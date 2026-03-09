El Deportivo muere por pasivo

José Arnaiz remata ante Quagliata en la acción del 0-1 del Granada al Deportivo Quintana

Si en el fútbol el juego pasivo se penalizase como sucede en balonmano, el colegiado Carlos Muñiz se habría cansado de aplicar el silbato para sancionar al Deportivo durante gran parte del partido. Porque el cuadro herculino murió de pasividad ante el Granada.

Fue el Dépor un conjunto romo en ataque, incapaz de dañar a un contrario que vivió la visita a Riazor sin apenas alterarse. Pero también con una actitud contemplativa en defensa que provocó que, a las primeras de cambio, su contrario le hiriese con una estocada que convirtió la remontada en poco menos que una escalada al Everest.

El 0-1 fue una pendiente emocional enorme para el Dépor. Demasiado grande para un equipo que, yendo cuarto y con una racha de cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, debería tener más certezas a las que agarrarse. No es lógico dar con tus huesos en la lona al primer golpe. Pero claro, tampoco es congruente navegar en puestos de playoff e ir subrayando la línea marcada a pesar de no haber crecido sobre identidad de juego alguna.

Y es que una vez más, el conjunto coruñés perdió otra gran oportunidad de dar un golpe encima de la mesa. Ya no era solo cuestión de demostrar que detrás de su notable puntuación hay argumentos, sino de al menos dar una nueva patada hacia delante aprovechando que enfrente estaba un rival de la zona baja. Lograr tres puntos más que le hubiesen servido para obtener una certeza más grande que cualquier valoración subjetiva: arrancar la trigésima jornada en puestos de ascenso directo.

Encontrar defectos

No era un premio menor la victoria, que además hubiese supuesto alcanzar por primera vez desde el regreso al fútbol profesional alcanzar las tres seguidas en Riazor. Se quedará la marca en dos porque el bloque coruñés no termina de carburar y acrecienta sus problemas en casa. El Granada supo cómo castigar todos los defectos de un equipo que pretende refugiarse en su pasividad para no colapsar por estrés, pero no se da cuenta que esa quietud solo provoca que sus rivales le jueguen a placer.

Lo hizo el Granada en A Coruña como antes lo habían hecho Eibar, Real Sociedad B o Albacete. Llevaba mucho tiempo el conjunto de Antonio Hidalgo viendo cómo la moneda le salía cara. Hasta que llegaron Pacheta y los suyos para pegar primero y encaminar el baile hacia la cruz.

Llegó el 0-1 poco después del cuarto de hora inicial, pero es que pudo caer a los 70 segundos, en el primero de los múltiples desajustes defensivos de un equipo que no ofrece incordios para que sus rivales progresen.

Susto y gol

Así, con una simple pérdida de Zakaria cuando lo tenía todo para controlar y regalarle un mano a mano a Mario Soriano, llegó el primer susto. Diallo se la quedó, Loic Williams tuvo todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer y encontró a Trigueros a la espalda de José Ángel. El ex del Villarreal puso a correr a Arnaiz, que disparó al lateral de la red.

El Dépor, largo, desordenado y poco presionante le enseñó al rival el camino a su yugular. Y en otra pérdida de Quagliata, más pendiente de forzar la falta que de quedarse el balón, llegó el segundo susto en otro contragolpe. Sola culminó la transición en un centro que Arnaiz no pudo embocar con comodidad, pero que fue casi una calcomanía de la situación que sí transformó diez minutos después.

A la tercera, no perdonó el talaverano, que penalizó la quietud del Deportivo no solo al permitir que el Granada avanzase, sino también en cuanto a la defensa del área. Porque una contra local tras un córner se convirtió en recuperación nazarí, progresión hasta tres cuartos sin esfuerzo y centro sin oposición. Apenas molestó el Dépor a su contrario en esa construcción y tampoco ante el previsible envío en largo de Sergio Ruiz. Desde más de 30 metros, previo corte de Trigueros para arrastrar a Loureiro, el centrocampista cántabro encontró el espacio entre el central y un despistado Quagliata, que no cerró a tiempo y fue transparente oposición al remate del ‘11’.

El tanto agravó entonces los problemas del Deportivo en ataque. De precipitarse una vez supera la presión rival a caer en la monotonía cuando el contrario se junta en campo propio. La calma que pedía Hidalgo para encontrar la mejor fórmula de finalización se convirtió en parsimonia en la construcción.

La luz de Mario Soriano no solo estaba encerrada en la jaula entre centrales y mediocentros rivales, sino que ni siquiera había quien fuese capaz de buscarla. Porque, ahora mismo, José Ángel solo sabe acelerar el fútbol cuando juega despacio. Porque Riki no puede dominarlo todo. Porque Stoichkov se empeñaba en minimizar las pequeñas ventajas que el colectivo le fabricaba y porque Eddahchouri es de todo menos un delantero fino e inteligente en espacios reducidos.

Todo se basaba en jugar de lado a lado. Pero con tanta lentitud y sin nervio que en las esquinas, donde recibían aislados Quagliata, Mella o Alti, tampoco sorprendía el Deportivo, falto de juego interior y de rupturas en carriles intermedios.

Ni siquiera con los cambios olvidó su horizontalidad el equipo blanquiazul, carente de figuras para atacar el poco espacio que había una vez un tímido Mella tuvo que abandonar el partido, huérfano de la mejor versión de ese Yeremay capaz de desequilibrar en el uno para uno. El Deportivo tenía el encefalograma plano. ¿La causa del deceso? Pasividad. No hace falta jugar al balonmano para perecer por parsimonia.