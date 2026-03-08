Riki, sobre los pitos en Riazor: "Con el apoyo y todo lo que hacen por nosotros, duele"

Riki controla el balón en el partido ante el Granada QUINTANA

“Estamos jodidos, sabemos que hemos desaprovechado una buena oportunidad para meternos donde queremos estar", reconoció el blanquiazul Riki tras la derrota del Deportivo frente al Granada en Riazor. El mediocampista habló con la televisión, tras el duelo en el estadio coruñés y dijo que, tras el tropiezo de este domingo, "no queda otra que levantarse" y "desde mañana, analizar los errores" cometidos ante el cuadro andaluz.

Análisis. "La primera parte estábamos viniendo mucho al pie, donde ellos estaban cómodos y en la segunda, algo precipitados. Hemos amenazado poco la línea que tenían en la primera parte. Y en la segunda parte, a raíz del gol que meten, un poco precipitados, ansiosos. Nos ha podido la situación. No hemos estado nada bien. El vestuario está bastante fastidiado. No queda otra que ir a Ceuta a ganar".

Línea de cinco defensas del Granada. "De todos los equipos hoy en día, si no parten con línea de cinco, hunden un extremo y forman línea de cinco con eso, así que la verdad es que no es excusa".

Ausencia de Yeremay. "A un jugador como Yeremay siempre se le echa de menos y cuanto antes esté, mejor para el Dépor".

No aprovecharon el pinchazo del Castellón. "Somos conscientes de lo que es la Segunda División, de la igualdad que hay y no queda otra que preparar el partido siguiente e intentar volver a sumar".

Pitos de la afición. "Todos tenemos esa ilusión de ganar, ellos sobre todo, y con el apoyo y todo lo que hacen por nosotros, duele. La afición es respetable, es su opinión. Somos los primeros que queremos ganar. Ese gol nos ha trastocado un poco. Desesperación y ansiedad que hemos tenido".

Presión. "La palabra no es presión, sino ganas de todo el mundo. Todo el mundo quiere ganar cada domingo, estar arriba, esas ganas que tenemos todos, la afición, nosotros, nos hace caer en la precipitación".

Mella. "Esperemos que esté para este fin de semana, porque para nosotros es importante".

Más adelantado en la primera parte. "Me ha pedido recibir en zonas un poco indetectables para ellos, jugar hacia delante. Cargar un poco el área. En la segunda he jugado un poco más atrás, en la creación. Pero lo importante es que no se ha ganado".