Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Pacheta: "Fuimos capaces de anular al Dépor y su potencial ofensivo"

El técnico del Granada considera que su equipo hizo un partido muy completo 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
08/03/2026 23:39
Pacheta junto a Hidalgo
Pacheta junto a Hidalgo
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El técnico del Granada José Rojo Martín, 'Pacheta', analizó la victoria del Granada (0-2) en Riazor. 

Resultado merecido. Veníamos haciendo las cosas bien mucho tiempo pero no habíamos cogido premio. En muchos partidos hemos sido mejores que el rival, que compites bien, que tienes más ocasiones de gol. Estoy contento porque el equipo trabajaba sin coger premio. Hemos hecho un partido completo, concedimos poco y logramos el premio que no hemos tenido otros días. Probablemente ha sido el partido más completo de todo el año. Una victoria de equipo, en un estadio maravilloso, de Primera.  

Esquema con tres centrales. El plan de partido era sorprender con tres centrales y con velocidad arriba. Hemos intentado estar estables con casi cinco centrocampistas, en ese 5-3-2 y ajustar mucho cómo saltar en la presión, si corría el carril o saltaba el volante, y luego tenemos a Trigueros, que es capaz de adivinar y de entender el juego. ¿Por qué no ha jugado más? Porque pensé que otra gente podía jugar, pero Trigueros ha dicho hoy que quiere jugar. Cuando tienes jugadores inteligentes como él, ejemplo de capitanes y que arrastran al equipo, pierdes unas cosas, ganas otras, metes todo en la balanza y estoy satisfecho de que fuimos capaces de anular al Deportivo y a su potencial ofensivo. Todos los partidos los preparamos paa ganar, a veces se da y hoy nos ha tocado.

El once inicial del Deportivo posa antes de comenzar el partido ante el Granada

El uno x uno del Dépor ante el Granada: Altimira, la energía de Bil Nsongo y poco más

Más información

Sorprendido por el bajón del Dépor. Me fijo más en mi equipo, el contrario tiene unos futbolistas y una entidad de la leche. Es un gran equipo, con todas las capacidades para estar en Primera. Hoy nos ha salido bien, nos ha tocado cara, pero sigo creyendo que el Dépor es un candidato claro al ascenso y está en esa terna de equipos que tienen toda la pinta de irse a Primera.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Aficionados abandonando Riazor antes del final

Así lo vivió Riazor | La afición del Dépor dice basta
Lucía Dávila
Hidalgo, en el banquillo en el Dépor-Granada

Antonio Hidalgo: "Ha sido el peor partido desde que estoy aquí"
Zeltia Regueiro
Pacheta junto a Hidalgo

Pacheta: "Fuimos capaces de anular al Dépor y su potencial ofensivo"
Zeltia Regueiro
Riki controla el balón en el partido ante el Granada

Riki, sobre los pitos en Riazor: "Con el apoyo y todo lo que hacen por nosotros, duele"
Israel Zautúa