darle ninguna verticalidad ni profundidad a su ataque. El cuadro andaluz efectuó cinco remates entre los tres palos, y dos acabaron en gol. Tampoco fue mucho mejor la imagen que ofreció el Ceuta en Gran Canaria, donde encajó un 4-0 a manos de Las Palmas, que realizó quince disparos y nueve de ellos fueron dirigidos al arco defendido por el guardameta Pedro López. “Eso de pensar que estábamos a uno del playoff nos viene grande”, indicó el técnico del conjunto caballa, José Juan Romero, tras la abultada derrota en tierras insulares.

Deportivistas y ceutíes afrontan el último tercio de la temporada con el mal sabor de la pasada jornada, pero donde más a gusto están. Los coruñeses, fuera de Riazor, y los africanos, en el Alfonso Murube.

El más fuerte fuera

El equipo de Antonio Hidalgo es el más fuerte a domicilio de toda la Segunda División. Los blanquiazules han ganado más de la mitad de los encuentros que han disputado lejos de su estadio. Quince visitas hasta ahora ha efectuado el bloque coruñés y se ha embolsado ocho triunfos, lo que supone el 53,3 %.

Ningún otro conjunto de la categoría de plata ha sumado tantas victorias hasta la fecha. Solo el Racing de Santander, que ha ganado siete de los catorce encuentros que ha disputado fuera, está en condiciones de igualar los números de los deportivistas. La escuadra gallega ha logrado 27 puntos de 45 posibles a domicilio, mientras que el conjunto cántabro lleva 24 de 42. Es decir, que exhiben una trayectoria similar como visitantes. La siguiente mejor escuadra lejos de su estadio es Las Palmas, que suma 22 puntos en catorce salidas.

Zubieta fue la última plaza que conquistó el Deportivo esta temporada, hace dos semanas. Los herculinos se impusieron a la Real Sociedad B (2-3) en un mal partido, con remontada incluida al anotar dos tantos en los once últimos minutos, después de que el filial txuri-urdin jugara con uno menos desde el 74. Antes, el cuadro deportivista ganó en Granada (1-3), al Mirandés en Mendizorroza (1-5) por las obras en Anduva, Zaragoza (0-2), Córdoba (1-3), Albacete (0-2), Almería (1-2) y el Reino de León (0-1).

Además, el bloque de Antonio Hidalgo ha sumado un punto en el estadio del Leganés (2-2), en Eibar (1-1) y en Las Palmas (1-1). Solo La Rosaleda (3-0), El Sardinero (2-1), el Nou Estadi d’Encamp andorrano (1-0) y Castalia (2-0) se han mantenido inexpugnables y han evitado que los coruñeses sumen esta temporada.

En este 2026, los blanquiazules registran tres triunfos lejos de Riazor, en Almería, León y Zubieta, un empate en Gran Canaria y la derrota sufrida hace dos salidas en Castellón. Los orelluts y el Racing de Santander son los dos únicos equipos que han ganado a los de Hidalgo esta temporada tanto en casa como fuera.

El más fiable en casa

Al Dépor le espera enfrente este sábado el rival con los mejores números como local. El Alfonso Murube es la principal arma de un Ceuta que ha conquistado el 73,9 % de los puntos que ha disputado en su campo. 31 de 42 posibles han conseguido los caballas, que han jugado catorce encuentros en su estadio.

La escuadra que más puntos ha sumado como local hasta el momento es el Eibar, con 33, pero ha disputado quince partidos en Ipurua. Es decir, que ha sumado el 73,3 % de la totalidad de los puntos que ha competido como local. Tras el conjunto armero se sitúan el Racing, el Almería y el Málaga con 32 puntos, pero también en quince encuentros en sus respectivos estadios, lo que representa el 71,1 %.

El Ceuta ha ganado diez de los catorce duelos en su feudo, ante Huesca (2-1), Zaragoza (1-0), Eibar (1-0), Mirandés (2-0), Almería (3-2), Burgos (1-0), Andorra (2-1), Cultural (3-1), Córdoba (3-2) y Granada (2-1). Solo han puntuado allí Las Palmas (1-1) y los tres únicos que lo han asaltado, Sporting (0-1), Leganés (1-2) y Valladolid (0-3).