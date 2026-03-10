Ya hay horario para el Sporting-Deportivo y la visita intersemanal del Córdoba

Patiño domina el balón ante la mirada de Gelabert en el partido entre Dépor y Sporting en Riazor Archivo Dxt

El deportivismo se ha acostumbrado a tener que pasar página muchas veces para seguir empujando a su equipo pese a tragar con trágicos partidos. El del domingo ante el Granada fue uno de ellos. Pero lejos del rencor, la parroquia blanquiazul ya se prepara para seguir al pie del cañón y acompañar al Deportivo en un final de temporada ilusionante.

No hay mejor manera que olvidar la derrota por 0-2 ante los nazaríes que conocer inmediatamente después el horario de uno de los desplazamientos más cómodos y masivos del curso. El Dépor se enfrentará al Sporting de Gijón el sábado 28 de marzo a las 21.00 horas en El Molinón. Una fecha que facilita el desplazamiento hasta tierras asturianas días antes de entrar en Semana Santa.

Los de Antonio Hidalgo visitarán la nueva casa de varios exblanquiazules. Juan Otero, que pasó por las filas del Fabril, Pablo Vázquez y Borja Jiménez. El técnico abulense encadena cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria y, tras la dura derrota en Andorra por cómo se produjo, indicó con autocrítica cuál es el objetivo realista de los rojiblancos de aquí a final de temporada: “Pensar en el playoff a seis puntos no tiene mucho sentido. Lo intentaremos hasta el final, pero nuestro objetivo tiene que ser los 50 puntos cuanto antes".

Al viaje a Gijón le sucederá, con menos de 72 horas de descanso, la visita del Córdoba al feudo herculino. Riazor abrirá sus puertas el martes 31 de marzo para acoger el duelo entre Deportivo y Córdoba correspondiente a la jornada 33.

Los verdiblancos, que jugarán la cita anterior el viernes, tendrán prácticamente un día más para preparar la cita. El Dépor, por su parte, volverá a verse apretado por un calendario que aprieta de nuevo. Algo de lo que ya se quejó Antonio Hidalgo en la previa al choque copero en Sabadell: "Tendríamos que mirar el calendario. El partido de Copa un jueves, cuando se podría jugar un miércoles perfectamente. Jueves por la tarde, nosotros domingo, el Castellón con semana limpia… pedimos el cambio de día, no lo han concedido… La gente que está al mando… son cosas que cuestan entender".

Javier Tebas, presidente de la patronal, se pronunció este lunes sobre el descanso mínimo del que deben disfrutar los jugadores de manera rotunda: "No sé de dónde sale esa norma de las 72 horas. No es una norma escrita y te puedo decir que en Premier League tiene 60 o 65 horas. No sé de dónde sale esa norma. Y recordaré que antes había tres cambios, antiguamente no había ni cambios, se pusieron tres cambios, a raíz del Covid se pusieron cinco", argumentó.

Las declaraciones chocan de frente con el acuerdo al que llegaron el sindicato de jugadores y la FIFA en una reunión celebrada en Nueva York en la que estuvo presente Gianni Infantino. En un comunicado, la FIFA afirmó la existencia de "un consenso en que debe haber al menos 72 horas de descanso entre partidos y que los jugadores deben tener un período de descanso/vacaciones de al menos 21 días al final de cada temporada".

Con el tiempo mínimo (según a quién se le pregunte) para recuperarse de la batalla en El Molinón, el Deportivo tendrá el reto de mejorar su imagen como local ante un Córdoba que ahora atraviesa su peor racha del campeonato, con cuatro derrotas seguidas.