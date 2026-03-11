Sin Yeremay y Mella 489 días después

El once del Deportivo en su visita a Almería el 17 de noviembre de 2024, donde fueron baja Yeremay y Mella Fernando Fernández

El edema óseo que sufre David Mella en su rodilla izquierda, a raíz del choque con el central del Granada Bambo Diaby durante el partido del pasado domingo, y el proceso de recuperación de las molestias en el pubis de Yeremay Hernández pueden provocar que el sábado, en Ceuta, el Deportivo viva una situación inusual desde hace un año y cuatro meses.

Si ninguno de los dos salta al césped del Alfonso Murube, habrán transcurrido 489 días y 57 jornadas de Liga desde la última vez que ambas perlas blanquiazules se ausentaron juntos en un partido de Segunda División.

Mella se libra de una lesión grave, pero no jugará en Ceuta Más información

Hay que remontarse al 17 de noviembre de 2024 para encontrarse con la primera y única vez que ambos extremos se perdieron el mismo compromiso de la categoría de plata. Fue en la decimoquinta jornada de la temporada 2024-25, en la que el cuadro coruñés, dirigido por Óscar Gilsanz, visitó el UD Almería Stadium.

Llamada de la sub-21

Yeremay ya había faltado al enfrentamiento con el Elche en el Martínez Valero seis jornadas antes. El futbolista canario fue convocado por el seleccionador español sub-21, Santi Denia, para los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría en Eslovaquia 2025. La Rojita recibió a Kazajistán en La Línea de la Concepción el jueves 10 de octubre y, cinco días después, se enfrentó a Malta en Algeciras. Estos duelos impidieron al ‘10’ del Dépor visitar Elche el 13 de octubre. Mario Soriano cubrió el hueco del canario en el extremo izquierdo, mientras que Mella jugó por la derecha.

Santi Denia citó al futbolista español de nuevo para los amistosos que España sub-21 disputó contra Inglaterra y Dinamarca el 15 y el 19 de noviembre de 2024. El seleccionador español no concedió ni un minuto a Yeremay en el duelo ante el combinado inglés. Además, el 16 de noviembre, la RFEF anunció que el extremo deportivista abandonaba la concentración, debido a unas molestias en una rodilla. Una lesión que impidió que el canario disputara las jornadas 15 y 16, en las que la escuadra coruñesa visitó Almería y recibió al Sporting de Gijón.

La baja del ‘10’ en tierras andaluzas coincidió con la de David Mella. De hecho, en aquel encuentro Gilsanz se topó con seis ausencias más: Lucas Pérez, con molestias. También por lesión, Ximo Navarro, Jaime, Mfulu y José Ángel. Además de Rafa Obrador por sanción. El técnico blanquiazul resolvió la papeleta con un once formado por el brasileño Helton Leite en la portería; Petxarroman, Pablo Vázquez, Barcia y Escudero en la retaguardia; Villares, Mario Soriano y Hugo Rama en la medular; y en ataque, Cristian Herrera por la derecha, en lugar de Mella, Juan Gauto en el costado izquierdo, donde cubrió la baja de Yeremay, y en la punta de lanza, Barbero.

Ataque mermado

Por primera vez, el Dépor se vio en Segunda División sin sus dos extremos titulares, además de sin el tercer integrante del tridente de lujo en ataque, Lucas. Esta circunstancia lógicamente pasó factura al bloque coruñés, que tuvo serios problemas para generar en el aspecto ofensivo. Siete remates de los blanquiazules —cinco entre los tres palos— por 16 del Almería, de los que seis fueron a puerta.

Edgar adelantó al equipo dirigido por Rubi a la media hora del encuentro en un saque de esquina botado por Melamed en el que el central rojiblanco le ganó la partida a Villares para cabecear por encima del mediocampista vilalbés y mandar el balón al fondo de la red. Pablo Vázquez igualó el duelo cuatro minutos después, también en un saque de esquina que lanzó Hugo Rama, rozó ligeramente Baptistao y que el central valenciano remachó en plancha desde el segundo palo. El propio Baptistao selló el 2-1 definitivo en el tiempo añadido de la primera mitad.

CRÓNICA | Tan predecible como doloroso (2-1) Más información

Fue la primera derrota que sufrió Gilsanz desde que asumió el mando del primer equipo, tras la destitución de Imanol Idiakez después del 1-2 contra el Racing de Santander en la duodécima jornada. El Dépor arrancó su etapa con el betanceiro en el banquillo con un 1-5 en Cartagena y un 1-0 ante el Eibar en Riazor. La baja de su trío estelar en Almería fue una carga demasiado pesada que costó los tres puntos.

Yeremay también se perdió la siguiente cita, ante el Sporting en Riazor, un partido en el que ya retornó Mella, que completó los 90 minutos. Esa fue la última ausencia del ‘10’ en Segunda División hasta que el pasado 1 de marzo se perdió el choque con la Real Sociedad B, por su expulsión contra el Eibar una semana antes, y su baja frente al Granada por sus molestias en el pubis. Entre medias de su última ausencia de la pasada campaña, contra el Sporting en Riazor, el 24 de noviembre de 2024, y su primera baja de este curso 2025, el canario encadenó 53 jornadas de Liga en el campo.

Yeremay arranca la semana fuera del grupo Más información

Mella protagonizó su primera ausencia en una cita de Segunda en aquel duelo en Almería del 17 de noviembre de 2024. Tres jornadas después, el extremo de Teo tampoco pudo jugar, debido a que una semana antes fue expulsado, por doble amarilla, a los 78 minutos de la visita a Cádiz, donde el Dépor ganó 2-4 con un hat-trick de Lucas Pérez.

Desde que cumplió su sanción ante el Zaragoza, el veloz extremo retornó al equipo y disputó 18 partidos consecutivos hasta que el 23 de abril sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, durante un entrenamiento, que le impidió competir en las seis últimas jornadas de la temporada 2024-25.

En la presente campaña, Mella se ha perdido cuatro partidos de Liga hasta ahora. Todos ellos, por estar citado con la selección española sub-20. Su primera ausencia del curso fue el 6 de septiembre, en la visita del Sporting a Riazor en la cuarta jornada, ya que el extremo participó en una concentración de la Roja previa al Mundial de la categoría, celebrado en Chile.

Precisamente, la cita mundialista impidió que vistiera la camiseta blanquiazul en las jornadas séptima, octava y novena, frente al Eibar, el Almería y el Málaga, respectivamente.

El pasado 19 de octubre se reincorporó a la competición liguera, con 90 minutos contra el Racing en El Sardinero. Fue el primero de los 20 partidos de Segunda División consecutivos que ha encadenado hasta que el edema óseo que sufre en la rodilla izquierda le impedirá jugar el sábado en el Alfonso Murube de Ceuta.

“Inicia tratamiento médico y de fisioterapia antes de pasar a la fase de readaptación física. La evolución marcará su regreso a los entrenamientos con el grupo”, informó el parte médico hecho público por el club el lunes. Evitó una lesión grave, pero veremos si se pierde un partido o más.

Tampoco se conoce la fecha de retorno de Yeremay. “Con estas lesiones hay que tener calma y estar encima”, avisó Antonio Hidalgo.