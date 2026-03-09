Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La afición del Dépor, indignada tras la derrota ante el Granada: "Ya jugamos mal siempre y ahora se acabó la suerte"

Los seguidores no ocultaron su malestar a la salida de Riazor, con recados para Antonio Hidalgo y los jugadores: "Una vergüenza"

Lucía DávilaJorge Lema
Lucía Dávila y Jorge Lema
09/03/2026 10:33
La afición del Dépor a la salida del Dépor-Granada
La afición del Dépor a la salida del Dépor-Granada
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Riazor explotó con la derrota del Deportivo ante el Granada y el descontento mostrado con pitos durante todo el encuentro dentro del recinto se trasladó, tras el pitido final a los aledaños. Los aficionados buscaban el micrófono de DXT para dejar patente su malestar y señalar lo que entienden son los culpables.

Aficionados abandonando Riazor antes del final

Así lo vivió Riazor | La afición del Dépor dice basta

Más información

El primero, Antonio Hidalgo: "Estoy muy indignada y muy enfadada. ¿A qué juega el Dépor con este hombre? Los vuelve locos", apuntaba una seguidora que no podía reprimir su hastío con un sonoro "¡Ay Dios mío!". "Desastroso. Este entrenador no funciona. Yo no sé cómo estamos segundos. Quien lo vea le parece mentira que este equipo haya estado segundo. Jugamos mal siempre, pero ahora se acabó la suerte. No ganamos en el 95 de chiripa, por un rebote o un tío expulsado y...".

Por supuesto, también hubo para los jugadores. "El equipo está sin ideas, no supieron ir por abajo en el marcador. Para esto no venimos al estadio. No los vemos implicados con el equipo, no le ponen ganas. Es una vergüenza".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La afición del Dépor se marcha de Riazor antes del pitido final

Y el volcán de Riazor entró en erupción
Jorge Lema
La afición del Dépor a la salida del Dépor-Granada

La afición del Dépor, indignada tras la derrota ante el Granada: "Ya jugamos mal siempre y ahora se acabó la suerte"
Lucía Dávila
Zakaria Eddahchouri se lamenta en el duelo durante el partido ante el Granada

Las tres claves de Noé López del Dépor-Granada
Dani Fernández
José Arnáiz remata ante Quagliata en la acción del 0-1 del Granada al Deportivo

El Deportivo muere por pasivo
Xurxo Gómez