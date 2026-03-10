El regreso discontinuo de Ximo Navarro a la rotación del Deportivo

Ximo Navarro presiona a Cubero en el partido en Riazor contra el Eibar Quintana

“Son personas que están aceptando el rol y aportando muchísimo. Hago mucho hincapié en el aporte de los veteranos. Están anteponiendo lo grupal a lo individual y eso nos da muchísimo”, agradeció Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa a la dolorosa derrota por 0-2 contra el Granada. Un reconocimiento a varios de los futbolistas con gran peso en el vestuario que, pese a no gozar de la cantidad de minutos deseada, siguen sumando desde otro lugar.

Uno de ellos es Ximo Navarro. El lateral derecho ha visto cómo su vuelta a los terrenos de juego, tras dejar atrás la larga lesión en el tendón del complejo isquiotibial, no ha tenido el alto impacto que seguramente él mismo imaginaba.

Volvió a vestirse de corto en el Reino de León. Sustituyó a Adrià Altimira y, junto a Sergio Escudero, mejoró la versión del equipo. Permitió que las jugadas por derecha progresasen hacia el área contraria con peligro e incluso dispuso de una gran ocasión para romper la igualdad del marcador minutos antes de que Yeremay Hernández transformase el penalti en el tiempo de añadido.

Un regreso prometedor que solo pudo ser más perfecto de transformar su ocasión en gol. El técnico blanquiazul se lo reconoció con alabanzas tras el encuentro y con hechos en las siguientes citas. Apareció de nuevo desde el banquillo contra el Albacete, Castellón y Eibar, con más de un cuarto de hora disputado en cada uno de los tres duelos. Parecía que Ximo había entrado en la rotación —el paso previo a luchar por un puesto en el once titular— como un revulsivo para dar alas al equipo en los minutos finales, pero ha ido a menos en las últimas semanas.

El nacido en Guadahortuna se quedó sin jugar ante la Real Sociedad B y Granada. Un retroceso en sus aspiraciones de convertirse en un jugador clave en el tramo decisivo de la temporada. Queda tiempo suficiente para que el futbolista demuestre que puede contribuir desde dentro del campo a conseguir el ascenso a Primera, aunque no haya podido en los dos últimos partidos.