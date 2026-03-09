Las tres claves de Noé López del Dépor-Granada
El técnico analiza la "merecida derrota" blanquiazul en Riazor
Noé López analiza la derrota del Deportivo por 0-2 ante el Granada.
Un once muy cuestionable
Antonio Hidalgo volvió a sorprender con el equipo inicial. La ausencia de Luismi Cruz ante la baja de Yeremay Hernández y la inclusión de Arnau Comas por Lucas Noubi, no gustó a la afición. Eso, unido al juego del equipo, provocaron los pitidos ya desde la primera mitad.
Un Dépor dormido
El equipo coruñés fue muy previsible, estuvo mal posicionado y a veces fue superado por un Granada al que se le exigió poco y que generaba muchas veces superioridades por dentro con Izan González, Manu Trigueros y Sergio Ruiz fijando en amplitud.
Derrota merecida
El Deportivo perdió en Riazor contra un Granada con mejor disposición táctica y que, pese a todas sus carencias como equipo, supo leer mejor el partido que los locales. A Pacheta le bastó con tener el equipo ordenado para ganarle la partida a Antonio Hidalgo.