Gonzalo Castro advierte de que hay proyectos para desarrollar la ciudad al margen del Mundial

El concejal de Cultura y Turismo del Concello de A Coruña, Gonzalo Castro, atendió a los medios después de que este martes el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, reconociese que el Ayuntamiento de A Coruña no hizo los deberes, por lo que se aleja el sueño de que la ciudad sea sede mundialista. Y quiso lanzar un mensaje de optimismo más allá del horizonte del 2030. "Creo que nunca ocultamos que el Mundial era un proyecto muy importante, pero tampoco nunca ocultamos que efectivamente la ciudad puede avanzar, puede desarrollarse y puede tener proyectos que contribuyan a engrandecerla y a crear riquezas y perspectivas de futuro. Y en eso se está trabajando. En el Mundial y en más cuestiones, claro", indicó.

Al ser preguntado sobre si A Coruña iba a renunciar a la candidatura evitó pronunciarse. "Lo que quiero es transmitir es digamos un mensaje de tranquilidad. Creo que desde el Concello da Coruña y desde todas las áreas y concejalías que están implicadas en este asunto se está trabajando para defender los intereses de la ciudad y no me cabe ninguna duda de que se están poniendo todos los esfuerzos para que el Mundial sea una realidad. Y si no se consigue sé que se trabajará para que la alternativa que se plantee, que yo no puedo dar ninguna información porque tampoco a día de hoy está definido eso, sea beneficiosa para la ciudad.

También habló Castro sobre cómo se estaba preparando la visita de la semana que viene de la FIFA y comentó que le constaba que está habiendo comunicaciones para preparar esa visita. Y sobre la reunión mantenida esta semana entre la alcaldesa Inés Rey el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, tampoco dio excesivos detalles. "La alcaldesa explicó que era una reunión de carácter privado que formaba parte de lo que son las relaciones institucionales normales entre el presidente del Deportivo y de la alcaldesa y yo tengo que remitirme a eso. Tampoco puedo ampliar más información en ese sentido", zanjó.