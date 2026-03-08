Pacheta: "Fuimos capaces de anular al Dépor y su potencial ofensivo"

Pacheta junto a Hidalgo Quintana

El técnico del Granada José Rojo Martín, 'Pacheta', analizó la victoria del Granada (0-2) en Riazor.

Resultado merecido. Veníamos haciendo las cosas bien mucho tiempo pero no habíamos cogido premio. En muchos partidos hemos sido mejores que el rival, que compites bien, que tienes más ocasiones de gol. Estoy contento porque el equipo trabajaba sin coger premio. Hemos hecho un partido completo, concedimos poco y logramos el premio que no hemos tenido otros días. Probablemente ha sido el partido más completo de todo el año. Una victoria de equipo, en un estadio maravilloso, de Primera.

Esquema con tres centrales. El plan de partido era sorprender con tres centrales y con velocidad arriba. Hemos intentado estar estables con casi cinco centrocampistas, en ese 5-3-2 y ajustar mucho cómo saltar en la presión, si corría el carril o saltaba el volante, y luego tenemos a Trigueros, que es capaz de adivinar y de entender el juego. ¿Por qué no ha jugado más? Porque pensé que otra gente podía jugar, pero Trigueros ha dicho hoy que quiere jugar. Cuando tienes jugadores inteligentes como él, ejemplo de capitanes y que arrastran al equipo, pierdes unas cosas, ganas otras, metes todo en la balanza y estoy satisfecho de que fuimos capaces de anular al Deportivo y a su potencial ofensivo. Todos los partidos los preparamos paa ganar, a veces se da y hoy nos ha tocado.

El uno x uno del Dépor ante el Granada: Altimira, la energía de Bil Nsongo y poco más Más información

Sorprendido por el bajón del Dépor. Me fijo más en mi equipo, el contrario tiene unos futbolistas y una entidad de la leche. Es un gran equipo, con todas las capacidades para estar en Primera. Hoy nos ha salido bien, nos ha tocado cara, pero sigo creyendo que el Dépor es un candidato claro al ascenso y está en esa terna de equipos que tienen toda la pinta de irse a Primera.