Inés Rey sobre si habló con el Deportivo de la renuncia al Mundial: "No comento reuniones privadas"

Inés Rey, durante la inauguración del Parque del Observatorio Germán Barreiros

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, evitó este martes pronunciarse sobre el futuro de la candidatura de la ciudad como sede del Mundial 2030 tras la reunión mantenida este lunes con el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet. La regidora fue preguntada por este asunto durante el acto de apertura oficial del Parque del Observatorio. Sin embargo, rechazó ofrecer detalles sobre el encuentro: “Lo único que les puedo contar es que efectivamente mantuve un encuentro de trabajo para hablar de diferentes temas con Juan Carlos Escotet, el presidente del Deportivo y de Abanca, en el marco normal de la relación institucional que tiene que tener el Concello y el Deportivo”, señaló.

Ante las preguntas de los medios sobre si existe riesgo de que la ciudad se quede sin Mundial, Rey insistió en no dar detalles sobre el contenido del encuentro. “Las reuniones privadas no las comento, ni se convocan, ni se dan más datos. Los que sabemos lo que hablamos somos él y yo, que creo que éramos los únicos que estábamos en esa reunión y, por lo tanto, no voy a comentar las especulaciones sobre su contenido”, afirmó.

Miguel Lorenzo pide transparencia

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, ha solicitado la convocatoria urgente de la comisión informativa especial sobre la candidatura de la ciudad como sede antes de la visita de la FIFA prevista para el día 18. Según explicó, su grupo ha registrado esta mañana un escrito en el Concello en el que reclama que se remita toda la documentación relativa al proyecto y que se informe del contenido de las últimas reuniones mantenidas por la alcaldesa y el presidente del Deportivo, así como de los encuentros mantenidos por miembros del Gobierno municipal en Madrid.

Lorenzo solicita transparencia y que todos los grupos municipales puedan estar presentes en la visita de los representantes de la FIFA. “Hemos presentado esta mañana un escrito en el registro municipal a través del que solicitamos varias cosas relacionadas con la comisión informativa especial sobre la candidatura a sede del Mundial. En primer lugar, la remisión de toda la documentación respecto al Mundial 2030, tal como se acordó en la comisión. Debimos recibirla en febrero y a día de hoy, 10 de marzo, no nos han enviado ni solo papel. También la convocatoria urgente para que se celebre antes de la visita de la FIFA, a fin de que se informe del contenido y del resultado de las reuniones efectuadas en los últimos días por la alcaldesa con el presidente del Deportivo en A Coruña, así como por miembros del Gobierno municipal en Madrid. Por último, que en dicha comisión se acuerde la presencia de todos los grupos municipales en la visita de representantes de la FIFA, dado que se trata de un proyecto de ciudad y estratégico”, apuntó.

El portavoz popular aseguró que su grupo está muy preocupado por la situación de la candidatura y reclamó transparencia. “Estamos muy preocupados. Exigimos transparencia porque es un tema de ciudad que además la alcaldesa convirtió en uno de sus ejes de este mandato en el discurso de Navidad de 2024. Vamos muy tarde, somos la única sede que no está en obras. Desapareció del discurso de la alcaldesa y de los presupuestos. ¿Qué pasa con el Mundial?”, terminó.

Un proyecto en el aire

Las palabras de la alcaldesa llegan horas después de que trascendiese a través de una información de DXT Campeón que el proyecto para que A Coruña sea sede del Mundial de 2030 atraviesa un momento complicado, a pesar de que la ciudad ha pasado hasta la fecha todos los cortes que la enfilaban hacia el gran escaparate futbolístico del 2030. El Ayuntamiento considera que, sin la colaboración del club, no es posible afrontar el plan previsto para el año de la cita mundialista, porque los plazos se echan encima y todos los intentos de encontrar apoyos han sido baldíos. Por ello, se plantea la opción de una renuncia inmediata.

Por su parte, el Deportivo entiende que el proyecto ha estado mal planteado y hoy por hoy es inviable, y lo que transmite al Ayuntamiento es que su postura sobre la candidatura no ha cambiado: quiere un proyecto cerrado encima de la mesa en el que se detallen cuestiones de financiación o logísticas y a partir de ahí tomar decisiones.

Una reforma sin Mundial

Pero nada de eso parece posible ya a estas alturas y la idea pasa ahora por trabajar en un entorno colaborativo sin Mundial por medio en el que, según fuentes consultadas y conocedoras de lo tratado en la reunión, se trabajaría en una reforma del estadio asumible para club e instituciones (Xunta y Diputación también entrarían) y que se fuese al entorno de los 15 millones de euros, lejos de los cerca de 100 a los que se iría lo previsto para ser sede del Mundial.

Se generarían nuevos espacios de explotación en el recinto deportivo. No habría Mundial, pero sí obras asumibles por todos y se abriría la puerta a un nuevo acuerdo para que los 25 años de concesión del estadio al Deportivo se prorrogasen al menos hasta el medio siglo. A partir de ahí se pondrían las bases para que ambas partes colaborasen para que Riazor fuese algo más que un estadio de fútbol y abriese sus puertas a todo tipo de eventos.