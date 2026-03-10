Rubén López encuentra su sitio en Pasarón, pero no las victorias

Rubén López, durante el partido ante Unionistas Pontevedra CF

A comienzos del mes de febrero, el Deportivo hacía oficial la cesión de Rubén López al Pontevedra. Sin prácticamente minutos en el primer equipo blanquiazul y tras la llegada de Riki Rodríguez a la medular deportivista, el mediocentro de Silleda contaba con varias ofertas para salir, entre ellas alguna de Segunda División, pero finalmente se decantó por Pasarón como nuevo destino.

Allí se reencontró con Diego Gómez en un momento dulce del conjunto dirigido por Rubén Domínguez. De hecho, apenas dos días antes de que se confirmara su incorporación, el equipo regresaba de golear al Talavera (0-4) y encadenaba nueve jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Sin embargo, aquella fue, hasta la fecha, su última victoria. Y es que Rubén todavía no sabe lo que es ganar con la granate.

El centrocampista ha tenido minutos en todos los encuentros desde su llegada: tras dos jornadas participando desde el banquillo, estrenó titularidad frente al Lugo y encadenó después tres partidos más en el once inicial. En este tramo, el Pontevedra ha sumado cuatro empates y una derrota, una racha que refleja un bache del que hasta el momento no han conseguido salir. En estos cinco encuentros solo han anotado dos goles, aunque también han encajado la misma cantidad.

El pasado fin de semana, y por tercera jornada consecutiva, el conjunto pontevedrés firmó tablas en casa, esta vez ante Unionistas. Un duelo sin goles en el que tanto Rubén López como Diego Gómez partieron de inicio. El futbolista de Amoeiro disputó los 90 minutos, mientras que el de Silleda fue sustituido poco después de la hora de juego para dar entrada a Benjamin Garay. A pesar de esto, el equipo de Pasarón continúa tercero en la tabla y no pierde distancia con respecto al Celta B tras la derrota de los celestes en Guadalajara.

El resto de cedidos

Luis Chacón (Cultural Leonesa). Segundo partido de Rubén de la Barrera desde su regreso a León y segunda derrota. La Cultural cayó 3-0 en casa del Almería y ya le separan seis puntos de la permanencia. Chacón continúa siendo uno de los intocables en el once del conjunto leonés y poco antes del descuento dejó su lugar a Homam Al Amin.

Petxarroman (Andorra). Después de su titularidad ante el Zaragoza y de tener minutos la pasada jornada frente al Córdoba, el lateral vasco vio la victoria de su equipo ante el Sporting desde el banquillo. El conjunto del Principado venció por la mínima al cuadro asturiano gracias a un tanto de Jesús Bernal en propia puerta en el minuto 94 y firmó su tercera victoria consecutiva para colocarse siete puntos por encima del descenso.

Bouldini (Granada). A pesar de estar cedido por el Deportivo, el delantero marroquí podía haber disputado el duelo del pasado domingo en Riazor, pero se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias que tampoco le permitieron estar la jornada anterior en el derbi andaluz ante el Málaga. De esta manera, Bouldini no participó en la victoria en A Coruña que sirvió a los granadinos para coger un poco de aire con respecto a la zona caliente. En las últimas siete jornadas, apenas acumula 17 minutos sobre el césped.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). Jairo Noriega volvió a la titularidad y el Racing de Ferrol volvió a ganar (3-1). Tras cuatro jornadas en el banquillo, el centrocampista coruñés salió de inicio en el duelo ante el Cacereño y anotó el primer tanto de la noche antes de que se cumplieran los primeros diez minutos de juego. Fue sustituido en el 76 ya con el 3-0 en el marcador. Después de caer hasta la undécima posición de la tabla el fin de semana pasado, con este triunfo el cuadro racinguista recupera puestos y empata a puntos con la zona de playoff.

Adrián Guerrero y Martín Ochoa (Ourense CF). El Ourense cayó por la mínima en casa del Barakaldo y se complica la vida al situarse a tan solo dos puntos del descenso. Una de las grandes sorpresas fue la suplencia de Adrián Guerrero, que hasta el momento había sido indiscutible en la banda del equipo ourensano. El extremo partió desde el banquillo por cuarta ocasión esta temporada y saltó al césped en el minuto 64. Martín Ochoa fue titular y tuvo varias ocasiones para adelantar a su equipo, pero no estuvo acertado de cara a puerta. Vio la amarilla al comienzo de la segunda parte y fue sustituido cuando quedaba poco más de un cuarto de hora de juego.

Kevin Sánchez (Cartagena). Partido sin goles en Tarazona. El Cartagena firmó otro empate y ya son cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Kevin partió de inicio, fue amonestado en la primera mitad y en el 60 dejó su lugar a Willy Chatiliez.