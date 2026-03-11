¿Por qué a los coruñeses nos llaman turcos? El origen de un apodo con décadas de historia

Bandera de Turquía en Riazor RCD

Durante décadas, cada vez que el Deportivo salta al césped de Riazor, entre las bufandas y banderas blanquiazules aparece una que, a primera vista, no parece tener mucho que ver con A Coruña: fondo rojo y una media luna blanca acompañada de una estrella. Es la de Turquía. Para algunos visitantes es una imagen sorprendente, para los deportivistas, en cambio, ya es un símbolo de identidad.

Lo curioso es que, a pesar de que en las últimas semanas está dando más que hablar de lo habitual, no se trata de una moda reciente. Desde hace mucho tiempo, a los coruñeses se les conoce como ‘turcos’, un apodo peculiar que nació de la rivalidad entre Deportivo y Celta, como una burla por parte de los seguidores celestes que, con el paso del tiempo, acabó transformándose en un mote que acogió con orgullo la hinchada herculina.

Para muchos deportivistas veteranos, todo esto no es ninguna novedad. Sin embargo, buena parte de las nuevas generaciones y, sobre todo, gente de fuera de Galicia, se pregunta: ¿Por qué a los coruñeses les llaman “turcos”? Y más todavía después de que la semana pasada varias cuentas del país otomano compartieran mensajes en X (antes Twitter) sobre el origen de este curioso apodo. Esto despertó el interés de miles de usuarios, que rápidamente viralizaron las publicaciones e incluso añadieron el emoticono de la bandera de Turquía a sus nombres en esta red social, con la esperanza de que surgiera el mismo efecto que lo hizo la piña hace ya dos años en una temporada que terminó con la vuelta del Deportivo al fútbol profesional.

Pero no se quedó solo ahí. El propio club se sumó a la tendencia con publicaciones en turco en sus perfiles oficiales, mostrando a los futbolistas entrenando durante la semana hasta que, el domingo, cuando el equipo coruñés recibió al Granada en Riazor, decenas de banderas lucían en las gradas del estadio coruñés. Era habitual su presencia, pero esa noche fueron muchas más.

El origen

El nacimiento de este mote se remonta a finales de los años ochenta, en pleno auge de la rivalidad entre el Deportivo y el Celta. Fue precisamente desde la ciudad olívica desde donde comenzó a utilizarse el término para referirse a los aficionados coruñeses, en un contexto de enfrentamientos deportivos cada vez más intensos entre ambos equipos del norte.

Tal y como contó el periodista y actual director de El Ideal Gallego, Rubén Ventureira, hace ya 24 años, uno de los episodios que marcó aquella etapa se produjo el 22 de marzo de 1987. Ese día Balaídos acogió un derbi gallego que terminó con victoria celeste por 2-0. Los seguidores del Deportivo regresaron molestos por el ambiente vivido en el estadio, y la tensión entre ambas aficiones continuó poco después, cuando los dos equipos volvieron a cruzarse en el playoff y ganó el Celta con un penalti inexistente. Tras aquel partido en Riazor, una parte de la hinchada blanquiazul acudió a la estación de tren para despedir a los aficionados del Celta que regresaban a Vigo. Poco después de aquel episodio, comenzó a extenderse el término “turcos” por parte de la hinchada celeste para referirse, de manera despectiva, a los coruñeses.

Diferentes teorías

A partir de ahí, comenzaron a surgir distintas teorías que intentaban explicar por qué se eligió precisamente Turquía para bautizar a la afición del Deportivo. Una de las historias más repetidas tiene que ver con los desplazamientos de los deportivistas a la ciudad viguesa. El monologuista Víctor Grande, explicó esta teoría en un reportaje realizado para El Día Después: “Cuando el Deportivo viajaba a Vigo, iba en un autobús de una empresa que se llamaba ‘TurCoruña’. A base del desgaste, lo de ‘uña’ quedaba tapado y se leía ‘turCo’". Esta historia fue respaldada por el periodista y escritor Nacho Carretero: “A partir de lo de ‘TurCoruña’ habría aparecido el apodo. Tampoco es muy creativo, pero me parece más factible que otras teorías”, afirmó, quizá refiriéndose a una de las desveladas por Rubén Ventureira, sustentadas en testimonios recabados entre varios fundadores de los Riazor Blues y un antiguo integrante de los Celtarras.

Entre las hipótesis que Ventureira apunta, una de ellas tiene raíces musicales y parece bastante factible. "En 1988, el grupo vigués Os Resentidos, liderado por Antón Reixa, saca un disco titulado ‘Fracaso tropical’. Sonó mucho en su momento e incluye una canción que se llama ‘Por alí, por alá’. Una de las estrofas dice: non son galegos, son turcos”, explica el periodista, que añade que este tema cuenta la historia de unos emigrantes gallegos en Alemania, lo que pudo contribuir a popularizar el término en aquellos años.

Otra de las teorías tiene raíces históricas. “En el siglo XVII, unos piratas invadieron Vigo y Cangas y causaron allí bastante destrozos, de los cuales la mayoría eran turcos”. Concretamente, el relato cuenta que el 4 de diciembre de 1617, una flota de once naves con 2.000 piratas, la mayoría procedentes del país otomano, fondearon cerca de las Islas Cíes. Tras atacar tierras viguesas, desembarcaron en Cangas do Morrazo, donde causaron graves destrozos ante una población que apenas superaba los 400 habitantes. Los invasores mataron a 100 y 200 sufrieron todo tipo de vejaciones. Algunos creen que, con el paso del tiempo, aquel recuerdo se mezcló con la rivalidad entre ciudades y acabó influyendo en el nacimiento del apodo.

El accidente del mar Egeo

Por otro lado, hay explicaciones que han surgido con el paso del tiempo. Una de ellas vincula el mote con el accidente del petrolero Mar Egeo en 1992 frente a la costa de A Coruña. Según desveló en su momento Begoña Vázquez, entonces presidenta de la Federación de Peñas del Celta, a ella le explicaron que el apodo surgía de ese episodio: “Me han contado que es por lo del barco. ¿Qué se veía desde la Torre de Hércules cuando encalló? El Mar Egeo, que es lo que se ve desde Turquía”. Sin embargo, colectivos como los Riazor Blues rechazaron hace tiempo esta teoría, recordando que el término ya se utilizaba antes de aquel desastre marítimo.

El exalcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, también especuló con esta hipótesis en el reportaje emitido en su día por El Día Después: “Yo creo que no hay teoría oficial de por qué los coruñeses somos turcos. Hay varias y, efectivamente, una de ellas dice que, a partir del accidente, como desde A Coruña se veía el Mar Egeo, pues que era Turquía. Algo que al principio era un insulto, se supo reconvertir en un orgullo y acabamos integrando algo que pretendía ser ofensivo".

Orgullo e identidad

También existen explicaciones más curiosas y menos difundidas, como que el motivo sea que la media luna de la bandera turca recuerda a la letra “C”, inicial de Coruña. Otras sostienen que en Turquía existe una ciudad llamada “Coruna”, aunque aficionados que han intentado localizarla nunca han encontrado pruebas de su existencia, e incluso algunos simplifican con que simplemente es por la lejanía, y que se los aficionados celestes escogieron Turquía como podrían haber elegido cualquier otro país alejado de la ciudad herculina.

Sea cual sea la teoría correcta, lo cierto es que el término ha vivido una evolución curiosa. Lo que empezó como un insulto dentro de la rivalidad futbolística acabó siendo asumido por la propia afición del Deportivo y hoy en día portan la bandera turca con orgullo e identidad. “Surge desde Vigo y al final en A Coruña lo aceptamos. Quiere decir que, por una vez, nos ponemos de acuerdo los del norte”, afirmó Juan Luis Cudeiro, periodista de El País y actualmente director de Dxt Campeón, en Movistar.

Una invasión en 1617, una canción de Os Resentidos, la catástrofe del Mar Egeo, la media luna de la bandera turca… son muchas las hipótesis en torno a este apodo, pero la realidad es que, hoy, décadas después de su nacimiento, el mote sigue vivo. Una historia que mezcla fútbol, cultura popular y tradición… y que explica por qué, en Riazor, a veces parece que Galicia queda un poco más cerca de Turquía.