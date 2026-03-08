Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

En directo: Dépor-Granada

Los blanquiazules buscan su tercera victoria seguida en este curso en Riazor

Zeltia Regueiro
08/03/2026 19:29
Directo Dépor-Granada
RC Deportivo
0-0
Granada CF

El Granada sale con tres centrales

En el once Izan, una de las revelaciones de este curso en el Granada

Izan González anotó su primer gol en Segunda ante el Valladolid
GRANADA CF

Once del Granada

Todo preparado en el vestuario

El equipo, ya en Riazor

Nuestro rival, el Granada, ya en camino

Todo listo en Riazor

Previa animada

Espectáculo de luces antes del partido. 

Miguel Loureiro durante el Deportivo-Eibar en Riazor
QUINTANA

El reto del Dépor

Nunca ha sumado tres victorias seguidas en este curso en Riazor.  

Los jugadores del Dépor celebran la victoria (2-1) sobre el Albacete en Riazortemporada 2025/2026Deportivo - Albacete 2-1
Patricia G. Fraga

Baja muy sensible en el Granada

El pubis frena a Yeremay, sin fecha de retorno. 

Yeremay se lamenta, durante el Dépor-Eibar
Quintana

Las declaraciones de Pacheta

El entrenador del Granada quiere sumar de tres

Pacheta durante un partido con el Granada de esta temporada
LaLiga Hypermotion

Hablan los técnicos

Esto dijo Antonio Hidalgo en la previa 

Antonio Hidalgo dándole el balón a Luismi Cruz durante un partido
Quintana

Malos números contra el Granada en Riazor

Malos precedentes en los últimos nueve partidos de los blanquiazules ante los andaluces en Riazor.

Diego Villares es agarrado por Carlos Neva durante el Dépor-Granada disputado el curso 2024-25 en Riazor
Patricia G. Fraga

Un mariscal en la defensa

Manu Lama es uno de los líderes en la  línea de atrás andaluza. 

Manu Lama, celebrando un triunfo
GCF

¿Cómo es el Granada?

Os dejamos el uno x uno del cuadro nazarí. 

Jugadores del granada celebran el gol del triunfo ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla
Granada CF

Controversia con el colegiado

Pitó el Dépor-Racing de este curso. 

Muñiz Muñoz le muestra la tarjeta roja a Mantilla tras su gesto a la grada de Riazor
German Barreiros

Así llegan ambos equipos

Os dejamos nuestra previa del Dépor-Granada

posibles onces Dépor-Granada
Nuestra portada

Nuestra primera plana hoy en Dxtcampeón

¿Dónde ver el Dépor-Granada?

Os dejamos las alternativas para ver el duelo de esta noche en Riazor. 

Mario Soriano, durante el partido ante el Granada de la temporada 2024-25
Archivo DXT
Previa

¡Volvemos a Riazor, hoy juega el Dépor!

