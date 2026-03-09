La afición del Dépor, indignada tras la derrota ante el Granada: "Ya jugamos mal siempre y ahora se acabó la suerte"

La afición del Dépor a la salida del Dépor-Granada

Riazor explotó con la derrota del Deportivo ante el Granada y el descontento mostrado con pitos durante todo el encuentro dentro del recinto se trasladó, tras el pitido final a los aledaños. Los aficionados buscaban el micrófono de DXT para dejar patente su malestar y señalar lo que entienden son los culpables.

El primero, Antonio Hidalgo: "Estoy muy indignada y muy enfadada. ¿A qué juega el Dépor con este hombre? Los vuelve locos", apuntaba una seguidora que no podía reprimir su hastío con un sonoro "¡Ay Dios mío!". "Desastroso. Este entrenador no funciona. Yo no sé cómo estamos segundos. Quien lo vea le parece mentira que este equipo haya estado segundo. Jugamos mal siempre, pero ahora se acabó la suerte. No ganamos en el 95 de chiripa, por un rebote o un tío expulsado y...".

Por supuesto, también hubo para los jugadores. "El equipo está sin ideas, no supieron ir por abajo en el marcador. Para esto no venimos al estadio. No los vemos implicados con el equipo, no le ponen ganas. Es una vergüenza".