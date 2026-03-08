La previa | El Granada somete a Riazor a un nuevo test de estrés

Charlie Patiño, en el duelo ante el Granada la temporada 2024-2025 en Riazor Archivo DXT

Está el Dépor en ese momento que se ve cada temporada, antes o después, en el que nada de lo que hace convence a toda su parroquia. La exigencia es máxima siempre en A Coruña, algo que recientemente parece estar conociendo Antonio Hidalgo después de varios meses, lo que lleva siempre a que las victorias sean únicamente el suelo. Algo que hasta en ocasiones se da por hecho y por eso provoca que buena parte de la afición blanquiazul que acuda esta noche lo haga esperando un poco más.

Ese valor añadido que cada vez se desprecia más en un fútbol que se ha entregado por completo a los resultados sacrificando, salvo contadas excepciones, el gusto por el espectáculo. Porque el problema del equipo blanquiazul no está siendo ganar. O, más bien, no ganar. Eso lo hace con bastante frecuencia. La pega que muchos siguen poniéndole al propio Hidalgo y sus jugadores es que después de 28 semanas siendo un reloj a la hora de poner puntos en la mesa, es que no lo hagan de forma reconocible. Que la imagen y las sensaciones no sean la que todos esperan, algo que refuerza el hecho de que cada vez que ha tenido que verse las caras con uno de los gallitos, se ha quedado corto.

El Dépor saltará al campo tratando de buscar su tercera victoria consecutiva para regresar al ascenso directo tras la derrota del Castellón este sábado en Zubieta, pero lo hará con la olla de Riazor a punto de entrar en ebullición. El desplazamiento a San Sebastián dejó los primeros cánticos contra Hidalgo, algo que no hizo más que verbalizar la música de viento que las últimas semanas suena en el estadio coruñés cuando se anuncian las alineaciones y el nombre del técnico. Descontento latente que de momento sujetan esas mismas victorias que al preparador de Granollers tanto le cuesta creer que tenga que justificar cada vez que se sienta delante de un micrófono.

Nueva normalidad

Con este peso sobre sus hombros, se adentra además en el último tercio de campeonato sin saber cuánto va a poder contar con Yeremay. Entre la resignación y la esperanza de que pueda tenerlo lo antes posible, Hidalgo asumía en la rueda de prensa la nueva normalidad que afronta el Dépor por los problemas de pubis del canario, conscientes de que lo más importante es que cuando vuelva lo haga para quedarse y ser determinante en el esprint final.

Stoichkov y Mella fueron las soluciones en Zubieta, una primera prueba que no dejó tantas notas positivas como para pensar que no vaya a haber otra vuelta de tuerca. Hay otro detalle que no es menor. La necesidad de encontrar por fin una tercera pata en la medular que acompañe al omnipresente Mario Soriano y a Riki, que en apenas unas semanas ya se ha hecho indiscutible. Patiño ha levantado la mano y es el siguiente aspirante en una línea de creación que necesita proporcionar balones limpios para una zona ofensiva donde los deméritos de unos y el mérito de otro, concretamente Bil Nsongo, abren la puerta a un cambio en punta.

Enfrente, por esos caprichos del calendario asimétrico, estará un Granada que se parece al rival contra el que el Dépor abrió la Liga en agosto en el color de la camiseta y la forma del escudo. Nada más. Medio equipo ha cambiado un Pacheta que poco a poco ha ido consiguiendo imprimirle competitividad a un grupo que, como le ha sucedido a otros grandes proyectos este curso, llevaba camino de tragedia. Llega con bajas, especialmente en el centro del campo, y también con una buena dosis de urgencias clasificatorias con el descenso acechando.