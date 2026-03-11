Mario Soriano: "Los equipos saben cómo jugamos, cómo quieren presionarnos y debemos tener esas soluciones"

Mario Soriano y Álvaro Ferllo al final del encuentro QUINTANA

El jugador blanquiazul Mario Soriano fue el ganador del premio Estrella Galicia del mes de febrero, galardón que recibió en las instalaciones del Dépor Training Center. En su comparecencia ante los medios aprovechó para hacer análisis de lo que va de campaña, del rendimiento del equipo, en Riazor y como visitante, del estado anímico y de cómo afrontan el siguiente compromiso, el próximo sábado a las 21 horas ante el Ceuta en el Alfonso Murube.

Balance de la temporada. Contento por cómo se está dando la temporada, por cómo estamos. A pesar del último partido contra el Granada, seguimos en la lucha, seguimos ahí arriba, en este punto del ascenso directo y trabajando ya para el partido.

Desplazamiento a Ceuta. Es verdad que es Ceuta, pero vamos en avión, es más corto que algún otro, me parece. Respecto al partido contra el Granada, sabemos que no fue uno de los mejores en casa. Estamos tratando de trabajar y de mejorar esos aspectos, creo que en los últimos encuentros nos está costando más. Afrontamos el partido con muchas ganas. Va a ser un duelo complicado allí en su campo, donde han perdido pocos puntos. A hacer el partido que queremos y el que nos toca.

Reflexión tras la derrota con el Granada. Cuando los equipos se encierran más, nos está costando últimamente crear más ocasiones, iniciar el juego un poco más desde atrás. Pienso que los dos goles son evitables, uno es un centro muy lejano que podemos evitar. Hay que mejorar esos pequeños aspectos y esos detalles que están marcando los partidos. Seguir hacia adelante porque, al final, creo que seguimos en el objetivo y ahí arriba con todos los equipos.

Aspecto mental. Sabemos que cuando se gana, todo es más fácil, y cuando se pierde, pues a lo mejor estás después del partido y al día siguiente un poco peor. Pero en el fútbol, al final, cada fin de semana, hay un examen nuevo, hay un partido diferente que hay que jugar. Al final, cuando lo ganas o sacas esos tres puntos, ya todo se ve diferente y hay que pensar en eso.

¿Hay crisis de juego? Todos los equipos pasan por rachas buenas, rachas malas y no hay que verlo de esa manera. Hay que trabajando, no queda otra.

¿Cómo encajan las bajas de Mella y Yeremay? Hay que aprender a vivir también sin ellos. Están trabajando muy bien para volver lo antes posible con el equipo. Al final, en la plantilla somos 25 jugadores y creo que todos los futbolistas están preparados.

El Ceuta, 10 victorias en 14 partidos como local, ¿clave ganar ahí? Todos los partidos son clave y más en esta categoría, porque cualquier equipo te puede quitar puntos. Se trata de sumar y más en campos complicados como el de Ceuta. Obviamente, vamos a ir a sacar los tres puntos, a querer ganar y volver a casa con ellos. Pensamos en el Ceuta, que es un equipo muy bien trabajado, que juega muy bien y será un partido difícil. Ha ascendido este año y tiene muy buenos jugadores. Los he visto y juegan muy bien. Pienso que tenemos que estar tranquilos, trabajar esa fase defensiva y esa presión, porque al final también tienen errores. Luego, con el balón, como siempre digo, tenemos que ser nosotros y jugar como sabemos e ir hacia adelante. Al final, lo que nos está costando un poco más es generar más ocasiones.

La dos caras del Dépor, mejor como visitante que como local, ¿explicación? No sabría decirte, el año pasado creo que nos pasaba un poco parecido y, como siempre he dicho, al final en Riazor creo que los equipos no salen tanto, a lo mejor no nos presionan tanto, nos esperan más y nos cuesta en ese bloque bajo atacarlo. Mientras, cuando vamos fuera de casa los equipos están en su campo, quieren apretarnos, dejan más espacio a las espaldas... Además, fuera de casa estamos a lo mejor en bloque medio y esperamos al error del rival, y se nos está dando bien a domicilio. Con balón también estamos haciéndolo bien.

Sobre el uso del fútbol directo. No sé si la palabra es abusar, pero sí que se está dando un poco más de fútbol directo por parte del equipo, con Ferllo buscando un poco al delantero para que descargue. Me gusta jugar, recibir el balón e intentar sacar la pelota desde atrás lo más limpia posible porque al final creo que eso nos da mucho, porque llegamos al bloque final, al campo contrario con más facilidades, con más espacios y bueno, al final cuando la tiramos arriba, es verdad que muchas veces no queda otra. Tenemos que ganar esa segunda jugada y, como dije en Donosti cuando nos enfrentamos a la Real, que tuvimos minutos un poco peores, tenemos que atrevernos un poco más, saber las cualidades del equipo, de los jugadores que tenemos, y ver más ese aspecto. Estamos trabajando y ahora en este tramo final va a ser muy importante porque, al final, los equipos saben perfectamente cómo jugamos, saben cómo quieren presionarnos y creo que tenemos que tener esas soluciones que van a ser buenas para nosotros.