Manu Lama, ‘el hijo de’ que ya es sultán por derecho propio y quiere dominar el espacio aéreo en Riazor

Manu Lama, celebrando un triunfo GCF

En el fútbol, como en la vida, hay apellidos que pesan. Son nombres que quizá permiten abrir algunas puertas que, de otro modo, estarían cerradas. Pero también suponen un lastre a la hora de poner encima de la mesa los méritos conseguidos por uno mismo. Porque siempre habrá quien arquee la ceja y haga de menos la valía simplemente por ser ‘hijo de’.

Bajo ese constante escrutinio ha tenido que vivir toda la vida Manuel Lama Maroto. Porque este joven que acaba de cumplir 25 años no ha podido negar nunca sus orígenes. Su físico se lo dificulta, pero es que su nombre y primer apellido termina de delatarle. El madrileño es el único varón de los cinco vástagos del periodista Manolo Lama, una de las voces futbolísticas más conocidas del panorama nacional. No solo por haber narrado las aventuras y desventuras del Real Madrid en las últimas décadas entre la SER y la Cope, sino incluso por poner sus cuerdas vocales al servicio de EA Sports y ser, junto a su inseparable Paco González, la banda sonora del archiconocido videojuego del FIFA durante 25 ediciones.

Así, Manu Lama ha tenido que irse desarrollando como futbolista bajo el estigma de un apellido del que nunca ha renegado, pese a que como reconoció en una entrevista reciente en el diario Marca, su padre considera que el sello Lama siempre le ha “perjudicado”. “Yo nunca lo he notado”, confesaba el chico, que ha sabido transformar esa diana constante en un foco de motivación.

Pacheta: "No firmo empatar en Riazor" Más información

Sin embargo, lo cierto es que si uno echa la vista a hace un año y medio, quizá pudiese pensar que su fichaje por el Granada no se hubiese producido sin ese componente mediático que siempre ha rodeado al joven. Porque Manu, que llegó a disputar siete encuentros con el Atlético sub-19 en la Youth League en la temporada 2019-20 —coincidió con Mario Soriano, que es un año más joven que él—, no fue de esos talentos que derribó la puerta.

De hecho, Lama apenas tiene en el currículum 17 minutos con el filial rojiblanco. Fue en la temporada 2022-23, después de una primera experiencia en Segunda B cedido en La Nucía en la que no terminó de dar el salto y unos meses antes de salir hacia el Fuenlabrada, donde en sus primeros meses apenas participó en cuatro encuentros.

Tenía solo 21 años, pero parecía evidente que el futuro de Lama no pasaba por el fútbol profesional. Sin embargo, todo cambió ese verano del año 2023. El Fuenlabrada, que venía de Segunda División se había salvado por los pelos del descenso a Segunda RFEF. Y tuvo que dar un paso atrás que permitió a Manu dar dos hacia delante. Porque el madrileño se convirtió en uno de los fijos del equipo. Con 36 partidos jugados, fue el segundo futbolista de campo con más minutos de la temporada.

Muñiz Muñoz vuelve a Riazor tras su permisivo arbitraje en el Dépor-Racing de Santander Más información

El ‘Fuenla’ volvió a evitar el descenso en el último partido, pero la temporada de Manu Lama llamó la atención al Granada, que lo captó una vez bajó a su Segunda. Dieron igual su evidente sobrecarga en el puesto de central —Insua, Miquel, Miguel Rubio y Williams, además de las posibilidades de colocar a Hongla o a Naasei— y las altas aspiraciones de un equipo que aspiraba a volver a Primera.

Apuesta sorpresa

Así, Lama acabó fichando por el primer equipo, aunque su aterrizaje fue convulso. Porque tuvo que ser a través de la Copa del Rey como se ganó sus primeros minutos. Esos tres encuentros coperos —sobre todo el último, contra el Getafe— le abrieron la puerta a quedarse en el mercado de invierno y debutar en Segunda División el 26 de enero del 2025. Fueron ocho minutos contra el Sporting en los que anotó un gol.

Ese don rematador que siempre ha tenido pese a ser defensa le abrió las puertas de la titularidad. Desde entonces, el canterano colchonero jugó 15 partidos más —11 de inicio—, incluidos los 90 minutos en Riazor en jornada 40.

Llegó de nuevo el período estival y con él una profunda reforma en la que, como ya hiciera en el Fernando Torres, Lama adquirió galones en Los Cármenes. De ser casi un descarte a convertirse en uno de los capitanes del equipo rojiblanco a base de rendimiento y liderazgo. El ‘hijo de’ ya es sultán nazarí por derecho propio. Y este domingo, en su tercer partido en A Coruña, busca dominar el espacio aéreo en Riazor.