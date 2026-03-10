Hidalgo vuelve a girar la ruleta de la defensa del Deportivo

Loureiro, Comas y Escudero durante el partido contra el Granada Quintana

La ruleta volvió a girar en la defensa del Deportivo. Una vez más. A lo largo de las 29 jornadas disputadas hasta el momento, la línea defensiva blanquiazul se ha convertido en un organismo en constante movimiento, con prácticamente una nueva combinación cada semana. Lesiones, fichajes, sanciones, momentos de forma o simples ajustes tácticos en función de las características del equipo rival que han ido cambiando los nombres de una retaguardia que parecía haber encontrado la regularidad en las últimas fechas del campeonato. Pero no.

Ante el Granada en Riazor, la bola volvió a caer en una casilla diferente. El Deportivo recuperó una configuración que no salía premiada desde la victoria por 1-2 frente al Almería. Antonio Hidalgo modificó el once inicial y apostó por Arnau Comas como acompañante de Miguel Loureiro en el eje de la zaga. Con esa decisión, el técnico blanquiazul volvió a probar una de las duodécimas defensas distintas en las 29 jornadas de Liga disputadas, un dato que refleja hasta qué punto la estabilidad en la retaguardia ha sido una misión complicada a lo largo del curso.

“No concibo plantillas en las que haya muchos jugadores que no participen nunca. No tiene sentido. Siempre he abogado por plantillas más reducidas para que todo el mundo pueda tener esa posibilidad de jugar porque eso aumenta la competitividad. A partir de ahí, todos son susceptibles de poder entrar en el once. El otro día, Arnau (Comas) salió al campo a muy buen nivel después de mucho tiempo sin jugar. Eso habla muy bien del jugador, que está preparado para cuando le llegue la oportunidad”, explicó el preparador catalán en la previa del enfrentamiento.

Palabras que, sumadas al cambio en detrimento de Lucas Noubi en Zubieta justo después de la falta de entendimiento con el cercedense que deparó en el 2-1 a favor de los donostiarras, dejaban entrever la posibilidad de que Arnau partiese como titular. Y así fue.

La entrada del zaguero formado en La Masía rompió la tendencia de la que es la defensa más alineada por Antonio Hidalgo. La llegada de Altimira a finales del mes de diciembre devolvió a una posición más natural al resto de piezas del puzle. El joven belga dejó de ser un parche en el lateral derecho y se asentó como indiscutible en el puesto de central. Ahora, sin embargo, el casting vuelve a abrirse. Comas le tomó la delantera en la última cita y el técnico se debate entre uno y otro de cara a la visita de este sábado (21.00 horas) al Alfonso Murube.

En lo estadístico, el ‘3’ realizó seis contribuciones defensivas —cuatro menos que Loureiro—, seis despejes, cinco recuperaciones y salió vencedor en dos de los tres duelos terrestres que batalló. Sin embargo, en lo que a sensaciones se refiere, no aportó la seguridad que Noubi sí venía transmitiendo.

Dos perfiles distintos que vuelven a competir por el mismo sitio. Quince titularidades del procedente del Standard de Lieja por doce del de Basilea. Números que reflejan la igualdad de esta carrera a dos que vuelve a estar por decidir.

Los seguidores blanquiazules se mostraron en desacuerdo con la decisión de sentar a Noubi y darle la oportunidad a Comas, pero lo cierto es que apenas influyó en el gol de Jose Arnaiz y la posterior incapacidad de lastimar al ordenado bloque bajo en el que se refugiaron los granadinos.

Hidalgo decidió pausar su plena confianza en la que había sido su retaguardia más repetida. Adrià Altimira, Lucas Noubi, Miguel Loureiro y Giacomo Quagliata han coincidido como titulares en seis de los diez partidos disputados desde el debut del lateral llegado libre del Villarreal. El porcentaje es aún mayor si se tiene en cuenta que ante Las Palmas y Eibar no pudieron repetir por las sanciones de Loureiro y Quagliata. Traducido: cuando han estado disponibles, los cuatro han salido juntos de inicio en un 75% de las ocasiones.

Involución con el balón

Las interrogantes sobre cuál debe ser la defensa titular no son un ejercicio que se pueda aislar de los problemas que padece el Deportivo para tener fluidez con balón. En ese sentido, la presencia de Miguel Loureiro por el lado izquierdo dificulta el encontrar pases y conducciones que puedan romper la primera línea de presión de los contrarios. El cercedense se mostró incómodo para progresar con el balón en los pies y no logró fijar para luego soltar en ventaja a un Quagliata aislado o a un Mario Soriano constantemente vigilado.

El juego plano del Deportivo contra el Granada pasó en gran medida por no llevar el esférico en ventaja ni a los carriles exteriores ni a los organizadores. En ese contexto, sorprende el rol de Dani Barcia desde un par de meses. El canterano es, probablemente, el central más capacitado de la plantilla para filtrar pases que activen a los compañeros por delante. Sin embargo, el técnico prioriza otros aspectos como la concentración o la intensidad. Así se explica que el único central zurdo del equipo no haya vuelto a partir de inicio desde la derrota en Andorra el pasado mes de diciembre.

Podría parecer un simple dato estadístico, pero detrás de esas doce líneas defensivas distintas también se esconde la dificultad para consolidar automatismos. La coordinación en las vigilancias, la manera de saltar a la presión o incluso los mecanismos para iniciar el juego desde atrás se construyen con el paso de los partidos y la química entre los mismos nombres. Cada cambio obliga a reajustar pequeñas piezas del engranaje. De ahí que, más allá del rendimiento individual de cada uno, el reto para el Deportivo en este tramo final del curso pase también por encontrar una fórmula que permita acumular minutos juntos. Porque si algo demuestra la temporada blanquiazul es que la ruleta no ha dejado de girar en la zaga herculina. Y la gran incógnita es si, de aquí al final, la bola terminará por detenerse en una casilla fija.