Las tres claves de Noé López del Dépor-Granada

El técnico analiza la "merecida derrota" blanquiazul en Riazor

Dani Fernández
09/03/2026 09:32
Zakaria Eddahchouri se lamenta en el duelo durante el partido ante el Granada
Quintana
 Noé López analiza la derrota del Deportivo por 0-2 ante el Granada.

Un once muy cuestionable

Antonio Hidalgo volvió a sorprender con el equipo inicial. La ausencia de Luismi Cruz ante la baja de Yeremay  Hernández y la inclusión de Arnau Comas por Lucas Noubi, no gustó a la afición. Eso, unido al juego del equipo, provocaron los pitidos ya desde la primera mitad.

Un Dépor dormido

El equipo coruñés fue muy previsible, estuvo mal posicionado y a veces fue superado por un Granada al que se le exigió poco y que generaba muchas veces superioridades por dentro con Izan González, Manu Trigueros y Sergio Ruiz fijando en amplitud.

Derrota merecida

El Deportivo perdió en Riazor contra un Granada con mejor disposición táctica y que, pese a todas sus carencias como equipo, supo leer mejor el partido que los locales. A Pacheta le bastó con tener el equipo ordenado para ganarle la partida a Antonio Hidalgo.

El once inicial del Deportivo posa antes de comenzar el partido ante el Granada

El uno x uno del Dépor ante el Granada: Altimira, la energía de Bil Nsongo y poco más

