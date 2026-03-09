Mi cuenta

Yeremay arranca la semana fuera del grupo

El '10' continuó con trabajo personalizado en la sesión de recuperación del Dépor de este lunes en Abegondo

Israel Zautúa
Israel Zautúa
09/03/2026 17:35
Yeremay, en el banquillo de Riazor durante el Dépor-Atlético de Madrid de Copa del Rey
Yeremay, en el banquillo de Riazor durante el Dépor-Atlético de Madrid de Copa del Rey
Quintana
El Deportivo arrancó la semana en la Ciudad Deportiva de Abegondo con la ausencia de Yeremay Hernández, quien continúa recuperándose de los problemas de pubis que le impidieron jugar el pasado domingo contra el Granada, en Riazor, después de que también se perdiera la jornada anterior, frente a la Real Sociedad B, por acumulación de tarjetas. 

“No es nada grave en este momento, pero tenemos que ir cuidando esas situaciones. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Vamos a ver esa evolución”, indicó Antonio Hidalgo en la previa del duelo con el Granada. El técnico indicó que con lesiones como la del extremo canario “hay que tener calma y estar encima”.

“Lo estamos cuidando al máximo y haciendo todo lo posible para que su dolencia sea la mínima y para que cuando él esté al 100 %, pueda rendir al mejor nivel. Ahora está en ese proceso de readaptación y los días de descanso le van a venir bien. Vamos a intentar que para la parte final pueda estar a tope”, apuntó.

El ‘10’ blanquiazul se mantuvo con trabajo personalizado durante la primera sesión de la semana, que fue de recuperación para los titulares frente al cuadro granadino, mientras que el resto afrontaron un entrenamiento de mayor intensidad. Tampoco participó en el entrenamiento David Mella, quien está pendiente de evaluación médica, tras el golpe en su rodilla izquierda que le obligó a retirarse del Dépor-Granada en el minuto 63.

Mella se retira lesionado del Dépor-Granada

El deportivismo contiene la respiración por Mella

Tras unos ejercicios de activación, los que actuaron de inicio ante el cuadro nazarí tuvieron gimnasio y fisioterapia. El programa de trabajo del resto incluyó un juego de posición, una tarea de finalizaciones y fútbol reducido de alta intensidad. El fabrilista Bil Nsongo, que entró al campo en el minuto 57 del partido contra el equipo andaluz, inició la semana con el primer equipo del Dépor.

La plantilla deportivista descansará este martes y el miércoles retornará a los entrenamientos, a partir de las 10.30 horas, para empezar a preparar su próximo compromiso, el sábado en Ceuta (21.00 horas).

