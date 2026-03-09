El vestuario del Dépor comprende los pitos de la grada de Riazor

Adrià Altimira controla una pelota durante el Dépor-Granada Quintana

La afición blanquiazul pitó a sus futbolistas por el mal partido que cuajaron ante el Granada, uno de los peores del Deportivo en las 29 jornadas que se han disputado de la temporada 2025-26. El vestuario entiende la desesperación de su hinchada ante el pobre juego desplegado contra el cuadro nazarí, pero pide que mantengan la fe en el proyecto para sacar el objetivo adelante.

“Que sigan creyendo. Entendemos el enfado de la afición. Creo que lo hemos intentado hasta el final, no hemos estado acertados, está claro, pero es muy necesario el apoyo de la afición hasta final de temporada. Seguimos ahí, estamos en la lucha y los necesitamos al cien por cien”, manifestó Adrià Altimira en la zona mixta de Riazor, tras el encuentro, que supuso la octava derrota de los herculinos en lo que va de campaña.

Riki, quien también habló con la prensa, después del duelo, confesó que “duele” sentir esos pitos de los aficionados, pero es consciente de que se deben a la “desesperación” por el hecho de que se escaparan tres puntos que habrían sido muy importantes de cara a la pugna por el ascenso.

“Todos tenemos esa ilusión de ganar, ellos sobre todo, y con el apoyo y todo lo que hacen por nosotros, duele. La afición es respetable, es su opinión. Somos los primeros que queremos ganar. Ese gol nos ha trastocado un poco. Desesperación y ansiedad que hemos tenido”, dijo.

El mediocampista explicó que los pupilos de Antonio Hidalgo cayeron “en la precipitación”, debido a ese ansia por conseguir una victoria.

“La palabra no es presión, sino ganas de todo el mundo. Todo el mundo quiere ganar cada domingo, estar arriba, esas ganas que tenemos todos, la afición, nosotros, nos hace caer en la precipitación”, indicó el asturiano sobre ese ambiente de tensión que se vivió durante gran parte del encuentro, desde el instante en el que el equipo encajó el gol de Arnáiz en el minuto 18.

"Mal sabor de boca"

Altimira reconoció el “mal sabor de boca” que dejó en la plantilla deportivista el enfrentamiento con el Granada, no solo por el resultado, sino por el mal juego.

“No ha sido de nuestros mejores partidos, ni defensivamente ni ofensivamente. Lo hemos intentado hasta el final, ha sido muy duro y hemos perdido una oportunidad muy importante, pero queda mucho, comentó el lateral derecho”.

El zaguero blanquiazul comentó que aunque tuvieron “algún acercamiento” al área contraria, “no hemos estado del todo fluidos”.

“Toca seguir trabajando, aprender de los errores, queda mucho y a pensar en el Ceuta”, señaló Altimira, que, dentro del mal partido que cuajaron todos los pupilos de Antonio Hidalgo, fue el mejor por parte de los blanquiazules.

Riki también es consciente de la ocasión tan buena que dejó escapar el Deportivo para auparse a los puestos de ascenso directo.

“Estamos jodidos, sabemos que hemos desaprovechado una buena oportunidad para meternos donde queremos estar”, comentó nada más finalizar el duelo con el Granada.

“La primera parte estábamos viniendo mucho al pie, donde ellos estaban cómodos. Hemos amenazado poco la línea de cinco que tenían. Y en la segunda parte, a raíz del gol que meten, un poco precipitados, ansiosos. Nos ha podido la situación. No hemos estado nada bien. El vestuario está bastante fastidiado. No queda otra que ir a Ceuta a ganar, argumentó el mediocentro, quien indicó que “no es excusa” que Pacheta planteara una retaguardia de cinco que los blanquiazules no fueron capaces de superar.

“Todos los equipos, hoy en día, si no parten con línea de cinco, hunden un extremo y forman línea de cinco con eso”, comentó.

El cuadro deportivista afrontó la segunda jornada consecutiva sin su futbolista estrella. “A un jugador como Yeremay siempre se le echa de menos y cuanto antes esté, mejor para el Dépor”, manifestó al respecto.

Sobre el golpe de David Mella, Riki quiso mostrarse optimista. “Esperemos que esté para este fin de semana, porque para nosotros es importante”, dijo el mediocentro.

“Espero que haya sido un golpe y que esté con nosotros ya el próximo entrenamiento”, sentenció Altimira sobre la lesión del extremo de Teo.