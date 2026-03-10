La soledad de Quagliata en la banda del Deportivo

Quagliata encara a Álex Sola en el aprtido ante el Granada Carlota Blanco

El bloque bajo es una de las estructuras defensivas más utilizadas en el fútbol actual. Sin balón, muchos equipos son camaleónicos y alternan la presión a pares en fase de inicio con el repliegue cerca de su portería una vez el contrario supera la divisoria.

El Deportivo no encontró soluciones a ninguna de las dos maneras de defender que le planteó el Granada. Los menos de 20 minutos en los que el marcador reflejaba la igualdad, los de Pacheta plantaron su línea de cinco hombres a la altura del centro del campo. Tras el gol de Arnaiz esperaron más atrás.

El Deportivo, con un 67% de posesión, tuvo el dominio de balón, pero no supo cómo traducirlo en sensación de peligro sobre la portería de Luca Zidane. Tres tiros entre los tres palos y uno de ellos ya en el tiempo de añadido. Incapaces de ganar la disputa en última línea. Impotentes para dañar a un Granada ordenado.

Ante un rival que prioriza hacerse fuerte por dentro, los locales no fueron capaces de encontrar respuestas por fuera. Por la derecha, David Mella no protagonizó situaciones de uno para uno y se vio obligado a jugar un fútbol más pausado en el que tampoco brilla. Por la izquierda, un Giacomo Quagliata solitario como pocas veces.

El italiano, ante la segunda ausencia de Yeremay Hernández en toda la temporada, tuvo la complicada misión de profundizar por un carril izquierdo en el que no tenía en quien apoyarse.

Mario Soriano partía desde ese costado, pero siempre fue un apoyo para el pase de seguridad y nunca una opción para percutir hacia delante. Falto de socios y de un extremo que pudiese picar con desmarques en ruptura, al siciliano no le quedaba otra que no fuese o bien jugar en horizontal con los centrocampistas o empezar a bombardear el área con envíos laterales desde y de cualquier manera. Un juego a la desesperada que tampoco funcionó. Puso cinco centros a la zona de castigo y ninguno encontró rematador. Ni Zakaria Eddahchouri ni Stoichkov lograron conectar con ellos, porque tan siquiera estaban en disposición de hacerlo.

Antonio Hidalgo modificó su planteamiento inicial a la hora de partido. El lateral izquierdo, sin herramientas ni precisión para convertir alguna acción en amenaza real, fue sustituido por Luismi Cruz. Una variante que vistos todos los problemas del Deportivo en el juego interior tenía sentido. Un jugador de buen pie por la derecha para sacar más ventajas de las carreras de Altimira y que permitía mudar de costado al futbolista de Teo.

Así, el Dépor pasó de repente a tener posibilidades de ser vertical por uno y otro lado. Algo crucial para echar abajo un muro que no había concedido ninguna sola ocasión manifiesta hasta el momento.

Pasaron 40 segundos para que el cambio dejase ver lo tan evidente que era retocar la parcela izquierda de los blanquiazules. Soriano hizo un cambio de orientación y puso a correr a David Mella a la espalda de Álex Sola. Fue la segunda vez que el Deportivo logró llegar a la portería de Luca Zidane con peligro, la primera había sido Eddahchouri, pero perdió ángulo de disparo él solo con una conducción de todo menos recta hacia la meta. La oportunidad no solo quedó en nada, sino que acabó con el nuevo plan al minuto de ponerlo en marcha. Diaby se cruzó para apagar el fuego y arrolló a un David Mella que tuvo retirarse lesionado de su rodilla izquierda.

Un quiero y no puedo

Al Deportivo le pesó la baja de Yeremay en un escenario en el que era necesario desbordar por fuera para terminar dentro. A quien más le afectó fue a Quagliata, que en 57 minutos tocó siete balones más que los promediados en ese tiempo en toda temporada.

El entrenador catalán pretendió que el ‘12’ explotase por sí mismo los 105 metros de largo de Riazor. Un mayor protagonismo al habitual que concordó con la tónica de Zubieta, el día que más balones tocó en lo que va de curso. 62 veces contactó con el esférico, mismo número que en el empate contra el Cádiz.

La banda izquierda del Deportivo se quedó en el intento. Quagliata quiso y no pudo. La dimensión de Yeremay se notó en un plan que contemplaba un paso al frente del italiano que no llegó. Mucho más participativo, pero recibiendo en zonas poco favorables para progresar y aportar esa profundidad que el de Granollers le demandó.