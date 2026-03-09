El deportivismo contiene la respiración por Mella

Mella se retira lesionado del Dépor-Granada Quintana

La rodilla izquierda de David Mella mantiene en vilo al deportivismo, que contiene la respiración, mientras espera que el club haga público el resultado de las pruebas médicas al extremo de Teo, después de que abandonara el partido contra el Granada en el minuto 63, tras recibir un golpe en la articulación, con claras muestras de dolor e incapaz de apoyar la pierna.

Cinco minutos antes, Mella recogió un gran pase al espacio de Mario Soriano, enfiló la portería nazarí y cuando se preparaba para rematar ante el guardameta Luca Zidane, apareció el rojiblanco Diaby, que evitó el disparo, pero las rodillas de ambos futbolistas impactaron y ambos se quedaron doloridos en el suelo. Instantes después de que el doctor Alejandro Mejuto atendiera al atacante blanquiazul, el extremo de Teo se incorporó y trató de seguir, pero era incapaz de apoyar. De esta forma, con claras muestras de dolor y una cojera ostensible, abandonó el terreno de juego y fue cambiado por Sergio Escudero.

Mella, siendo atendido por los servicios médicos del Deportivo Carlota Blanco

Sin el campeón de España juvenil en 2021, el Deportivo, que no tenía en el césped a su principal estrella, Yeremay, por segunda jornada consecutiva, se quedaba sin otra de sus principales armas en ataque y ahora está pendiente de conocer el alcance de la lesión. “Parece que tiene un golpe. Le haremos pruebas y veremos el alcance”, manifestó Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Riazor, tras el encuentro. Su compañero Riki Rodríguez deseó que Mella “esté para este fin de semana, porque para nosotros es importante”.

El lateral derecho Adrià Altimira, por su parte, comentó: “Espero que haya sido un golpe y que esté con nosotros ya el próximo entrenamiento”. Sin embargo, el extremo no participó en la sesión de recuperación de este lunes con el resto de los titulares frente al conjunto granadino, ya que está pendiente de evaluación médica.

Los resultados de las pruebas determinarán si se queda en un simple golpe o existe lesión, pero por los gestos de dolor y la imposibilidad de Mella de apoyar la pierna izquierda, todo apunta a que será complicado que el futbolista de Teo pueda jugar este sábado contra el Ceuta en la visita del Deportivo al Alfonso Murube (21.00 horas).

De confirmarse la lesión, Antonio Hidalgo perdería a uno de sus principales activos en ataque, ya que es el tercer máximo artillero del equipo en la Liga 2025-26 con cinco goles, ha repartido una asistencia y se trata de uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla blanquiazul.

Mella solo se ha perdido cuatro citas ligueras durante el presente curso. Todas sus ausencias se debieron a estar citado con la selección española sub-20. En la cuarta jornada, no jugó ante el Sporting en Riazor, debido a que participó en una concentración previa de la Roja antes del Mundial de la categoría, celebrado en Chile. Posteriormente, se perdió los duelos ante el Eibar, el Almería y el Málaga, de las jornadas 7, 8 y 9, por la cita mundialista. Desde su retorno a la plantilla deportivista, el extremo de Teo ha participado en las 20 últimas jornadas de Segunda División. De esta forma, su baja ante el Ceuta frenaría la racha.

La derrota contra el Granada impidió al bloque herculino asaltar el ascenso directo y en las próximas jornadas visitará al Ceuta, que se mueve cerca de la zona de playoff, recibirá al Zaragoza, penúltimo y obligado a puntuar para no perder el tren de la permanencia, viajará a Gijón para enfrentarse a un Sporting que trata de no alejarse demasiado de la sexta plaza, y se medirá en Riazor a un Córdoba que también se resiste a decir adiós a los puestos de privilegio.

El golpe de Mella se produce justo cuando el Dépor está a la espera de recuperar a Yeremay, quien se trata de unas molestias en el pubis. “No es nada grave en este momento, pero tenemos que ir cuidando esas situaciones”, dijo Hidalgo, en la previa del duelo con el Granada, sobre los problemas del ‘10’. “Hay que tener calma y estar encima”, añadió el preparador.