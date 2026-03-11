Rubén Díez pasará por el quirófano y se une a la baja de Kuki Zalazar ante el Dépor

El exdeportivista Rubén Díez efectúa un saque de esquina durante un partido de Liga con el Ceuta AD Ceuta FC

El exdeportivista Rubén Díez deberá pasar por el quirófano para tratarse de una lesión en un tobillo y será baja ante el cuadro coruñés en la visita del equipo blanquiazul a Ceuta el próximo sábado (21.00 horas).

El mediocampista aragonés, motor de la medular de la escuadra revelación de Segunda División, se lesionó el tobillo durante el entrenamiento previo al partido del conjunto ceutí en el estadio de Gran Canaria del pasado sábado, donde los caballas perdieron 4-0. Pese a los problemas físicos, el ex cdel Dépor entró en la convocatoria de José Juan Romero y disputó 82 minutos frente al bloque insular. Sin embargo, finalmente la lesión ha ido a más y Rubén Díez deberá pasar por el quirófano, aunque el club no ha ofrecido más detalles sobre el alcance de la dolencia.

Se trata de una baja importante para el equipo caballa, puesto que el jugador zaragozano es una pieza clave en el engranaje de los africanos desde su fichaje, la pasada campaña. Ya ejerció un papel clave en el ascenso del Ceuta a Segunda División y esta temporada, en la categoría de plata, es el motor futbolístico y el encargado de controlar el juego, mandar, dar pausa, distribuir, y hasta golear y asistir, como confirmó en los dos últimos triunfos ceutíes. Marcó el 3-2 sobre el Córdoba el pasado 25 de febrero y, cuatro días después regaló el pase de gol a Marcos Fernández en el 0-1 en Miranda de Ebro.

Este curso ha disputado 23 partidos en la competición liguera, todos ellos como titular. Una lesión en el isquiotibial le mantuvo sin jugar desde mediados de enero y mediados de febrero, pero hace cinco jornadas regresó y volvió a ser decisivo en el centro del campo del conjunto de José Juan Romero. Sin embargo, esta lesión de tobillo trunca su buena racha y le obligará a pasar por el quirófano, sin conocer aún cuándo podrá regresar a los terrenos de juego.

La baja de Rubén Díez se une a la del otro exdeportivista del Ceuta, Kuki Zalazar, que tampoco podrá jugar contra sus excompañeros. El atacante se recupera de una microrrotura fibrilar en el isquiotibial que sufrió durante el partido contra el Mirandés en Anduva del pasado 1 de marzo.

Ambos exblanquiazules sí participaron en el partido de la primera vuelta entre el Dépor y el Ceuta en Riazor, que tuvo lugar el pasado 23 de noviembre y que terminó con victoria herculina (2-1). Rubén Díez fue titular y disputó 79 minutos, mientras que Kuki Zalazar jugó los últimos once minutos del duelo.