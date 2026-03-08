Dépor
En directo: Dépor-Granada
Los blanquiazules buscan su tercera victoria seguida en este curso en Riazor
RC Deportivo
0-0
Granada CF
El Granada sale con tres centrales
En el once Izan, una de las revelaciones de este curso en el Granada.
Once del Granada
Todo preparado en el vestuario
El equipo, ya en Riazor
Nuestro rival, el Granada, ya en camino
Todo listo en Riazor
Previa animada
El reto del Dépor
Nunca ha sumado tres victorias seguidas en este curso en Riazor.
Baja muy sensible en el Granada
El pubis frena a Yeremay, sin fecha de retorno.
Las declaraciones de Pacheta
El entrenador del Granada quiere sumar de tres.
Hablan los técnicos
Esto dijo Antonio Hidalgo en la previa
Malos números contra el Granada en Riazor
Malos precedentes en los últimos nueve partidos de los blanquiazules ante los andaluces en Riazor.
Un mariscal en la defensa
Manu Lama es uno de los líderes en la línea de atrás andaluza.
¿Cómo es el Granada?
Os dejamos el uno x uno del cuadro nazarí.
Controversia con el colegiado
Pitó el Dépor-Racing de este curso.
Así llegan ambos equipos
Os dejamos nuestra previa del Dépor-Granada.
Nuestra portada
Nuestra primera plana hoy en Dxtcampeón
¿Dónde ver el Dépor-Granada?
Os dejamos las alternativas para ver el duelo de esta noche en Riazor.
Previa